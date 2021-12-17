Hangi ünlü nerede görüldü (13-17 Aralık 2021)

Kırmızı halıda ve davetlerde modaya yön veren elbiseleriyle görüntülenen ünlü isimler, günlük hayatlarında ise doğal halleriyle objektiflere takılıyor. İşte objektifler önünde adete parıldayan ünlülerin sokak stilleri... (Fotoğraflar: Backgrid USA)

Haberler 17.12.2021 - 09:10

Hangi ünlü nerede görüldü (13-17 Aralık 2021) - 1

Jennifer Lopez, menajeri Benny Medina ve kızı Emme ile birlikte Beverly Hills'deki Rodeo Drive'da tatil alışverişi yaparken görüldü. Ünlü şarkıcı Louis Vuitton, Tom Ford ve son olarak Brunello Cucinelli'den alışveriş yaptı. 

Hangi ünlü nerede görüldü (13-17 Aralık 2021) - 2

Aktris Eiza Gonzales, pazar günün kuaförden çıakrken görüldü. Sonrasında alışveriş yapan oyuncu mercan rengi bir tayt ve kürklü siyah ceketini krem rengi Valentino çantayla tamamladığı görüldü.

Hangi ünlü nerede görüldü (13-17 Aralık 2021) - 3

Tribeca'da görüntülenen Camila Alves maskülen bir kombin tercih etti.

Hangi ünlü nerede görüldü (13-17 Aralık 2021) - 4

New York'ta görülen ünlü aktör Ryan Reynolds, aynı renk süet ayakkabı ve ceket tercihiyle şık bir görünüm yakaladı.

Hangi ünlü nerede görüldü (13-17 Aralık 2021) - 5

The Queen's Gambit'in yıldızı Anya Taylor-Joy bir arkadaşıyla öğle yemeğinden çıkarken görüntülendi.  Genç oyuncu kareli bir elbise üstüne peluş bir mont giymeyi tercih etti.

Hangi ünlü nerede görüldü (13-17 Aralık 2021) - 6

Olivia Wilde, Los Angeles'ta alışveriş yaparken görüldü. Ünlü oyuncunun üzerinde Harry Styles'ın Love On Tour ceketi vardı.

Hangi ünlü nerede görüldü (13-17 Aralık 2021) - 7

Süper model Christy Turlington yeşil ve bej tonlarında olan tote çantasıyla New York'ta görüldü.

Hangi ünlü nerede görüldü (13-17 Aralık 2021) - 8

Jaime King, bej montu ve aynı renk güneş gözlükleriyle Beverly Hills'te günlük işlerini hallederken fotoğraflandı.

Hangi ünlü nerede görüldü (13-17 Aralık 2021) - 9

Kendall Jenner,  Los Angeles'ta yağmurlu bir günde, Beverly Hills'deki The FRWD ofisine giderken görüntülendi. 

Hangi ünlü nerede görüldü (13-17 Aralık 2021) - 10

Yakında çıkacak olan yeni albümü ve single'ı MotoMami'yi tanıtan Rosalia, Manhattan'ta motorcu kıyafetiyle dikkat çekti.

Hangi ünlü nerede görüldü (13-17 Aralık 2021) - 11

Efsanevi aktris Diane Keaton Batı Hollywood'ta havalı stiliyle dikkatleri üzerine çekti.

Hangi ünlü nerede görüldü (13-17 Aralık 2021) - 12

New York'ta JFK Havalimanı'nda görüntülenen aktris Penolope Cruz, dikkat çekmeyeceği bir kombin giymeydi tercih etti.

Hangi ünlü nerede görüldü (13-17 Aralık 2021) - 13

Pip Edwards, arkadaşlarıyla öğle yemeğinden sonra North Bondi Fish'ten ayrılırken fotoğraflandı.

Hangi ünlü nerede görüldü (13-17 Aralık 2021) - 14

Ana de Armas, yeni erkek arkadaşı Tinder'ın yöneticisi Paul Boukadakis ile görüldü. İkili birlikte gözlük alışverişi yaptı.

Hangi ünlü nerede görüldü (13-17 Aralık 2021) - 15

Aktör Elliot Page, yürüyüşü sırasında müzik dinlerken görüntülendi.

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