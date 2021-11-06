Hangi ünlü nerede görüldü (1-6 Kasım 2021)

Amerikalı ünlü model Hailey Bieber (24), Melrose'da şarkıcı Justine Skye (26) ile hem gezip hem de alışveriş keyfi yaptı. Giyim tarzıyla daima dikkatleri üzerine çeken model, siyah deri pantolonu, kazağı ve topladığı saçlarıyla yine şık görünüyor.