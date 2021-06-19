Hangi ünlü nerede görüldü (14-19 Haziran 2021)

19.06.2021 - 07:03
Jennifer Lopez ile gizli bir görüşmeden çıktığı öğrenilen ünlü şarkıcı Rita Ora, tarz sahibi renkli kıyafetiyle beğeni topladı.
Süper model Alessandra Ambrosio, mini kot şort ve blazer ceketten oluşan kombiniyle New York'ta bir arkadaş ziyaretine giderken görüldü.
Aktör Joe Manganiello, iş toplantısı sonrası The Bungalow adlı mekandan çıkarken objektike yansıdı.
Irina Shayk, kızı Lea Shayk Cooper'ı okula bıraktıktan sonra görüntülendi. Rus model, cesur bir siyah üst ile bol pantolonu kombinlediği stiliyle tüm bakışları üzerinde topladı.
Eski beyzbol oyuncusu, Jennifer Lopez'in eski nişanlısı Alex Rodriguez, artık bekar olsa da bu durum onu üzmüşe benzemiyor. Rodriguez, ünlü oyuncu Katie Holmes'un oturduğu binadan çıkarken görüldü. Eski sporcu bir arkadaşıyla golf oynamaya gitti.
Nicky Hilton ve eşi James Rothschild, Soho'da akşam üstü yürüyüşü yaparken görüldü.
21 yaşındaki model Maya Henry, nişanlısı Liam Payne'den ayrılma haberlerinden kısa bir süre sonra New York sokaklarında, pembe elbisesiyle objektiflere böyle gülümsedi.
Ünlü model Hailey Bieber, spor kıyafet rahatlığıyla West Hollywood'da doktor muayenesine giderken görüntülendi.
Moda tasarımcısı Mary-Kate Olsen, uzun siyah palto ve sandalet kombiniyle kahve dükkanı çıkışında görüntülendi.