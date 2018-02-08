Hangi şehirde hangi yemek yenir? (Türkiye'nin lezzet haritası)
Cağ kebabı Erzurum, kaymak Afyon, kuyu tandır Denizli, karpuz Diyarbakır, baklava Gaziantep'e adresli. Her şehrin, her ilçenin kendine özgü yemekleri ve mutfağı var. Ait oldukları şehirlere değer katan bu yemekler, marka değerlerine de çok önemli katkılarda bulunuyor. İşte Ramazan'da iftar için tercih edebileceğiniz ve Türkiye'de ait oldukları yerin simgesi haline gelip kültür varlığı olarak anıtlaşan ve bir şehre mal olmuş marka yemekler. Cengizhan KOCAHAN / cengizhan.kocahan@ntv.com.tr
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1
Adana Adana Kebabı,
Şalgam , Bici Bici , Karpuz
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2
Adıyaman Etsiz çiğ köfte,
Ekşili köfte
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3
Afyon Manda Kaymağı,
Sucuk, Kaymaklı Ekmek Kadayıfı
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4
Ağrı Abdigör köftesi,
Gosterberg et, Beyaz Bal
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5
Amasya Elma,
Çiğleme Kaymak, Şerbetli Pide, Amasya Çöreği
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6
Ankara Ankara Tavası,
Ankara Simidi, Beypazarı Kurusu, Ayaş Domatesi
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7
Antalya Taratorlu Piyaz,
Kaş'ın Yanık Dondurması, Muz, Portakal, Toros Salatası
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8
Artvin Bal
Kara Lahana Sarması, Beyaz Patates, Turşu Kavurma
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9
Aydın , İncirÇine Köftesi, Cilav, Nazilli Pidesi, Nazilli Gülü, Zeytin
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10
Balıkesir Ayvalık Tostu- Susurluk Ayranı
Höşmerim, Mihaliç Peyniri,
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11Bilecik Bıldırcın Kebabı
Erik Ekşili Kesme Çorbası, Nohutlu Mantı Bükme, Hodalak Fırında Kömme
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12
Bingöl Mastuva,
Gömme, Keldoş
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13
Bitlis Bitlis Büryanı
Avşor,
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14
Bolu Çantıklı Pide
Yayla Çorbası, Kızılcık, Kabaklı gözleme, Acı Su Bazlaması,
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15
Burdur Burdur Şiş,
Ceviz Ezmesi, Has Süzme Yoğurt
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16
Bursa İskender Döner,
İnegöl Köfte, Triliye Kebabı, İncir Dolması, Kestane Tatlısı
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17
Çanakkale Asma Yaprağında Sardalya,
Piruhi, Gelibolu Böreği, Ezine Peyniri, Domates,
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18
Çankırı Nokul,
Yaren Kebabı, Sarımsaklı Et, Hameyli,
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19
Çorum İskilip Dolması,
Çorum Mantısı, Çullama, Çatal Aşı, Yumurtalı Patlıcan Közlemesi, Gül Burma,
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20
Denizli Kuyu Tandır,
Yanık Yoğurt, Çaput Aşı, Yoğurtlu Patlıcan Gömmesi, Sıyırma
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21
Diyarbakır Karpuz
Avya Kebabı, Cartlak Kebabı, Ayvalı Kavurma Patlıcan Dizme, Köfteli Lebeniye,
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22
Edirne Tava Ciğeri,
Elbasan Tava, Etli Zirva, Etli Kandil Mantısı, Kıymalı Saray Pidesi, Zerde
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23
Elazığ Harput Köfte,
Gömme, Kücülü Köfte, Sırın , Çedene Kahvesi
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24
Erzincan Erzincan Tulumu
Kemah Tiridi, Kelecoş, Erzincan Lokumu,
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25
Erzurum Cağ Kebabı,
Herle Aşı, Çeç Pancarı, Şalgam Dolması, Kadayıf Dolması
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26
Eskişehir Çi Börek,
Balaban Kebabı, Harşıl, Göbete
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27
Gaziantep Baklava
Sarımsaklı Lahmacun, Ekşili Taraklık Tavası, Büryan Çorbası, Yeni Dünya Kebabı, Patlıcan Kebabı
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28
Giresun Fındık
Karışık Dible, Taflan Tuzlusu Kavurması, Galdirik Mıhlaması, Kiraz
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29
Gümüşhane Siron
Denli Patates, Herle, Haşıl,
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30
Hakkari Parmak Kebabı
Siyabulu Yumurta, Doleme,
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31
Hatay Künefe,
Antakya Döneri, Ekşi Aşı, Kaytaz Böreği, Humus, Aşur, Tuzlu Yoğurt, Katıklı Ekmek, Kerebiç
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32
Isparta Gül Lokumu,
Fırın Kebabı, Sıyırma, Yufka Katmeri, Zıplak, Çıtır Elma
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33
Mersin Tantuni,
Batırık, Gölevez, Gülek Sucuğu, Fındık Lahmacun, Cezerye
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34
İstanbul Tavukgöğsü Kazandibi
Kefal Pilakisi, Palamut Köftesi, İstanbul Pilavı, Erik Soslu Kabak, Papaz Yahnisi, Beykoz Paçası , Sultanahmet Köftesi, Çengelköy salatalığı, Vefa Bozası , Balık Ekmek, Lüfer Pilavı, Topik, Türk Kahvesi, Çatal, Kanlıca Yoğurdu, Badem Ezmesi
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35
İzmir Enginar Dolması
Etli Enginar, İzmir Köfte, Boyoz, Cibez, Şevketi Bostan, Deniz Börülcesi, Gerdan Tatlısı, Somata, Çeşme Kumrusu, Papaz Yahnisi
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36
Kars Kaşar Peyniri,
Gravyer Peyniri, Bozbaş, Tandırda Kaz Çekmesi,
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37
Kastamonu Pastırma
Kastamonu Usulü Tirit, Cırık Tatlısı, Kastamonu Helvası, Banduma, Etli Ekmek Dolması, Pırasa Dolması, Döner,
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38
Kayseri Pastırma,
Sucuk, Mantı, Yağlama, Yoğurt Kebabı, Nevzine,
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39
Kırklareli İşkembe Çorbası,
Süt çorbası, Ördek Kağıt Kebabı, Bıldırcın, Hurma Tatlısı
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40
Kırşehir Ayva Dolması,
Kırşehir Köftesi, Sütlü Pilav, Pancar Çırpması, Tandırda Çömlek Paça,
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41
Kocaeli Pişmaniye,
Çiğceli Yumurta, Akıtma, Cızlama,
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42
Konya Etli Ekmek
Beyşehir Tarhanası, Bamya Çorbası, Mevlana Böreği, Arabaşı Çorbası, Düğün Pilavı, Dilber Dudağı Baklavası, Küflü Peynir
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43
Kütahya Zerdeli Pilav,
Çene Çarpan Çorbası, Kütahya Usulü Kavurma, Çekme Helva, Tahinli Çörek,
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44
Malatya Kayısı
Patatesli İçli Köfte, Samutlu Mercimek Köftesi, Reyhanlı Malatya Köftesi, Noğullu Çorba, Yarmacalı Pilav, Dereotu Salamurası, Memet Mustafa, Şapalak,Sıkma Köfte, Siyah Mercimekli Pilav,
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45
Manisa Manisa Kebabı,
Simit Ekmeği, Nohutlu Mantı, Alaşehir Kapaması, Kula Güveci, Odun Köftesi, Ekmek Dolması, Börülce Tarator,
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46
Kahrnamanmaraş Maraş Dondurması,
Tarhana Çorbası, Kelle Paça Çorbası, Simit Köftesi, Fıstıklı Pilav, Pancar Sarması, Ekşili Kebap, Gün Pekmezi, Un Sucuğu,
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47
Mardin Mırra
Mardin Usulü İçli Köfte, Soğan Kebabı, Firkiye, Kiliçe, Sembusek, Harire Tatlısı,
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48
Muğla Kabak Çiçeği Dolması,
Çökertme Kebabı, Muğla Köftesi, Bitez Dondurması, Bodrum Mandalinası, Badem,
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49
Muş Muş köftesi,
Domatesli Lahana Dolması, Çorti,
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50
Nevşehir Testi Kebabı
Kabak Çekirdeği, Nevşehir Tavası,
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51
Niğde Niğde Tavası
Kuskus Çorbası, Unlu Söğürme, Kaygana, Patates
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52
Ordu Hamsi Köftesi
Kabak Çorbası, Melocan Kavurması, Golit, Fasulye Turşusu,
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53
Rize Hamsi Tava,
Hamsi Pilavı, Hamsili Ekmek, Rize pidesi, Laz Böreği, Muhlama, Anzer Balı, Çay
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54
Sakarya Islama Köfte
Abhaz Peyniri, Adapazarı Böreği, Kabaklı Lahmacun, Uhut
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55
Samsun Bafra Pidesi,
Samsun Simidi, Gebi Kirazı, Bafra Karpuzu, Nebyan Fasulyesi
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56
Siirt Büryan Kebabı,
Pervari balı, Perde Pilavı, Siirt Kiteli, Bumbar, İsmeket köfte, Gebole
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57
Sinop Sinop Mantısı,
Nokul, Kefal Havyarı, Balık Bileke
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58
Sivas Sivas Köftesi,
Sivas Kebabı , Hambal, Kesme Aşı, Baviko, Kaymaklı Katmer, Kelle Tatlısı, Gömme , Madımak, Kuru Kaymak
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59
Tekirdağ Tekirdağ Köftesi,
Kiraz, Üzüm,
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60
Tokat Baklalı Yaprak Sarma,
Pehli, Tokat Kebabı, Mahlep, Bat, Beyaz Zile Pekmezi, Niksar Suyu, , Erik Çiri, Leylek Giliği,
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61
Trabzon Hamsiköy Sütlacı
Akçaabat Köftesi, Pazılı Hamsi Tava, Hamsi Çitlemesi, Muhlama, Pazı Tava, Mısır Çorbası, Trabzon Hurması,
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62
Tunceli Tek Dişli Munzur Sarımsağı
Döğme Pilavı, Hazırlop köftesi,
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63
Şanlıurfa Sade Kebap,
Patlıcan Söğürme, Semsek, Boranı Çorbası, Lebeni, Şıllık Tatlısı, İsot Biberi, Karacadağ Pirinci,
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64
Uşak Uşak Tarhanası,
Tahinli Katmer, Döndürme Böreği, Çömlek Kebabı, Demir tatlısı,
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65
Van Otlu Peynir,
Ciğer Köftesi, Tandır Balığı, Çırış Pilavı, Murtuğa,
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66
Yozgat İçli Bulgur Pilavı,
Harise, Yozgat Böreği, Çullama, Desti Kebabı, İçli Bulgur Pilavı, Bulama Çorbası, Bezdirme,
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67
Zonguldak Malay,
Çöpele, Pumpum Çorbası, Kıymalı Islama, Beyaz Baklava,
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68
Aksaray Aksaray Tava,
Sıkma, Papara, Dolaz
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69
Bayburt Lor Dolması
Kara Pancar, Ekşi Lahana,
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70
Karaman Divle Obruk Peyniri
Toyga çorbası, Sulu Pilav, Arabaşı Çorbası, Cibe Dolması, Batırık, Sütlü Köfte, Zerde
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71
Kırıkkale Yoğurtlu Tarhana Çorbası,
Katma Aşı, Sızgıt, Keskin Tava,
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72
Batman Kaburga Dolması
Saç ekmeği, Şam böreği, Tırşık, Batman Usulü İçli Köfte, Tandır Ekmeği, Saç Tava, Babaganuç,
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73
Şırnak Beytüşşebap Çorbası,
Cizre Aşı, Fıreydin, Gulul, Suryaz, Şımşıpe
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74
Bartın Amasra Salatası,
Pum Pum Çorbası, Pirinçli Mantı, Çöven Ekmeği,
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75
Ardahan Bal
Haşil, Lalanga, Sac Altı Kebap, Tandırda Kaz, Dil Kebap,
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76
Iğdır Piti
Taş Köfte, Tavuk Şorva, Cızdık,
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77
Yalova Yaprak Pidesi
Milföylü Yalova Kebabı, Pavli
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78
Karabük Perohi
Cevizli Keşli Yayım, Çilek
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79
Kilis Katmer
Kilis Tava, Kölük Aşı, Mıkla, Kerebiç
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80
Osmaniye Etli Kömbe,
Tırşik, Osmaniye Çakıldaklı, Yer Fıstığı
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81
Düzce Çerkez Tavuğu,
Göbete , Halüve, Lepsi, Melengüçceği Tatlısı, Patatesli Ekmek