Hangi mizaç tipine sahipsiniz?
Oxford sözlüğü, ''mizaç'' kavramını, bir kişinin olaylara ya da insanlara karşı verdiği tepkilerde ve davranışlarında görülen doğası olarak tanımlıyor. Ancak bu tanım, mizacın tüm boyutlarını yansıtmakta yetersiz kalabiliyor.
Verywell Mind'da yer alan habere göre mizaç, kişinin günlük yaşamında kendiliğinden ortaya çıkan eğilimlerini de belirliyor.
Yıllar içinde bilim insanları, insanların genel olarak dört ana mizaç tipi altında sınıflandırılabileceğini ortaya koydu. Ancak bu mutlak bir sınıflandırma değil. Pek çok kişi birden fazla mizaç tipinin özelliklerini taşıyabiliyor.