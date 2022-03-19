Hangi ünlü nerede görüldü (14-20 Mart 2022)

Haberler 19.03.2022 - 09:18
Ünlü oyuncu Shay Mitchell (34), Batı Hollywood Revolve’da alışveriş yaparken görüldü. İkinci bebeğine hamile olan Mitchell, siyah elbise ve çizmeleriyle objektif karşısındaydı.
Ünlü yıldız Sandra Bullock (57), New York'ta katılacağı talk show programı öncesi görüntülendi. Bullock,pudra-lacivert takımıyla göz doldurdu.
ABD’li oyuncu ve YouTuber Skai Jackson (19), Batı Hollywood’da dikkat çeken tarzıyla görüntülendi.
Yeni saç rengiyle dikkat çeken Gigi Hadid, New York'ta gezerken görüldü. Hadid, haki renk tulumunu turuncu çantasıyla tamamladı.
ABD'li pop şarkıcısı Gwen Stefani (52), Los Angeles'ta futbol maçı izlemeye giderken görüldü. Stefani'nin maç kombini, kırmızı bomber ceket, mavi desenli pantolon ve güneş gözlüğüydü.
ABD’li oyuncu ve şarkıcı Keke Palmer (28), talk show programı Jimmy Kimmel Live'a giderken görüntülendi. Palmer, programda çizgili gömlek, yeşil takım ve beyaz topuklu ayakkabı tercih etti.
Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio (40), Malibu’da yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.
Kendal Jenner (26), Beverly Hills'de yeni saç rengi ve stiliyle dikkat çekti. Jenner'ın özgün stili, gri mini elbise ve siyah çizmesiyle öne çıktı.
Anne Hathaway (39), New York'ta katılacağı bir etkinlik öncesi, renkli elbisesi ve mavi çantasıyla objektiflere poz verdi.
Bella Hadid (25), New York'ta pembe kazağı, desenli kot pantolonu ve kahverengi kovboy botlarıyla kameralara yansıdı.