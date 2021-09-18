Hangi ünlü nerede görüldü (13-18 Eylül 2021)

Kırmızı halıda ve davetlerde modaya yön veren elbiseleriyle görüntülenen ünlü isimler, günlük hayatlarında ise doğal halleriyle objektiflere takılıyor. İşte objektifler önünde adete parıldayan ünlülerin sokak stilleri...

18.09.2021 - 07:03

Hangi ünlü nerede görüldü (13-18 Eylül 2021) - 1

John Mellencamp, Manhattan'ın Soho bölgesinde yalnız yürüyüş yaparken görüntülendi.  Ünlü müzisyenin  sağ kolunda “Hayat en uzun günlerinde bile kısa” yazan dövmesi dikkat çekti.

Hangi ünlü nerede görüldü (13-18 Eylül 2021) - 2

Playboi Carti ve Virgil Abloh, MTV Video Müzik Ödülleri'ne katıldıktan sonra havalimanında görüntülendi.

Hangi ünlü nerede görüldü (13-18 Eylül 2021) - 3

Leydi Victoria Hervey, Sunset Towers Hotel'de öğle yemeğinden çıkarken fotoğraflandı.

Hangi ünlü nerede görüldü (13-18 Eylül 2021) - 4

Jordana Brewster erkek arkadaşı Mason Morfit ile Hollywood'da alışverişte görüntülendi. Hızlı ve Öfkeli filminin aktristinin  prenses kesim pırlanta yüzüğü dikkat çekti. 

Hangi ünlü nerede görüldü (13-18 Eylül 2021) - 5

Rapçi Lil Dicky, AKA, Dave Burd, Chloe Bennet ile birlikte Beverly Hills'de alışveriş yaparken görüldü.

Hangi ünlü nerede görüldü (13-18 Eylül 2021) - 6

Aktris Ariana Madix, siyah tayt ve tişörtüyle Los Angeles'ta spaya giderken görüntülendi.

Hangi ünlü nerede görüldü (13-18 Eylül 2021) - 7

Yeşil bir takım giyen Jennifer Lopez, dans stüdyosuna gitmeden önce asistanıyla bazı günlük işlerini yaparken görüldü.

Hangi ünlü nerede görüldü (13-18 Eylül 2021) - 8

Lucy Hale bir cilt bakımı kliniğindeki randevusundan çıkarken görüntülendi.

Hangi ünlü nerede görüldü (13-18 Eylül 2021) - 9

The Tonight Show Starring Jimmy Fallon'a konuk olan Kendall Jenner, nötr renklerden oluşan bir kombinle görüldü.

Hangi ünlü nerede görüldü (13-18 Eylül 2021) - 10

Oyuncu ve girişimci Jessica Alba, kurucusu olduğu Honest Headquarters şirketinden çıkarken adaçayı yeşili takımıyla fotoğraflandı.

Hangi ünlü nerede görüldü (13-18 Eylül 2021) - 11

Kourtney Kardashian kızı Penelope ve arkadaşını alışverişe götürürken görüldü.

Hangi ünlü nerede görüldü (13-18 Eylül 2021) - 12

Tyra Banks, Malibu'daki Whole Foods'ta market alışverişinde görüldü.

Hangi ünlü nerede görüldü (13-18 Eylül 2021) - 13

Aktris Ashley Benson bir projenin çekimlerinden sonra Miami havaalanında görüntülendi.

Ashley, deri bir çanta ve kalın deri çizmelerini oversize deri bir ceketle kombinledi.

Hangi ünlü nerede görüldü (13-18 Eylül 2021) - 14

Ed Sheeran, VMA'lara katıldıktan sonra New York'taki otelinden ayrılırken görüldü. Ünlü şarkıcı hayranlarıyla selfie çektirmek için durmayı da ihmal etmedi.

Hangi ünlü nerede görüldü (13-18 Eylül 2021) - 15

Aktris Jessica Chastain, New York'ta mavi bir tulumla görüldü.

Hangi ünlü nerede görüldü (13-18 Eylül 2021) - 16

Olivia Jade, DWTS stüdyosunda prova yapmaya giderken görüntülendi.

Hangi ünlü nerede görüldü (13-18 Eylül 2021) - 17

Şarkıcı Usher, şehirdeki işlerini yaparken sokak stilini renkli spor ayakkabılarıyla tamamladı.

Hangi ünlü nerede görüldü (13-18 Eylül 2021) - 18

Aktris Angelina Jolie, Washington DC'deABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer (New York Demokratı) ile yaptığı görüşmenin ardından Senato metrosunda görüntülendi.

Hangi ünlü nerede görüldü (13-18 Eylül 2021) - 19

Oyuncu Kristen Bell, Los Angeles'ta alışveriş yaparken görüldü.

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