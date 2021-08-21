Hangi ünlü nerede görüldü (16-21 Ağustos 2021)

21.08.2021 - 07:07
Oyuncu ve şarkıcı Prymrr, Studio City'de bulunan Urban Outfitters mağazanını önünde kameralara poz verdi.
Ünlü model Irina Shayk, Los Angeles'ta bir arkadaşıyla öğle yemeği yedi.
Karrueche, arkadaşı J. Ryan ile Los Angeles'taki Lionne Garden FW21 defilesine katıldı.
Eiza Gonzalez spor salonundan çıktıktan sonra kahve alırken görüldü.
Aktör Michael B. Jordan, Pazar günü Nobu'da öğle yemeğine giderken görüldü.
Spor salonundan çıkan Sara Sampaio, antreman rutininden sonra mutlu ve yenilenmiş görünüyordu.
Miley Cyrus ve annesi Tish mobilya alışverişinde görüldü.
Los Angeles'taki California Bilim Merkezi müzesini ziyaret eden Ben Affleck çocuklarıyla zaman geçirdi.
Aktör David Charvet, Malibu'da kim olduğu bilinmeyen bir kadınla vakit geçirirken görüldü.
Vanessa Hudgens, en iyi arkadaşı GG Magree ile birlikte günlük antremanı sonrası spor salonundan çıkarken görüldü.
Victoria's Secret modeli Taylor Hill de spor salonuna giderken görüldü.
Kim Kardashian, salı günü kendini biraz şımartmak için Beverly Hills'teki ünlü cilt bakım merkezi Epione'ye gitti.
Anne Hathaway, New York City'deki 'We Crashed' setinde üzerinde 'Good Karma' yazan tişörtü ve yüz siperliği takarken görüldü.
Nina Dobrev ve Shaun White bir arkadaşlarının evine giderken görüntülendi.
Toby Kebbell, kızını Los Angeles'taki evinin yakınındaki bebek arabasıyla gezintiye çıkardı.
Brody Jenner alışveriş yaparken görüldü.