Hangi ünlü nerede görüldü (12-17 Temmuz 2021)

Corona virüs pandemisi sanat ve eğlence dünyasının önde gelen isimlerini de etkiledi. Daha önce sık sık kırmızı halıda; bakımlı halleri ve modaya yön veren elbiseleriyle görüntülenen ünlü isimler, artık daha doğal halleriyle objektiflere takılıyor. İşte sosyal mesafe koşullarında görüntülenen ünlü isimlerden bazıları... (Fotoğraflar: BACKGRID USA)

17.07.2021 - 09:21

Hangi ünlü nerede görüldü (12-17 Temmuz 2021) - 1

Sosyetik ünlü Nicky Hilton, Manhattan sokaklarında kısa şort ve tişörtten oluşan rahat tarzıyla görüntülendi. 

Hangi ünlü nerede görüldü (12-17 Temmuz 2021) - 2

Bling Empire yıldızı Jaime Xie, Beverly Hills'te baştan aşağı Chanel imzalı stiliyle dikkat çekti. 

Hangi ünlü nerede görüldü (12-17 Temmuz 2021) - 3

Süper model Kendall Jenner, Beverly Hills'te öğle yemeği öncesi benzinlikte iş kadını şıklığıyla objektife yansıdı. 

Hangi ünlü nerede görüldü (12-17 Temmuz 2021) - 4

Amerikalı model Nicole Murphy, Beverly Hills'te spa merkezine giderken köpeğini de kucağında taşıdı.

Hangi ünlü nerede görüldü (12-17 Temmuz 2021) - 5

Jennifer Lopez, Beverly Hills'te kızı Emme ile alışveriş için buluşmadan önce göbeğini açıkta bırakan stiliyle dikkat çekti. 

Hangi ünlü nerede görüldü (12-17 Temmuz 2021) - 6

Jessie J, erkek arkadaşı Max Pham ile West Hollywood'da öğle yemeği içi buluşmaya giderken görüntülendi. 

Hangi ünlü nerede görüldü (12-17 Temmuz 2021) - 7

LeBron James, Los Angeles'ta Jimmy Kimmel Live programına katılmak üzere stüdyo girişinde görüldü. 

Hangi ünlü nerede görüldü (12-17 Temmuz 2021) - 8

Oyuncu Blanca Blanco, film festivaline katılmak için gittiği Cannes'da alışveriş yaparken görüldü. 

Hangi ünlü nerede görüldü (12-17 Temmuz 2021) - 9

Kendall Jenner, babası Caitlyn Jenner ile Malibu'da akşam yemeğine giderken görüntülendi. 

Hangi ünlü nerede görüldü (12-17 Temmuz 2021) - 10

Paris Hilton 'Paris In Love'ın bir sahnesinin çekimi sonrası kameralara böyle gülümsedi.

Hangi ünlü nerede görüldü (12-17 Temmuz 2021) - 11

Megan Fox, Jimmy Kimmel Live programına katılmak üzere gittiği El Capitan Eğlence Merkezi'nde objektife yansıdı. 

Hangi ünlü nerede görüldü (12-17 Temmuz 2021) - 12

Oyuncu Kate Mara, Los Felizde bir arkadaşıyla öğle yemeği buluşmasına giderken görüntülendi.

Hangi ünlü nerede görüldü (12-17 Temmuz 2021) - 13

Selling Sunset yıldızı Christine Quinn, West Hollywood'da bir arkadaşının evinden ayrılırken şık stiliyle beğeni topladı.

Hangi ünlü nerede görüldü (12-17 Temmuz 2021) - 14
Angelina Jolie, kızı Zahara ile West Hollywood'da alışverişe çıktı.
Hangi ünlü nerede görüldü (12-17 Temmuz 2021) - 15

Oyuncu Zoey Deutch, pilates çıkışı makyajsız haliyle görüntülendi.

Hangi ünlü nerede görüldü (12-17 Temmuz 2021) - 16
Madonna ve dansçı sevgilisi Ahlamalik Williams, John F. Kennedy Havalimanı'nda el ele görüldü.
Hangi ünlü nerede görüldü (12-17 Temmuz 2021) - 17

Ünlü aktör Patrick Stewart, eşi ile birlikte West Hollywood'da akşam yemeği için bir mekana girerken görüntülendi.

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