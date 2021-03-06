Hangi ünlü nerede görüldü (1-6 Mart 2021)

Amber Rose ve Alexander Edwards, Rodeo Drive'da mücevher alışverişine çıktı.

Lucy Hale, Los Angeles'ta bir spa merkezine gitti.

Miranda Kerr, Beverly Hills'te bir cilt hastalıkları kliniğine gitti.

Hollywood yıldızı Bradley Cooper, kızı Lea ile New York'ta zaman geçirdi. Baba-kız birlikte eve gitti.

Chris Hemsworth, eşi Elsa Pataky ile Sidney'de bisiklet turunda.

Model ve iş kadını Alessandra Ambrosio, Los Angeles'ta bir cilt bakım kliniğini ziyaret etti.