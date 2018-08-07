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Hande Subaşı da trend'e uydu (Ünlülerin havuz oyuncakları)

Bu yaz havuz oyuncakları ünlülerin de favorisi. Emily Ratajkowski'den Kourtney Kardashian'a ünlü isimler Instagram'da havuz eğlencelerini paylaşıyor. Türkiye'de ise son olarak Hande Subaşı havuz heyfini sosyal medyadan paylaştı....

  • 1

    Hande Subaşı
  • 2

    Irmak Ünal
  • 3

    Temmuz ortasından bu yana art arda konserler veren Sıla yorgunluğunu Bodrum'da attı. Pop yıldızı, kendisi için tahsis edilen villanın havuzunda flamingo ile keyif yaparken görüntülendi. Yaklaşık 3 saat bu halde güneşin altında kalan Sıla arkadaşları ile sohbet etti, telefonlara cevap verdi.

  • 4

    Kourtney Kardashian
  • 5

    Emily Ratajkowski
  • 6

    Danielle Snyder
  • 7

    Lea Michele
  • 8

    Sara Sampaio
  • 9

    Chiara Ferragni
  • 10

    Reese Witherspoon
  • 11

    Alessandra Ambrosio
  • 12

    Jaime King
  • 13

    Alessandra Ambrosio
  • 14

    Lea Michele
  • 15

    Suki Waterhouse
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