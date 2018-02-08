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Hangi şehirde hangi yemek yenir? (Türkiye'nin lezzet haritası)

Cağ kebabı Erzurum, kaymak Afyon, kuyu tandır Denizli, karpuz Diyarbakır, baklava Gaziantep'e adresli. Her şehrin, her ilçenin kendine özgü yemekleri ve mutfağı var. Ait oldukları şehirlere değer katan bu yemekler, marka değerlerine de çok önemli katkılarda bulunuyor. İşte Ramazan'da iftar için tercih edebileceğiniz ve Türkiye'de ait oldukları yerin simgesi haline gelip kültür varlığı olarak anıtlaşan ve bir şehre mal olmuş marka yemekler. Cengizhan KOCAHAN / cengizhan.kocahan@ntv.com.tr

  • 1

    Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

    Adana Adana Kebabı,

    Şalgam , Bici Bici , Karpuz

  • 2

    Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

    Adıyaman Etsiz çiğ köfte,

    Ekşili köfte 

  • 3

    Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

    Afyon Manda Kaymağı,

    Sucuk, Kaymaklı Ekmek Kadayıfı 

  • 4

    Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

    Ağrı Abdigör köftesi

    Gosterberg et, Beyaz Bal

  • 5

    Amasya Elma,

     Çiğleme Kaymak, Şerbetli Pide, Amasya Çöreği

  • 6

    Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

    Ankara Ankara Tavası, 

    Ankara Simidi, Beypazarı Kurusu, Ayaş Domatesi

  • 7

    Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

    Antalya Taratorlu Piyaz,

    Kaş'ın Yanık Dondurması, Muz, Portakal, Toros Salatası

  • 8

    Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

    Artvin Bal

    Kara Lahana Sarması, Beyaz Patates, Turşu Kavurma

  • 9

    Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

    Aydın , İncir

    Çine Köftesi, Cilav, Nazilli Pidesi, Nazilli Gülü, Zeytin
  • 10

    Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

    Balıkesir Ayvalık Tostu- Susurluk Ayranı  

    Höşmerim, Mihaliç Peyniri,

  • 11

    Bilecik Bıldırcın Kebabı

    Erik Ekşili Kesme Çorbası, Nohutlu Mantı Bükme, Hodalak Fırında Kömme
  • 12

    Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

    Bingöl Mastuva,

    Gömme, Keldoş

  • 13

    Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

    Bitlis Bitlis Büryanı

    Avşor,

  • 14

    Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

    Bolu Çantıklı Pide

     Yayla Çorbası, Kızılcık, Kabaklı gözleme, Acı Su Bazlaması,

  • 15

    Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

    Burdur Burdur Şiş,

    Ceviz Ezmesi, Has Süzme Yoğurt

  • 16

    Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

    Bursa İskender Döner,

    İnegöl Köfte, Triliye Kebabı, İncir Dolması, Kestane Tatlısı

  • 17

    Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

    Çanakkale Asma Yaprağında Sardalya,

    Piruhi, Gelibolu Böreği, Ezine Peyniri, Domates,

  • 18

    Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

    Çankırı Nokul,

    Yaren Kebabı, Sarımsaklı Et, Hameyli,

  • 19

    Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

     Çorum İskilip Dolması,

    Çorum Mantısı, Çullama, Çatal Aşı, Yumurtalı Patlıcan Közlemesi, Gül Burma, 

  • 20

    Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

    Denizli Kuyu Tandır,

    Yanık Yoğurt, Çaput Aşı, Yoğurtlu Patlıcan Gömmesi, Sıyırma

  • 21

    Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

    Diyarbakır Karpuz

     Avya Kebabı, Cartlak Kebabı, Ayvalı Kavurma Patlıcan Dizme, Köfteli Lebeniye,

  • 22

    Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

    Edirne Tava Ciğeri,

    Elbasan Tava, Etli Zirva, Etli Kandil Mantısı, Kıymalı Saray Pidesi, Zerde

  • 23

    Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

    Elazığ Harput Köfte,

    Gömme, Kücülü Köfte, Sırın , Çedene Kahvesi

  • 24

    Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

    Erzincan Erzincan Tulumu

    Kemah Tiridi, Kelecoş, Erzincan Lokumu,

  • 25

    Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

    Erzurum Cağ Kebabı

    Herle Aşı, Çeç Pancarı, Şalgam Dolması, Kadayıf Dolması

  • 26

    Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

    Eskişehir Çi Börek,

    Balaban Kebabı, Harşıl, Göbete

  • 27

    Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

    Gaziantep Baklava 

    Sarımsaklı Lahmacun, Ekşili Taraklık Tavası, Büryan Çorbası, Yeni Dünya Kebabı, Patlıcan Kebabı

  • 28

    Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

     Giresun  Fındık 

    Karışık Dible, Taflan Tuzlusu Kavurması, Galdirik Mıhlaması, Kiraz

  • 29

    Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

    Gümüşhane Siron

     Denli Patates, Herle, Haşıl,

  • 30

    Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

    Hakkari Parmak Kebabı 

    Siyabulu Yumurta, Doleme,

  • 31

    Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

    Hatay Künefe,

    Antakya Döneri, Ekşi Aşı, Kaytaz Böreği, Humus, Aşur, Tuzlu Yoğurt, Katıklı Ekmek, Kerebiç

  • 32

    Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

    Isparta Gül Lokumu,

     Fırın Kebabı, Sıyırma, Yufka Katmeri, Zıplak, Çıtır Elma

  • 33

    Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

    Mersin Tantuni,

    Batırık, Gölevez, Gülek Sucuğu, Fındık Lahmacun, Cezerye

  • 34

    Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

    İstanbul Tavukgöğsü Kazandibi

    Kefal Pilakisi, Palamut Köftesi, İstanbul Pilavı, Erik Soslu Kabak, Papaz Yahnisi, Beykoz Paçası , Sultanahmet Köftesi, Çengelköy salatalığı, Vefa Bozası , Balık Ekmek, Lüfer Pilavı, Topik,  Türk Kahvesi, Çatal, Kanlıca Yoğurdu, Badem Ezmesi

  • 35

    Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

    İzmir Enginar Dolması

    Etli Enginar, İzmir Köfte, Boyoz, Cibez, Şevketi Bostan, Deniz Börülcesi, Gerdan Tatlısı, Somata, Çeşme Kumrusu, Papaz Yahnisi

  • 36

    Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

    Kars Kaşar Peyniri,

    Gravyer Peyniri, Bozbaş, Tandırda Kaz Çekmesi,

  • 37

    Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

    Kastamonu Pastırma

    Kastamonu Usulü Tirit, Cırık Tatlısı, Kastamonu Helvası, Banduma, Etli Ekmek Dolması, Pırasa Dolması, Döner,

  • 38

    Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

    Kayseri Pastırma,

    Sucuk, Mantı, Yağlama, Yoğurt Kebabı, Nevzine,

  • 39

    Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

    Kırklareli İşkembe Çorbası,

    Süt çorbası, Ördek Kağıt Kebabı, Bıldırcın, Hurma Tatlısı

  • 40

    Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

    Kırşehir Ayva Dolması,

    Kırşehir Köftesi, Sütlü Pilav, Pancar Çırpması, Tandırda Çömlek Paça,

  • 41

    Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

    Kocaeli Pişmaniye

    Çiğceli Yumurta, Akıtma, Cızlama,

  • 42

    Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

    Konya Etli Ekmek

    Beyşehir Tarhanası, Bamya Çorbası, Mevlana Böreği, Arabaşı Çorbası, Düğün Pilavı, Dilber Dudağı Baklavası, Küflü Peynir

  • 43

    Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

     Kütahya Zerdeli Pilav,

    Çene Çarpan Çorbası, Kütahya Usulü Kavurma, Çekme Helva, Tahinli Çörek,

  • 44

    Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

    Malatya Kayısı

    Patatesli İçli Köfte, Samutlu Mercimek Köftesi, Reyhanlı Malatya Köftesi, Noğullu Çorba, Yarmacalı Pilav, Dereotu Salamurası, Memet Mustafa, Şapalak,Sıkma Köfte, Siyah Mercimekli Pilav,

  • 45

    Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

    Manisa Manisa Kebabı,

    Simit Ekmeği, Nohutlu Mantı, Alaşehir Kapaması, Kula Güveci, Odun Köftesi, Ekmek Dolması, Börülce Tarator,

  • 46

    Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

    Kahrnamanmaraş Maraş Dondurması, 

    Tarhana Çorbası, Kelle Paça Çorbası, Simit Köftesi, Fıstıklı Pilav, Pancar Sarması, Ekşili Kebap, Gün Pekmezi, Un Sucuğu,

  • 47

    Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

    Mardin Mırra 

    Mardin Usulü İçli Köfte, Soğan Kebabı, Firkiye, Kiliçe, Sembusek, Harire Tatlısı,

  • 48

    Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

    Muğla Kabak Çiçeği Dolması,  

    Çökertme Kebabı, Muğla Köftesi, Bitez Dondurması, Bodrum Mandalinası, Badem,

  • 49

    Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

    Muş Muş köftesi,

    Domatesli Lahana Dolması, Çorti,

  • 50

    Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

    Nevşehir Testi Kebabı

    Kabak Çekirdeği, Nevşehir Tavası,

  • 51

    Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

    Niğde Niğde Tavası  

    Kuskus Çorbası, Unlu Söğürme, Kaygana, Patates

  • 52

    Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

    Ordu Hamsi Köftesi 

    Kabak Çorbası, Melocan Kavurması, Golit, Fasulye Turşusu,

  • 53

    Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

    Rize Hamsi Tava,

    Hamsi Pilavı, Hamsili Ekmek, Rize pidesi, Laz Böreği, Muhlama, Anzer Balı, Çay

  • 54

    Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

    Sakarya Islama Köfte

     Abhaz Peyniri, Adapazarı Böreği, Kabaklı Lahmacun, Uhut

  • 55

    Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

    Samsun  Bafra Pidesi,

    Samsun Simidi, Gebi Kirazı, Bafra Karpuzu, Nebyan Fasulyesi

  • 56

    Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

    Siirt Büryan Kebabı,

    Pervari balı, Perde Pilavı, Siirt Kiteli, Bumbar, İsmeket köfte, Gebole

  • 57

    Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

    Sinop Sinop Mantısı,

    Nokul, Kefal Havyarı, Balık Bileke

  • 58

    Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

    Sivas Sivas Köftesi,

    Sivas Kebabı , Hambal, Kesme Aşı, Baviko, Kaymaklı Katmer, Kelle Tatlısı, Gömme , Madımak, Kuru Kaymak

  • 59

    Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

    Tekirdağ  Tekirdağ Köftesi,

    Kiraz, Üzüm,

  • 60

    Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

    Tokat Baklalı Yaprak Sarma,

    Pehli, Tokat Kebabı, Mahlep, Bat, Beyaz Zile Pekmezi, Niksar Suyu, , Erik Çiri, Leylek Giliği,

  • 61

    Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

    Trabzon Hamsiköy Sütlacı

    Akçaabat Köftesi, Pazılı Hamsi Tava, Hamsi Çitlemesi, Muhlama, Pazı Tava, Mısır Çorbası, Trabzon Hurması,

  • 62

    Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

    Tunceli Tek Dişli Munzur Sarımsağı 

    Döğme Pilavı, Hazırlop köftesi, 

  • 63

    Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

    Şanlıurfa Sade Kebap,

    Patlıcan Söğürme, Semsek, Boranı Çorbası, Lebeni, Şıllık Tatlısı, İsot Biberi, Karacadağ Pirinci, 

  • 64

    Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

    Uşak Uşak Tarhanası,

    Tahinli Katmer, Döndürme Böreği, Çömlek Kebabı, Demir tatlısı,

  • 65

    Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

    Van  Otlu Peynir

    Ciğer Köftesi, Tandır Balığı, Çırış Pilavı, Murtuğa,

  • 66

    Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

    Yozgat İçli Bulgur Pilavı,

    Harise, Yozgat Böreği, Çullama, Desti Kebabı, İçli Bulgur Pilavı, Bulama Çorbası, Bezdirme,

  • 67

    Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

    Zonguldak Malay

    Çöpele, Pumpum Çorbası, Kıymalı Islama, Beyaz Baklava,

  • 68

    Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

    Aksaray Aksaray Tava,

     Sıkma, Papara, Dolaz

  • 69

    Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

    Bayburt Lor Dolması

    Kara Pancar, Ekşi Lahana,

  • 70

    Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

    Karaman Divle Obruk Peyniri

    Toyga çorbası, Sulu Pilav, Arabaşı Çorbası, Cibe Dolması, Batırık, Sütlü Köfte, Zerde

  • 71

    Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

    Kırıkkale Yoğurtlu Tarhana Çorbası, 

    Katma Aşı, Sızgıt, Keskin Tava,

  • 72

    Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

    Batman Kaburga Dolması

    Saç ekmeği, Şam böreği, Tırşık, Batman Usulü İçli Köfte, Tandır Ekmeği, Saç Tava, Babaganuç, 

  • 73

    Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

    Şırnak Beytüşşebap Çorbası,

    Cizre Aşı, Fıreydin, Gulul, Suryaz, Şımşıpe

  • 74

    Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

    Bartın Amasra Salatası,

     Pum Pum Çorbası, Pirinçli Mantı, Çöven Ekmeği,

  • 75

    Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

    Ardahan Bal  

    Haşil, Lalanga, Sac Altı Kebap, Tandırda Kaz, Dil Kebap,

  • 76

    Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

    Iğdır  Piti

     Taş Köfte, Tavuk Şorva, Cızdık,

  • 77

    Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

    Yalova Yaprak Pidesi

    Milföylü Yalova Kebabı, Pavli

  • 78

    Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

    Karabük Perohi

    Cevizli Keşli Yayım, Çilek

  • 79

    Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

    Kilis  Katmer

    Kilis Tava, Kölük Aşı, Mıkla, Kerebiç

  • 80

    Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

    Osmaniye Etli Kömbe,

    Tırşik, Osmaniye Çakıldaklı, Yer Fıstığı

  • 81

    Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

    Düzce Çerkez Tavuğu,

    Göbete , Halüve, Lepsi, Melengüçceği Tatlısı, Patatesli Ekmek

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