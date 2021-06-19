Hangi ünlü nerede görüldü (14-19 Haziran 2021)

Corona virüs pandemisi sanat ve eğlence dünyasının önde gelen isimlerini de etkiledi. Daha önce sık sık kırmızı halıda; bakımlı halleri ve modaya yön veren elbiseleriyle görüntülenen ünlü isimler, artık daha doğal halleriyle objektiflere takılıyor. İşte sosyal mesafe koşullarında görüntülenen ünlü isimlerden bazıları... (Fotoğraflar: BACKGRID USA)

19.06.2021 - 07:03

Hangi ünlü nerede görüldü (14-19 Haziran 2021) - 1

Jennifer Lopez ile gizli bir görüşmeden çıktığı öğrenilen ünlü şarkıcı Rita Ora, tarz sahibi renkli kıyafetiyle beğeni topladı. 

Hangi ünlü nerede görüldü (14-19 Haziran 2021) - 2

Süper model Alessandra Ambrosio, mini kot şort ve blazer ceketten oluşan kombiniyle New York'ta bir arkadaş ziyaretine giderken görüldü.

Hangi ünlü nerede görüldü (14-19 Haziran 2021) - 3

Aktör Joe Manganiello, iş toplantısı sonrası The Bungalow adlı mekandan çıkarken objektike yansıdı. 

Hangi ünlü nerede görüldü (14-19 Haziran 2021) - 4

Irina Shayk, kızı Lea Shayk Cooper'ı okula bıraktıktan sonra görüntülendi. Rus model, cesur bir siyah üst ile bol pantolonu kombinlediği stiliyle tüm bakışları üzerinde topladı.

Hangi ünlü nerede görüldü (14-19 Haziran 2021) - 5
Çiçeği burnunda anne olan ünlü model Emily Ratajkowski, eşi Sebastian Bear-McClard ile yürürken göbeğini tamamen açıkta bırakan kıyafetiyle objektife yansıdı. Ünlü yıldızın doğumdan kısa süre sonra dümdüz görünen karnı, hayranlık uyandırdı.
Hangi ünlü nerede görüldü (14-19 Haziran 2021) - 6

Eski beyzbol oyuncusu, Jennifer Lopez'in eski nişanlısı Alex Rodriguez, artık bekar olsa da bu durum onu üzmüşe benzemiyor. Rodriguez, ünlü oyuncu Katie Holmes'un oturduğu binadan çıkarken görüldü. Eski sporcu bir arkadaşıyla golf oynamaya gitti. 

Hangi ünlü nerede görüldü (14-19 Haziran 2021) - 7

Nicky Hilton ve eşi James Rothschild, Soho'da akşam üstü yürüyüşü yaparken görüldü.

Hangi ünlü nerede görüldü (14-19 Haziran 2021) - 8
İş kadını Deborah Strand, New York sokaklarında rengarenk çiçekli elbisesiyle görüntülendi.
Hangi ünlü nerede görüldü (14-19 Haziran 2021) - 9

21 yaşındaki model Maya Henry, nişanlısı Liam Payne'den ayrılma haberlerinden kısa bir süre sonra New York sokaklarında, pembe elbisesiyle objektiflere böyle gülümsedi. 

Hangi ünlü nerede görüldü (14-19 Haziran 2021) - 10
Oyuncu Cara Santana, bir restorandan köpeğiyle birlikte ayrılırken objektife yansıdı.
Hangi ünlü nerede görüldü (14-19 Haziran 2021) - 11
Kourtney Kardashian, erkek arkadaşı Travis Barker ile bir alışveriş merkezinden çıkarken görüldü. Ünlü reality show yıldızı derin dekolteli kıyafetiyle dikkat çekti.
Hangi ünlü nerede görüldü (14-19 Haziran 2021) - 12
Ünlü oyuncu Olivia Culpo, New York'ta kucağında köpeğiyle objektiflere böyle gülümsedi.
Hangi ünlü nerede görüldü (14-19 Haziran 2021) - 13
Kelly Bensimon, New York sokaklarında neon yeşili mini elbisesiyle dikkat çekti.
Hangi ünlü nerede görüldü (14-19 Haziran 2021) - 14
Sevgilisinden yeni ayrılan Katie Holmes, Alex Rodriguez'in kendisinin oturduğu binadan çıkarken görülmesinden bir gün sonra New York sokaklarında böyle görüntülendi.
Hangi ünlü nerede görüldü (14-19 Haziran 2021) - 15
Jordana Brewster ve erkek arkadaşı Mason Morfit, Malibu'da akşam yemeğine giderken el ele görüntülendi. İkili, beyaz kıyafet seçimiyle uyum içindeydi.
Hangi ünlü nerede görüldü (14-19 Haziran 2021) - 16
Ünlü aktör Zach Braff, arkadaşlarıyla öğle yemeği yedikten sonra mekan çıkışı aracına giderken objektife yansıdı.
Hangi ünlü nerede görüldü (14-19 Haziran 2021) - 17

Ünlü model Hailey Bieber, spor kıyafet rahatlığıyla West Hollywood'da doktor muayenesine giderken görüntülendi. 

Hangi ünlü nerede görüldü (14-19 Haziran 2021) - 18

Moda tasarımcısı Mary-Kate Olsen, uzun siyah palto ve sandalet kombiniyle kahve dükkanı çıkışında görüntülendi. 

Hangi ünlü nerede görüldü (14-19 Haziran 2021) - 19
'Harriet'  filmi yıldızı Cynthia Erivo, New York'ta bir otel girişinde açık yeşik sweat shirt, büyük gözlük ve spor ayakkabı kombiniyle objektife yansıdı.

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