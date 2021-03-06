Hangi ünlü nerede görüldü (1-6 Mart 2021)

Corona virüs pandemisi sanat ve eğlence dünyasının önde gelen isimlerini de etkiledi. Daha önce sık sık kırmızı halıda; bakımlı halleri ve modaya yön veren elbiseleriyle görüntülenen ünlü isimler, artık daha doğal halleriyle objektiflere takılıyor. İşte karantina koşullarında kimi alışverişte kimi cilt bakımında kimi ise spora giderken fotoğraflanan ünlü isimlerden bazıları... (Fotoğraflar: BACKGRID USA)

06.03.2021 - 07:07

Hangi ünlü nerede görüldü (1-6 Mart 2021) - 1

Amber Rose ve Alexander Edwards, Rodeo Drive'da mücevher alışverişine çıktı.

Hangi ünlü nerede görüldü (1-6 Mart 2021) - 2
Tammy Hembrow, spor salonu çıkışı görüntülendi.
Hangi ünlü nerede görüldü (1-6 Mart 2021) - 3

Lucy Hale, Los Angeles'ta bir spa merkezine gitti. 

Hangi ünlü nerede görüldü (1-6 Mart 2021) - 4

Oyunculuktan iş kadınlığına geçiş yapan Jessica Alba, Honest adlı şirketinin yönetim binasına girerken görüldü.

Hangi ünlü nerede görüldü (1-6 Mart 2021) - 5

Meksikalı oyuncu Eiza Gonzalez, Los Angeles'ta spor salonu çıkışında objektife takıldı.

Hangi ünlü nerede görüldü (1-6 Mart 2021) - 6
Miranda Kerr, Beverly Hills'te bir cilt hastalıkları kliniğine gitti.
Hangi ünlü nerede görüldü (1-6 Mart 2021) - 7

Hollywood yıldızı Bradley Cooper, kızı Lea ile New York'ta zaman geçirdi. Baba-kız birlikte eve gitti.

Hangi ünlü nerede görüldü (1-6 Mart 2021) - 8

Oyuncu Elsa Pataky, leopar desenli şortuyla Sidney sokaklarında.

Hangi ünlü nerede görüldü (1-6 Mart 2021) - 9
Chris Hemsworth, eşi Elsa Pataky ile Sidney'de bisiklet turunda.
Hangi ünlü nerede görüldü (1-6 Mart 2021) - 10
Heidi Montag, Santa Monica'da cilt bakım salonundan ayrılırken kameraya el salladı.
Hangi ünlü nerede görüldü (1-6 Mart 2021) - 11

TikTok yıldızı Addison Rae, mavi eşofman takımıyla görüntülendi. 

Hangi ünlü nerede görüldü (1-6 Mart 2021) - 12

Famke Janssen, mini etekli kombiniyle Manhattan sokaklarında.

Hangi ünlü nerede görüldü (1-6 Mart 2021) - 13
Dr. Dre'nin eski karısı Nicole Young, Los Angeles'ta görüntülendi.
Hangi ünlü nerede görüldü (1-6 Mart 2021) - 14
Model ve iş kadını Alessandra Ambrosio, Los Angeles'ta bir cilt bakım kliniğini ziyaret etti.
Hangi ünlü nerede görüldü (1-6 Mart 2021) - 15

Model Taylor Hill, Beverly Hills'te spor salonu çıkışında fit görünümüyle dikkat çekti. 

Hangi ünlü nerede görüldü (1-6 Mart 2021) - 16

Los Angeles'ta aşı olan Elisabetta Canalis, Milano sokaklarında görüntülendi. Canalis, İtalya'da annesine kavuştu, kendini gezmeye verdi. 

Hangi ünlü nerede görüldü (1-6 Mart 2021) - 17
Danielle Vasinova, Kuzey Hollywood'daki müzik şirketi JAM Studio'dan çıkarken görüntülendi.
Hangi ünlü nerede görüldü (1-6 Mart 2021) - 18
Alia Shawkat, 'hipster' görünümüyle kameralara takıldı.
Hangi ünlü nerede görüldü (1-6 Mart 2021) - 19

Kourtney Kardashian, Travis Barker'ın kızıAlabama Barker ile birlikte Beverly Hills'te bir cilt hastlığı kliniğine giderken kameralara böyle yansıdı.

Hangi ünlü nerede görüldü (1-6 Mart 2021) - 20

Efsanevi aktör Harrison Ford, Brentwood'da sabah kahvesini alıp Tesla Model X otomobiline bindi.

Hangi ünlü nerede görüldü (1-6 Mart 2021) - 21

Scott Disick ve Amelia Hamlin, Miami'de kaldıkları otelden otomobillerine binme üzere çıkarken objektiflere takıldı. 

Hangi ünlü nerede görüldü (1-6 Mart 2021) - 22

Emma Roberts, Beverly Hills'te market alışverişinden çıkarken görüntülendi ve doğum kilolarını kısa sürede vermesiyle dikkat çekti.

Hangi ünlü nerede görüldü (1-6 Mart 2021) - 23

Kendall Jenner, Beverly Hills'te spor salonuna giderken tek renk spor kıyafetiyle görüntülendi.

Hangi ünlü nerede görüldü (1-6 Mart 2021) - 24

Shawn Mendes, sabah yürüyüşünde.

Hangi ünlü nerede görüldü (1-6 Mart 2021) - 25

Irina Shayk, kızı Lea'yı okuldan almaya gitti.

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