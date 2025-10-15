Hangi mizaç tipine sahipsiniz?

MİZAÇ NASIL OLUŞUR?

Mizaç, büyük ölçüde genetik faktörlere bağlı olarak gelişir. Araştırmalar, mizacın yüzde 20 ila yüzde 60’ının genetik mirasla belirlendiğini gösteriyor. Bu yüzden anne, baba ya da büyük ebeveynlerle benzer mizaca sahip olmak sıkça rastlanan bir durum.

Bununla birlikte, çocukluk dönemindeki çevresel faktörler de mizacı şekillendirebilir. Örneğin, şiddet içeren bir aile ortamında büyüyen bir birey daha içe kapanık ve melankolik bir yapıya sahip olabilir.



