Hangi ünlü nerede görüldü (14-20 Mart 2022)

Kırmızı halıda ve davetlerde modaya yön veren elbiseleriyle görüntülenen ünlü isimler, günlük hayatlarında ise doğal halleriyle objektiflere takılıyor. İşte objektifler önünde adeta parıldayan ünlülerin sokak stilleri... (Fotoğraflar: Backgrid USA)

Haberler 19.03.2022 - 09:18

Hangi ünlü nerede görüldü (14-20 Mart 2022) - 1

Ünlü oyuncu Shay Mitchell (34), Batı Hollywood Revolve’da alışveriş yaparken görüldü. İkinci bebeğine hamile olan Mitchell, siyah elbise ve çizmeleriyle objektif karşısındaydı. 

Hangi ünlü nerede görüldü (14-20 Mart 2022) - 2

Ünlü yıldız Sandra Bullock (57), New York'ta katılacağı talk show programı öncesi görüntülendi. Bullock,pudra-lacivert takımıyla göz doldurdu.

Hangi ünlü nerede görüldü (14-20 Mart 2022) - 3

ABD’li oyuncu ve YouTuber Skai Jackson (19), Batı Hollywood’da dikkat çeken tarzıyla görüntülendi.

Hangi ünlü nerede görüldü (14-20 Mart 2022) - 4

Yeni saç rengiyle dikkat çeken Gigi Hadid, New York'ta gezerken görüldü. Hadid, haki renk tulumunu turuncu çantasıyla tamamladı. 

Hangi ünlü nerede görüldü (14-20 Mart 2022) - 5

ABD'li pop şarkıcısı Gwen Stefani (52),  Los Angeles'ta futbol maçı izlemeye giderken görüldü. Stefani'nin maç kombini, kırmızı bomber ceket, mavi desenli pantolon ve güneş gözlüğüydü. 

Hangi ünlü nerede görüldü (14-20 Mart 2022) - 6

ABD’li oyuncu ve şarkıcı Keke Palmer (28), talk show programı Jimmy Kimmel Live'a giderken görüntülendi. Palmer, programda çizgili gömlek, yeşil takım ve beyaz topuklu ayakkabı tercih etti.

Hangi ünlü nerede görüldü (14-20 Mart 2022) - 7

Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio (40), Malibu’da yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. 

Hangi ünlü nerede görüldü (14-20 Mart 2022) - 8

Kendal Jenner (26), Beverly Hills'de yeni saç rengi ve stiliyle dikkat çekti. Jenner'ın özgün stili, gri mini elbise ve siyah çizmesiyle öne çıktı. 

Hangi ünlü nerede görüldü (14-20 Mart 2022) - 9

Anne Hathaway (39), New York'ta katılacağı bir etkinlik öncesi, renkli elbisesi ve mavi çantasıyla objektiflere poz verdi.

Hangi ünlü nerede görüldü (14-20 Mart 2022) - 10

Bella Hadid (25), New York'ta pembe kazağı, desenli kot pantolonu ve kahverengi kovboy botlarıyla kameralara yansıdı. 

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