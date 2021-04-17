Hangi ünlü nerede görüldü (12-17 Nisan 2021)

Corona virüs pandemisi sanat ve eğlence dünyasının önde gelen isimlerini de etkiledi. Daha önce sık sık kırmızı halıda; bakımlı halleri ve modaya yön veren elbiseleriyle görüntülenen ünlü isimler, artık daha doğal halleriyle objektiflere takılıyor. İşte karantina koşullarında görüntülenen ünlü isimlerden bazıları... (Fotoğraflar: BACKGRID USA)

17.04.2021 - 06:58

Hangi ünlü nerede görüldü (12-17 Nisan 2021) - 1
İlk bebeğini kısa süre önce dünyaya getiren ünlü model Emily Ratajkowski, bir arkadaşıyla öğle yemeği için buluştuğunda görüntülendi. Krem rengi mini eteği, ipek bluzu ve spor ayakkabıdan oluşan kombinini oğlu Sylvester'ın adının yazılı olduğu altın kolyeyle tamamladı.
Hangi ünlü nerede görüldü (12-17 Nisan 2021) - 2
Rosie Huntington-Whiteley, siyah deri etek ve yün kazaktan oluşan kombinini siyah maskeyle tamamladı.
Hangi ünlü nerede görüldü (12-17 Nisan 2021) - 3
Rap şarkıcısı ASAP Ferg, New York sokaklarında turuncu takımıyla dikkat çekti.
Hangi ünlü nerede görüldü (12-17 Nisan 2021) - 4

Oyuncu Teala Dunn, West Hollywood'da spor salonuna girerken göbeğini açıkta bırakan spor tarzıyla objektife el salladı. 

Hangi ünlü nerede görüldü (12-17 Nisan 2021) - 5
Lebron James, New York'ta Madison Square Garden adlı spor salonu girişinde mavi eşofman takımıyla fotoğraflandı.
Hangi ünlü nerede görüldü (12-17 Nisan 2021) - 6

Şarkıcı Pia Mia, Los Angeles'ta bir arkadaşıyla öğle yemeğine çıktığında büstiyerli tarzıyla görüntülendi.

Hangi ünlü nerede görüldü (12-17 Nisan 2021) - 7

Howie Mandel, arı beresi ve ilginç tişörtüyle objektife yansıdı. Tişörtünde, "Geldim, gördüm, gariplik yaptım" yazısı göze çarptı. 

Hangi ünlü nerede görüldü (12-17 Nisan 2021) - 8
Priscilla Presley, kuaföre giderken lacivert kıyafet ve siyah topuklu ayakabı kombiniyle görüldü.
Hangi ünlü nerede görüldü (12-17 Nisan 2021) - 9

Scott Disick'in kız arkadaşı Amelia Gray Hamlin, pilates çıkışında Yeezy tasarımı kıyafetiyle görüntülendi. 

Hangi ünlü nerede görüldü (12-17 Nisan 2021) - 10
Irina Shayk ve kızı Lea, New York sokaklarında görüldü.  City. Shayk, Britney Spears baskılı töşörtüyle dikkat çekti.
Hangi ünlü nerede görüldü (12-17 Nisan 2021) - 11

Nicky Hilton Rothschild, New York'un Soho mahallesinde renkli stiliyle dikkat çekti. 

Hangi ünlü nerede görüldü (12-17 Nisan 2021) - 12
Ünlü oyuncu Ariel Winter, Studio City'de bir arkadaşıyla alışverişe çıktığında objektife böyle yansıdı.
Hangi ünlü nerede görüldü (12-17 Nisan 2021) - 13
Instagram modeli Ruby Tuesday Matthews, bir arkadaşıyla Avustralya'nın Double Bay bölgesinde görüntülendi.
Hangi ünlü nerede görüldü (12-17 Nisan 2021) - 14
Ünlü model Hailey Bieber, West Hollywood'da spor salonu çıkışında sağlıklı içecek molası verdi.
Hangi ünlü nerede görüldü (12-17 Nisan 2021) - 15

Süper model Kaia Gerber, bir Los Angeles sabahında pilates dersi girişinde görüldü.

Hangi ünlü nerede görüldü (12-17 Nisan 2021) - 16
Dolph Lundgren ve kız arkadaşı Emma Krokdal, West Hollywood'da alışverişte görüntülendi.
Hangi ünlü nerede görüldü (12-17 Nisan 2021) - 17
Scout Willis, Los Angeles'ta köpeğiyle birlikte bir arkadaşını ziyarete gitti.
Hangi ünlü nerede görüldü (12-17 Nisan 2021) - 18

Şarkıcı Angeline, Los Angeles'ın Woodland Hills bölgesinde pembeler içinde objektife takıldı. 

Hangi ünlü nerede görüldü (12-17 Nisan 2021) - 19

Heidi Klum, America’s Got Talent programının çekimlerine giderken objektiflere gülümsedi.

Hangi ünlü nerede görüldü (12-17 Nisan 2021) - 20

Avustralyalı oyuncu Jacob Elordi, West Hollywood'da spor salonu çıkışında görüntülendi.

Hangi ünlü nerede görüldü (12-17 Nisan 2021) - 21

New York valisi Andrew Cuomo'nun eski kız arkadaşı Sandra Lee, Brentwood sokaklarında görüldü. 

Hangi ünlü nerede görüldü (12-17 Nisan 2021) - 22

April Love Geary, Malibu'da alışverişe giderken objektife takıldı.

Hangi ünlü nerede görüldü (12-17 Nisan 2021) - 23
Cindy Crawford, Malibu'da Cafe Habana girişinde görüldü.
Hangi ünlü nerede görüldü (12-17 Nisan 2021) - 24
Scott Disick kızı Penelope ve sevgilisi Amelia Hamlin ile Malibu'da görüntülendi.
Hangi ünlü nerede görüldü (12-17 Nisan 2021) - 25
Cody Simpson ve kız arkadaşı Marloes Stevens, birlikte öğle yemeğine giderken görüldü.
Hangi ünlü nerede görüldü (12-17 Nisan 2021) - 26
Şarkıcı Madison Beer kameralara cesur spor stiliyle poz verdi.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER