Hangi ünlü nerede görüldü (12-17 Nisan 2021)

17.04.2021 - 06:58
Oyuncu Teala Dunn, West Hollywood'da spor salonuna girerken göbeğini açıkta bırakan spor tarzıyla objektife el salladı.
Şarkıcı Pia Mia, Los Angeles'ta bir arkadaşıyla öğle yemeğine çıktığında büstiyerli tarzıyla görüntülendi.
Howie Mandel, arı beresi ve ilginç tişörtüyle objektife yansıdı. Tişörtünde, "Geldim, gördüm, gariplik yaptım" yazısı göze çarptı.
Scott Disick'in kız arkadaşı Amelia Gray Hamlin, pilates çıkışında Yeezy tasarımı kıyafetiyle görüntülendi.
Nicky Hilton Rothschild, New York'un Soho mahallesinde renkli stiliyle dikkat çekti.
Süper model Kaia Gerber, bir Los Angeles sabahında pilates dersi girişinde görüldü.
Şarkıcı Angeline, Los Angeles'ın Woodland Hills bölgesinde pembeler içinde objektife takıldı.
Heidi Klum, America’s Got Talent programının çekimlerine giderken objektiflere gülümsedi.
Avustralyalı oyuncu Jacob Elordi, West Hollywood'da spor salonu çıkışında görüntülendi.
New York valisi Andrew Cuomo'nun eski kız arkadaşı Sandra Lee, Brentwood sokaklarında görüldü.
April Love Geary, Malibu'da alışverişe giderken objektife takıldı.