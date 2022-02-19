Hangi ünlü nerede görüldü (14-19 Şubat 2022)

Haberler 19.02.2022 - 09:33
Dünyaca ünlü model Karlie Kloss (29), New York'ta bir arkadaşıyla gezerken, kahverengi tüylü palto ve Hermes çantasıyla dikkat çekti.
Avustralyalı model Lara Worthington (34), haki renk bol ceketi, uzun pantolonu ve güneş gözlükleriyle Sidney Havalimanı'nda görüntülendi.
ABD'li oyuncu Blanca Blanco (41), Los Angeles'ta yeni çıkacak kitabı 'Kalıbı Kırmak'ın stüdyo çekimleri sonrası objektiflere yansıdı. Blanco, çekimlerde yüksek bel şort, beyaz bluz ve stiletto topuklu ayakkabı tercih etti.
Hailey Bieber (25), 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Malibu’daki Nobu restoranda öğle yemeği çıkışı görüldü.
Kanadalı oyuncu ve model Malin Akerman (43), Los Angeles'taki evinin yakınlarında siyah kovboy çizmeleri ve kırmızı çizgili elbisesiyle kameralara yansıdı.
Sophie Turner (25) ve Joe Jonas (32) Los Feliz'de kahvaltı çıkışı görüntülendi. İkinci bebeğine hamile olan Turner, yeşil triko mini elbisesi ve büyüyen göbeğiyle dikkatleri üzerine çekti.
Dünyaca ünlü model Irına Shayk (36), New York’ta elinde kahvesiyle gezerken görüldü. Kombininde soluk ve koyu renkleri tercih eden Shayk, uzun trençkotuyla öne çıktı.
Bella Hadid (25), New York’ta gezerken kendine özgü yorumladığı kış kombiniyle fotoğraflandı.
Blake Lively (34), New York’ta düzenlenen Michael Kors defilesinde açık mavi takımıyla objektiflerin karşısındaydı.
Anne olmaya hazırlanan Rihanna (33), Nobu Malibu’da akşam yemeği sonrası Chicago Bulls formasıyla görüntülendi. Şarkıcı, kombininde geçtiğimiz dönemlerde de giydiği Saint Laurent kalpli kürk manto tercih etti.
ABD’li şarkıcı John Legend (43), Hollywood’daki ofisine giderken görüntülendi. Legend, sokak stilini kot ceket, tişört ve spor ayakkabılarıyla yansıttı.
Oyuncu Ryan Phillippe (47), sabahın erken saatlerinde Los Angeles’ta koşu yaparken kameralara yakalandı.