Hangi ünlü nerede görüldü (14-19 Şubat 2022)

Kırmızı halıda ve davetlerde modaya yön veren elbiseleriyle görüntülenen ünlü isimler, günlük hayatlarında ise doğal halleriyle objektiflere takılıyor. İşte objektifler önünde adeta parıldayan ünlülerin sokak stilleri... (Fotoğraflar: Backgrid USA)

Haberler 19.02.2022 - 09:33

Hangi ünlü nerede görüldü (14-19 Şubat 2022) - 1

Dünyaca ünlü model Karlie Kloss (29), New York'ta bir arkadaşıyla gezerken, kahverengi tüylü palto ve Hermes çantasıyla dikkat çekti.

Hangi ünlü nerede görüldü (14-19 Şubat 2022) - 2

Avustralyalı model Lara Worthington (34), haki renk bol ceketi, uzun pantolonu ve güneş gözlükleriyle Sidney Havalimanı'nda görüntülendi.

Hangi ünlü nerede görüldü (14-19 Şubat 2022) - 3

ABD'li oyuncu Blanca Blanco (41), Los Angeles'ta yeni çıkacak kitabı 'Kalıbı Kırmak'ın stüdyo çekimleri sonrası objektiflere yansıdı. Blanco, çekimlerde yüksek bel şort, beyaz bluz ve stiletto topuklu ayakkabı tercih etti.

Hangi ünlü nerede görüldü (14-19 Şubat 2022) - 4

Hailey Bieber (25), 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Malibu’daki Nobu restoranda öğle yemeği çıkışı görüldü.

Hangi ünlü nerede görüldü (14-19 Şubat 2022) - 5

Kanadalı oyuncu ve model Malin Akerman (43), Los Angeles'taki evinin yakınlarında siyah kovboy çizmeleri ve kırmızı çizgili elbisesiyle kameralara yansıdı.

Hangi ünlü nerede görüldü (14-19 Şubat 2022) - 6

Sophie Turner (25) ve Joe Jonas (32) Los Feliz'de kahvaltı çıkışı görüntülendi. İkinci bebeğine hamile olan Turner, yeşil triko mini elbisesi ve büyüyen göbeğiyle dikkatleri üzerine çekti. 

Hangi ünlü nerede görüldü (14-19 Şubat 2022) - 7

Dünyaca ünlü model Irına Shayk (36), New York’ta elinde kahvesiyle gezerken görüldü. Kombininde soluk ve koyu renkleri tercih eden Shayk, uzun trençkotuyla öne çıktı. 

Hangi ünlü nerede görüldü (14-19 Şubat 2022) - 8

Bella Hadid (25), New York’ta gezerken kendine özgü yorumladığı kış kombiniyle fotoğraflandı. 

Hangi ünlü nerede görüldü (14-19 Şubat 2022) - 9

Blake Lively (34), New York’ta düzenlenen Michael Kors defilesinde açık mavi takımıyla objektiflerin karşısındaydı. 

Hangi ünlü nerede görüldü (14-19 Şubat 2022) - 10

Anne olmaya hazırlanan Rihanna (33), Nobu Malibu’da akşam yemeği sonrası Chicago Bulls formasıyla görüntülendi. Şarkıcı, kombininde geçtiğimiz dönemlerde de giydiği Saint Laurent kalpli kürk manto tercih etti.

Hangi ünlü nerede görüldü (14-19 Şubat 2022) - 11

ABD’li şarkıcı John Legend (43), Hollywood’daki ofisine giderken görüntülendi. Legend, sokak stilini kot ceket, tişört ve spor ayakkabılarıyla yansıttı.

Hangi ünlü nerede görüldü (14-19 Şubat 2022) - 12

Oyuncu Ryan Phillippe (47), sabahın erken saatlerinde Los Angeles’ta koşu yaparken kameralara yakalandı. 

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