Hangi ünlü nerede görüldü (10-16 Ocak 2022)

Haberler 16.01.2022 - 09:24
Amerikalı oyuncu Ashley Benson (32), Los Angeles’ta bir eczane zincirinden çıkarken görüntülendi. Benson, siyah deri ceketi, yırtık kot pantolnu ve siyah botlarıyla şık görünüyor.
Rihanna (33), erkek arkadaşı ASAP Rocky'nin (33) evinden ayrılırken, büyük boy siyah düğmeli gömleği ve uzun örgü saçlarıyla yine özgün bir tarz yakalamış görünüyor.
ABD'li model Hailey Baldwin Bieber (25), Batı Hollywood'daki pilates dersi sonrası sağlıklı içeceğiyle dikkat çekti. Başarılı giyim tarzıyla kendisinden daima söz ettiren Hailey, bu sefer tamamen siyah giyinmeyi tercih etmiş.
Rita Ora'nın (31) sokak tarzı yine dikkat çekici. Rita, örgü mini üstü, renkli bandanası, güneş gözlüğü ve pembe Prada çantasıyla renkli bir kombin tercih etmiş.
Televizyon yapımcısı Simon Cowell (62) ile yeni nişanlanan ABD'li sosyetik Lauren Silverman (44), Malibu’da alışveriş yaparken görüntülendi. Tüm gözler Silverman’in devasa büyüklükteki nişan yüzüğündeydi.
Portekizli model Sara Sampaio (30), Batı Hollywood'daki pilates dersine giderken görüntülendi. Sampaio yeni saç modeli ve makyajsız doğal haliyle harika görünüyor.
Dünyaca ünlü model Bella Hadid (25), arabasına benzin alırken fit görüntüsü ve kendine has giyim tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.
İnternet ünlüsü Noah Beck (20), Los Angeles'taki ünlü antrenman sahası Dogpound'da, Nike'ın mor Kobe model spor ayakkabılarıyla spor şıklığı yakalamış.
ABD’li oyuncu Kristen Bell (41), Los Feliz’de (Kaliforniya) sabah yürüyüşü yaparken görüntülendi. Bell, rahat ve renkli spor kıyafetleriyle dikkat çekti.
Dünyaca ünlü Victoria's Secret modeli Stella Maxwell (31), spora giderken görüntülendi. Ünlü model, rahat giyim tarzı ve aşırı zayıflığıyla da dikkat çekti.
Khloe Kardashian (37), yeni saç modeliyle çok iyi görünüyor. Kardashian, kızı True’yu oyun buluşmasına götürmeden önce görüntülendi. Ünlü yıldız, giyim tarzıyla her zamanki gibi çok şık ve havalı.
Amerikalı aktris Jennifer Garner (49), kızı Seraphina'yı (13) okula götürmeden önce kahve molasında görüntülendi. Garner, makyajsız hali ve spor kıyafetleriyle oldukça sade.
ABD'li eski model Chrissy Teigen (36), eşi John Legend (43) ile Beverly Hills’de bir spa'dan çıkarken görüntülendi. Çiftin birbiriyle uyumlu ve spor şık halleri dikkat çekti.
ABD'li oyuncu Dave Franco (36), Los Feliz’deki evinin yakınında öğle yemeği için kendisine yiyecek bir şeyler ve kahve alırken görüntülendi. Franco, renkli kazağı, kot pantolonu ve kahverengi ayakkabılarıyla şık görünüyor.
Amerikalı DJ ve model Chantel Jeffries (29), Batı Hollywood'daki sabah antrenmanından çıkarken görüntülendi. Jeffries, beyaz eşofman takımını, gri Ugg botları ve mavi peluş çantasıyla kombinleyerek spor şıklığı yakalamış.
Amerikan futbolu oyuncusu Colton Underwood (29), Sherman Oaks mahallesinde yürüyüş yaparken görüntülendi. Colton, havalı spor tarzıyla tam bir spor şıklığı sergiliyor.