Hangi ünlü nerede görüldü (12-17 Temmuz 2021)

17.07.2021 - 09:21
Sosyetik ünlü Nicky Hilton, Manhattan sokaklarında kısa şort ve tişörtten oluşan rahat tarzıyla görüntülendi.
Bling Empire yıldızı Jaime Xie, Beverly Hills'te baştan aşağı Chanel imzalı stiliyle dikkat çekti.
Süper model Kendall Jenner, Beverly Hills'te öğle yemeği öncesi benzinlikte iş kadını şıklığıyla objektife yansıdı.
Amerikalı model Nicole Murphy, Beverly Hills'te spa merkezine giderken köpeğini de kucağında taşıdı.
Jennifer Lopez, Beverly Hills'te kızı Emme ile alışveriş için buluşmadan önce göbeğini açıkta bırakan stiliyle dikkat çekti.
Jessie J, erkek arkadaşı Max Pham ile West Hollywood'da öğle yemeği içi buluşmaya giderken görüntülendi.
LeBron James, Los Angeles'ta Jimmy Kimmel Live programına katılmak üzere stüdyo girişinde görüldü.
Oyuncu Blanca Blanco, film festivaline katılmak için gittiği Cannes'da alışveriş yaparken görüldü.
Kendall Jenner, babası Caitlyn Jenner ile Malibu'da akşam yemeğine giderken görüntülendi.
Paris Hilton 'Paris In Love'ın bir sahnesinin çekimi sonrası kameralara böyle gülümsedi.
Megan Fox, Jimmy Kimmel Live programına katılmak üzere gittiği El Capitan Eğlence Merkezi'nde objektife yansıdı.
Oyuncu Kate Mara, Los Felizde bir arkadaşıyla öğle yemeği buluşmasına giderken görüntülendi.
Selling Sunset yıldızı Christine Quinn, West Hollywood'da bir arkadaşının evinden ayrılırken şık stiliyle beğeni topladı.
Oyuncu Zoey Deutch, pilates çıkışı makyajsız haliyle görüntülendi.
Ünlü aktör Patrick Stewart, eşi ile birlikte West Hollywood'da akşam yemeği için bir mekana girerken görüntülendi.