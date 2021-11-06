Hangi ünlü nerede görüldü (1-6 Kasım 2021)

Haberler 06.11.2021 - 09:31
ABD'li model Taylor Hill (25) nişanlısı Daniel Fryer ile Batı Hollywood'daki San Vicente Bungalows'ta bir araya geldi. Ünlü model, doğal makyajı ve spor şık giyim tarzıyla da dikkatleri çekti.
Ünlü model Bella Hadid (25), NYC'deki oteline dönerken, bol ve salaş giyimiyle alışılmışın dışında bir tarzda görünüyor.
Amerikalı model Blac Chyna (33), son müzik videosu yayınlanmadan önce lüks Amerikan mağaza zinciri Neiman Marcus'ta alışveriş yaparken görüldü. Chyna, üstüne oturan tulumu, yoğun makyajı, uzun tırnak ve saçlarıyla oldukça iddialı.
Amerikalı tenis yıldız Serena Williams (40), konuğu olduğu Hollywood'daki Jimmy Kimmel Live progamına giderken görüntülendi.
Amerikalı oyuncu Jennifer Garner (49), oğlu Samuel Affleck'i (9) okuldan aldıktan sonra birlikte yürüyüş yaparken görüldü. Garner kot pantolon, hırka kombini ve tepeden topladığı saçlarıyla oldukça sade görünüyor.
ABD'li model Cara Santana (37), elinde içeceğiyle minik sevimli köpeğini gezdiriyor.
Amerikalı model Lori Harvey (24), pilates antrenmanından çıkarken görüldü.
Amerikalı ünlü TikToker Addison Rae (21), gitarist sevgilisi Omer Fedi (21) ile Daisy Dukes'teki Joan's on Third'de salata yerken görüldü. Rae, mini şortu, güneş gözlüğü ve yağmur botlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Amerikalı oyuncu Ashley Benson (31), perşembe sabahı Los Feliz'de kahve alıyor. Benson, kısa tişörtü, bol pantolonu ve Converse'leriyle havalı ve rahat bir tarz yakalamış.
Amerikalı model ve sunucu Christine Teigen (35), Batı Hollywood'da çocuklarını okuldan almaya gidiyor.
Başarılı İngiliz oyuncu Tilda Swinton (60) ve erkek arkadaşı Sandro Kopp (43), New York'ta el ele yürüyüş yaparken görüntülendi.
Amerikalı model ve moda tasarımcısı Sofia Richie (23), Batı Hollywood'da bir arkadaşıyla alışveriş yapıyor. Şık giyim tarzına alışık olduğumuz Richie, bu kez spor kıyafetleri tercih etmiş.
Amerikalı ünlü model Hailey Bieber (24), Melrose'da şarkıcı Justine Skye (26) ile hem gezip hem de alışveriş keyfi yaptı. Giyim tarzıyla daima dikkatleri üzerine çeken model, siyah deri pantolonu, kazağı ve topladığı saçlarıyla yine şık görünüyor.
Avustralyalı manken Shanina Shaik (30) ve arkadaşları Weho'da vakit geçirirken görüldü. Shaik üstüne bej bir blazer, yırtık kot pantolon ve beyaz bir tişört giymişti.
Sarışın model Elsa Hosk (32), Batı Hollywood'daki Pacific Design Center'da elinde kahvesiyle görüldü.
Amerikalı model ve eski Victoria's Secret Meleği Jasmine Tookes (30), fit vücudu, spor giyinimi ve makyajsız haliyle yürüyüşte.
Alman model ve aktris Diane Kruger (45), kızıyla New York'ta öğleden sonra gezerken görüldü. Kruger, siyah kürkü, Chanel çantası ve botlarıyla çok şık görünüyor.
Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Tessa Thompson (38), Jimmy Kimmel Live programı için El Capitan Eğlence Merkezine geldi. Thompson, pudra rengi takımı, beyaz botları ve örgü saçlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Ünlü çift Joe Jonas (32) ve Sophie Turner (25), haftalarına Beverly Drive'daki Sandro giyim mağazasında ve Beverly Hills'deki Pottery Barn mobilya mağazasında alışveriş yaparak başladılar. İkilinin tarzı oldukça rahat ve spor.
Amerikalı oyuncu Ashley Benson (31), ayın ilk gününe Batı Hollywood'da bir antrenmanla başladı.