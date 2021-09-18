Hangi ünlü nerede görüldü (13-18 Eylül 2021)

18.09.2021 - 07:03
John Mellencamp, Manhattan'ın Soho bölgesinde yalnız yürüyüş yaparken görüntülendi. Ünlü müzisyenin sağ kolunda “Hayat en uzun günlerinde bile kısa” yazan dövmesi dikkat çekti.
Playboi Carti ve Virgil Abloh, MTV Video Müzik Ödülleri'ne katıldıktan sonra havalimanında görüntülendi.
Leydi Victoria Hervey, Sunset Towers Hotel'de öğle yemeğinden çıkarken fotoğraflandı.
Jordana Brewster erkek arkadaşı Mason Morfit ile Hollywood'da alışverişte görüntülendi. Hızlı ve Öfkeli filminin aktristinin prenses kesim pırlanta yüzüğü dikkat çekti.
Rapçi Lil Dicky, AKA, Dave Burd, Chloe Bennet ile birlikte Beverly Hills'de alışveriş yaparken görüldü.
Aktris Ariana Madix, siyah tayt ve tişörtüyle Los Angeles'ta spaya giderken görüntülendi.
Yeşil bir takım giyen Jennifer Lopez, dans stüdyosuna gitmeden önce asistanıyla bazı günlük işlerini yaparken görüldü.
Lucy Hale bir cilt bakımı kliniğindeki randevusundan çıkarken görüntülendi.
The Tonight Show Starring Jimmy Fallon'a konuk olan Kendall Jenner, nötr renklerden oluşan bir kombinle görüldü.
Oyuncu ve girişimci Jessica Alba, kurucusu olduğu Honest Headquarters şirketinden çıkarken adaçayı yeşili takımıyla fotoğraflandı.
Kourtney Kardashian kızı Penelope ve arkadaşını alışverişe götürürken görüldü.
Tyra Banks, Malibu'daki Whole Foods'ta market alışverişinde görüldü.
Aktris Ashley Benson bir projenin çekimlerinden sonra Miami havaalanında görüntülendi.
Ashley, deri bir çanta ve kalın deri çizmelerini oversize deri bir ceketle kombinledi.
Ed Sheeran, VMA'lara katıldıktan sonra New York'taki otelinden ayrılırken görüldü. Ünlü şarkıcı hayranlarıyla selfie çektirmek için durmayı da ihmal etmedi.
Aktris Jessica Chastain, New York'ta mavi bir tulumla görüldü.
Olivia Jade, DWTS stüdyosunda prova yapmaya giderken görüntülendi.
Şarkıcı Usher, şehirdeki işlerini yaparken sokak stilini renkli spor ayakkabılarıyla tamamladı.
Aktris Angelina Jolie, Washington DC'deABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer (New York Demokratı) ile yaptığı görüşmenin ardından Senato metrosunda görüntülendi.
Oyuncu Kristen Bell, Los Angeles'ta alışveriş yaparken görüldü.