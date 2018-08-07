Hande Subaşı da trend'e uydu (Ünlülerin havuz oyuncakları)
Bu yaz havuz oyuncakları ünlülerin de favorisi. Emily Ratajkowski'den Kourtney Kardashian'a ünlü isimler Instagram'da havuz eğlencelerini paylaşıyor. Türkiye'de ise son olarak Hande Subaşı havuz heyfini sosyal medyadan paylaştı....
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1Hande Subaşı
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2Irmak Ünal
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Temmuz ortasından bu yana art arda konserler veren Sıla yorgunluğunu Bodrum'da attı. Pop yıldızı, kendisi için tahsis edilen villanın havuzunda flamingo ile keyif yaparken görüntülendi. Yaklaşık 3 saat bu halde güneşin altında kalan Sıla arkadaşları ile sohbet etti, telefonlara cevap verdi.
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4Kourtney Kardashian
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5Emily Ratajkowski
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6Danielle Snyder
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7Lea Michele
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8Sara Sampaio
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9Chiara Ferragni
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10Reese Witherspoon
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11Alessandra Ambrosio
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12Jaime King
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13Alessandra Ambrosio
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14Lea Michele
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15Suki Waterhouse