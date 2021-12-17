Hangi ünlü nerede görüldü (13-17 Aralık 2021)

Haberler 17.12.2021 - 09:10
Jennifer Lopez, menajeri Benny Medina ve kızı Emme ile birlikte Beverly Hills'deki Rodeo Drive'da tatil alışverişi yaparken görüldü. Ünlü şarkıcı Louis Vuitton, Tom Ford ve son olarak Brunello Cucinelli'den alışveriş yaptı.
Aktris Eiza Gonzales, pazar günün kuaförden çıakrken görüldü. Sonrasında alışveriş yapan oyuncu mercan rengi bir tayt ve kürklü siyah ceketini krem rengi Valentino çantayla tamamladığı görüldü.
Tribeca'da görüntülenen Camila Alves maskülen bir kombin tercih etti.
New York'ta görülen ünlü aktör Ryan Reynolds, aynı renk süet ayakkabı ve ceket tercihiyle şık bir görünüm yakaladı.
The Queen's Gambit'in yıldızı Anya Taylor-Joy bir arkadaşıyla öğle yemeğinden çıkarken görüntülendi. Genç oyuncu kareli bir elbise üstüne peluş bir mont giymeyi tercih etti.
Olivia Wilde, Los Angeles'ta alışveriş yaparken görüldü. Ünlü oyuncunun üzerinde Harry Styles'ın Love On Tour ceketi vardı.
Süper model Christy Turlington yeşil ve bej tonlarında olan tote çantasıyla New York'ta görüldü.
Jaime King, bej montu ve aynı renk güneş gözlükleriyle Beverly Hills'te günlük işlerini hallederken fotoğraflandı.
Kendall Jenner, Los Angeles'ta yağmurlu bir günde, Beverly Hills'deki The FRWD ofisine giderken görüntülendi.
Yakında çıkacak olan yeni albümü ve single'ı MotoMami'yi tanıtan Rosalia, Manhattan'ta motorcu kıyafetiyle dikkat çekti.
Efsanevi aktris Diane Keaton Batı Hollywood'ta havalı stiliyle dikkatleri üzerine çekti.
New York'ta JFK Havalimanı'nda görüntülenen aktris Penolope Cruz, dikkat çekmeyeceği bir kombin giymeydi tercih etti.
Pip Edwards, arkadaşlarıyla öğle yemeğinden sonra North Bondi Fish'ten ayrılırken fotoğraflandı.
Ana de Armas, yeni erkek arkadaşı Tinder'ın yöneticisi Paul Boukadakis ile görüldü. İkili birlikte gözlük alışverişi yaptı.
Aktör Elliot Page, yürüyüşü sırasında müzik dinlerken görüntülendi.