Hangi ünlü nerede görüldü (17-22 Mayıs 2021)
Corona virüs pandemisi sanat ve eğlence dünyasının önde gelen isimlerini de etkiledi. Daha önce sık sık kırmızı halıda; bakımlı halleri ve modaya yön veren elbiseleriyle görüntülenen ünlü isimler, artık daha doğal halleriyle objektiflere takılıyor. Bu haftanın sokak stillerinde ise bahar botlarının ağırlıkta olması dikkat çekti. İşte karantina koşullarında görüntülenen ünlü isimlerden bazıları... (Fotoğraflar: BACKGRID USA)
Rumer Willis, pilates dersi çıkışında çiçekli elbisesi ve kovboy botlarıyla görüntülendi.
Anya Taylor-Joy, New York'ta Saturday Night Live programı provasına gitmek üzere kaldığı otelden çıkarken görüldü.
Ünlü oyuncu Sofia Boutella, yoga dersine giderken çiçekli tayt ve bottan oluşan stiliyle dikkat çekti.
Rus model Irina Shayk, okuldan aldığı kızı Lea ile New York sokaklarında görüldü. Versace marka maske takan Shayk, turuncu mini elbisesini botlarıyla kombinlemişti.
Ünlü şarkıcı Ciara, arkadaşlarıyla Malibu'da kızlar gecesine giderken siyah deri kıyafetiyle objektife takıldı.
Hilary Duff, Beverly Hills'te alışveriş yaparken elbise altı bot tercihiyle beğeni topladı.
Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, Brentwood'da alışveriş terapisine tulum ve spor ayakkabı kombiniyle çıktı.
Bling Empire'ın yıldızı Jamie Xie, Los Angeles'taki sokak stiliyle beğeni topladı.
Nicky Hilton Rothschild, New York sokaklarında çiçekli elbise, şapka, terlik ve hasır çanta kombiniyle yaza hazır görünüyordu.
Natalie Portman, krem rengi kazak ve lacivert pantolon kombiniyle bir mekandan öğle yemeği çıkışında objektife takıldı.
Ünlü oyuncu Regina King, West Hollywood'da alışverişteyken mor Gucci çatasıyla dikkat çekti.
Avustralyalı aktör kardeşler Chris Hemsworth ve Liam Hemsworth, Sidney'de arkadaşları Matt Damon'ın karısı Luciana Barroso ile akşam yemeği yedi.
Lady Gaga, malibu'da asistanıyla öğle yemeğinde görüntülendi. Ünlü şarkıcı pembe kıyafeti ve güneş gözlüğüyle retro bir görünüm sergiledi.
Real Housewives of Beverly Hills yıldızı Teddi Mellencamp, rahat sokak stiliyle objektife takıldı.
Heidi Montag, market alışverişi yaparken bir buket çiçek almayı da ihmal etmedi.
Lori Harvey, pilates dersi çıkışında terlikleriyle dikkat çekti.
Sofia Richie, akşam yemeğine deri pantolonlu şık tarzıyla çıktı.
Kanadalı oyuncu Shay Mitchell, West Hollywood'da spa'dan çıkarken görüldü.
Ünlü model April Love Geary, Malibu'da yiyecek alışverişi sonrası objektife takıldı.
Lori Harvey, spordan sonra market alışverişine gitti.
Ryan Fischer, Lady Gaga'nın Los Angeles'taki evine giderken elinde kahveyle görüntülendi. Şubat ayında şarkıcının köpeklerini gezdirirken vurulan çalışanı, çantasında bazı bitkiler ve hediyeler taşıyordu.