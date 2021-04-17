Hangi ünlü nerede görüldü (12-17 Nisan 2021)

İlk bebeğini kısa süre önce dünyaya getiren ünlü model Emily Ratajkowski, bir arkadaşıyla öğle yemeği için buluştuğunda görüntülendi. Krem rengi mini eteği, ipek bluzu ve spor ayakkabıdan oluşan kombinini oğlu Sylvester'ın adının yazılı olduğu altın kolyeyle tamamladı.