Hangi ünlü nerede görüldü (1-6 Mart 2021)

06.03.2021 - 07:07
Amber Rose ve Alexander Edwards, Rodeo Drive'da mücevher alışverişine çıktı.
Lucy Hale, Los Angeles'ta bir spa merkezine gitti.
Oyunculuktan iş kadınlığına geçiş yapan Jessica Alba, Honest adlı şirketinin yönetim binasına girerken görüldü.
Meksikalı oyuncu Eiza Gonzalez, Los Angeles'ta spor salonu çıkışında objektife takıldı.
Hollywood yıldızı Bradley Cooper, kızı Lea ile New York'ta zaman geçirdi. Baba-kız birlikte eve gitti.
Oyuncu Elsa Pataky, leopar desenli şortuyla Sidney sokaklarında.
TikTok yıldızı Addison Rae, mavi eşofman takımıyla görüntülendi.
Famke Janssen, mini etekli kombiniyle Manhattan sokaklarında.
Model Taylor Hill, Beverly Hills'te spor salonu çıkışında fit görünümüyle dikkat çekti.
Los Angeles'ta aşı olan Elisabetta Canalis, Milano sokaklarında görüntülendi. Canalis, İtalya'da annesine kavuştu, kendini gezmeye verdi.
Kourtney Kardashian, Travis Barker'ın kızıAlabama Barker ile birlikte Beverly Hills'te bir cilt hastlığı kliniğine giderken kameralara böyle yansıdı.
Efsanevi aktör Harrison Ford, Brentwood'da sabah kahvesini alıp Tesla Model X otomobiline bindi.
Scott Disick ve Amelia Hamlin, Miami'de kaldıkları otelden otomobillerine binme üzere çıkarken objektiflere takıldı.
Emma Roberts, Beverly Hills'te market alışverişinden çıkarken görüntülendi ve doğum kilolarını kısa sürede vermesiyle dikkat çekti.
Kendall Jenner, Beverly Hills'te spor salonuna giderken tek renk spor kıyafetiyle görüntülendi.
Shawn Mendes, sabah yürüyüşünde.
Irina Shayk, kızı Lea'yı okuldan almaya gitti.