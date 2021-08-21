Hangi ünlü nerede görüldü (16-21 Ağustos 2021)

Corona virüs pandemisi sanat ve eğlence dünyasının önde gelen isimlerini de etkiledi. Daha önce sık sık kırmızı halıda; bakımlı halleri ve modaya yön veren elbiseleriyle görüntülenen ünlü isimler, artık daha doğal halleriyle objektiflere takılıyor. İşte sosyal mesafe koşullarında görüntülenen ünlü isimlerden bazıları... (Fotoğraflar: BACKGRID USA)

21.08.2021 - 07:07

Hangi ünlü nerede görüldü (16-21 Ağustos 2021) - 1

Oyuncu ve şarkıcı Prymrr, Studio City'de bulunan Urban Outfitters mağazanını önünde kameralara poz verdi.

Hangi ünlü nerede görüldü (16-21 Ağustos 2021) - 2

Ünlü model Irina Shayk, Los Angeles'ta bir arkadaşıyla öğle yemeği yedi.

Hangi ünlü nerede görüldü (16-21 Ağustos 2021) - 3

Karrueche, arkadaşı J. Ryan ile Los Angeles'taki Lionne Garden FW21 defilesine katıldı.

Hangi ünlü nerede görüldü (16-21 Ağustos 2021) - 4

Eiza Gonzalez spor salonundan çıktıktan sonra kahve alırken görüldü.

Hangi ünlü nerede görüldü (16-21 Ağustos 2021) - 5

Aktör Michael B. Jordan, Pazar günü Nobu'da öğle yemeğine giderken görüldü.

Hangi ünlü nerede görüldü (16-21 Ağustos 2021) - 6

Spor salonundan çıkan Sara Sampaio, antreman rutininden sonra mutlu ve yenilenmiş görünüyordu.

Hangi ünlü nerede görüldü (16-21 Ağustos 2021) - 7

Miley Cyrus ve annesi Tish mobilya alışverişinde görüldü.

Hangi ünlü nerede görüldü (16-21 Ağustos 2021) - 8

Los Angeles'taki California Bilim Merkezi müzesini ziyaret eden Ben Affleck çocuklarıyla zaman geçirdi.

Hangi ünlü nerede görüldü (16-21 Ağustos 2021) - 9

Aktör David Charvet, Malibu'da kim olduğu bilinmeyen bir kadınla vakit geçirirken görüldü.

Hangi ünlü nerede görüldü (16-21 Ağustos 2021) - 10

Vanessa Hudgens, en iyi arkadaşı GG Magree ile birlikte günlük antremanı sonrası spor salonundan çıkarken görüldü.

Hangi ünlü nerede görüldü (16-21 Ağustos 2021) - 11

Victoria's Secret modeli Taylor Hill de spor salonuna giderken görüldü.

Hangi ünlü nerede görüldü (16-21 Ağustos 2021) - 12

Kim Kardashian, salı günü kendini biraz şımartmak için Beverly Hills'teki ünlü cilt bakım merkezi Epione'ye gitti. 

Hangi ünlü nerede görüldü (16-21 Ağustos 2021) - 13

Anne Hathaway, New York City'deki 'We Crashed' setinde üzerinde 'Good Karma' yazan tişörtü ve yüz siperliği takarken görüldü.

Hangi ünlü nerede görüldü (16-21 Ağustos 2021) - 14

Nina Dobrev ve Shaun White bir arkadaşlarının evine giderken görüntülendi.

Hangi ünlü nerede görüldü (16-21 Ağustos 2021) - 15

Toby Kebbell, kızını Los Angeles'taki evinin yakınındaki bebek arabasıyla gezintiye çıkardı.

Hangi ünlü nerede görüldü (16-21 Ağustos 2021) - 16

Brody Jenner alışveriş yaparken görüldü.

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