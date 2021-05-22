Hangi ünlü nerede görüldü (17-22 Mayıs 2021)

Corona virüs pandemisi sanat ve eğlence dünyasının önde gelen isimlerini de etkiledi. Daha önce sık sık kırmızı halıda; bakımlı halleri ve modaya yön veren elbiseleriyle görüntülenen ünlü isimler, artık daha doğal halleriyle objektiflere takılıyor. Bu haftanın sokak stillerinde ise bahar botlarının ağırlıkta olması dikkat çekti. İşte karantina koşullarında görüntülenen ünlü isimlerden bazıları... (Fotoğraflar: BACKGRID USA)

22.05.2021 - 07:05

Hangi ünlü nerede görüldü (17-22 Mayıs 2021) - 1

Rumer Willis, pilates dersi çıkışında çiçekli elbisesi ve kovboy botlarıyla görüntülendi. 

Hangi ünlü nerede görüldü (17-22 Mayıs 2021) - 2

Anya Taylor-Joy, New York'ta Saturday Night Live programı provasına gitmek üzere kaldığı otelden çıkarken görüldü. 

Hangi ünlü nerede görüldü (17-22 Mayıs 2021) - 3
Ünlü oyuncu Sofia Boutella, yoga dersine giderken çiçekli tayt ve bottan oluşan stiliyle dikkat çekti.
Hangi ünlü nerede görüldü (17-22 Mayıs 2021) - 4
Rus model Irina Shayk, okuldan aldığı kızı Lea ile New York sokaklarında görüldü. Versace marka maske takan Shayk, turuncu mini elbisesini botlarıyla kombinlemişti.
Hangi ünlü nerede görüldü (17-22 Mayıs 2021) - 5
Ünlü şarkıcı Ciara, arkadaşlarıyla Malibu'da kızlar gecesine giderken siyah deri kıyafetiyle objektife takıldı.
Hangi ünlü nerede görüldü (17-22 Mayıs 2021) - 6
Hilary Duff, Beverly Hills'te alışveriş yaparken elbise altı bot tercihiyle beğeni topladı.
Hangi ünlü nerede görüldü (17-22 Mayıs 2021) - 7
Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, Brentwood'da alışveriş terapisine tulum ve spor ayakkabı kombiniyle çıktı.
Hangi ünlü nerede görüldü (17-22 Mayıs 2021) - 8
Bling Empire'ın yıldızı Jamie Xie, Los Angeles'taki sokak stiliyle beğeni topladı.
Hangi ünlü nerede görüldü (17-22 Mayıs 2021) - 9
Nicky Hilton Rothschild, New York sokaklarında çiçekli elbise, şapka, terlik ve hasır çanta kombiniyle yaza hazır görünüyordu.
Hangi ünlü nerede görüldü (17-22 Mayıs 2021) - 10
Natalie Portman, krem rengi kazak ve lacivert pantolon kombiniyle bir mekandan öğle yemeği çıkışında objektife takıldı.
Hangi ünlü nerede görüldü (17-22 Mayıs 2021) - 11
Ünlü oyuncu Regina King, West Hollywood'da alışverişteyken mor Gucci çatasıyla dikkat çekti.
Hangi ünlü nerede görüldü (17-22 Mayıs 2021) - 12

Avustralyalı aktör kardeşler Chris Hemsworth ve Liam Hemsworth, Sidney'de arkadaşları Matt Damon'ın karısı Luciana Barroso ile akşam yemeği yedi.

Hangi ünlü nerede görüldü (17-22 Mayıs 2021) - 13
Lady Gaga, malibu'da asistanıyla öğle yemeğinde görüntülendi. Ünlü şarkıcı pembe kıyafeti ve güneş gözlüğüyle retro bir görünüm sergiledi.
Hangi ünlü nerede görüldü (17-22 Mayıs 2021) - 14

Real Housewives of Beverly Hills yıldızı Teddi Mellencamp, rahat sokak stiliyle objektife takıldı.

Hangi ünlü nerede görüldü (17-22 Mayıs 2021) - 15

Heidi Montag, market alışverişi yaparken bir buket çiçek almayı da ihmal etmedi.

Hangi ünlü nerede görüldü (17-22 Mayıs 2021) - 16
Lori Harvey, pilates dersi çıkışında terlikleriyle dikkat çekti.
Hangi ünlü nerede görüldü (17-22 Mayıs 2021) - 17
Sofia Richie, akşam yemeğine deri pantolonlu şık tarzıyla çıktı.
Hangi ünlü nerede görüldü (17-22 Mayıs 2021) - 18
Kanadalı oyuncu Shay Mitchell, West Hollywood'da spa'dan çıkarken görüldü.
Hangi ünlü nerede görüldü (17-22 Mayıs 2021) - 19
Ünlü model April Love Geary, Malibu'da yiyecek alışverişi sonrası objektife takıldı.
Hangi ünlü nerede görüldü (17-22 Mayıs 2021) - 20
Lori Harvey, spordan sonra market alışverişine gitti.
Hangi ünlü nerede görüldü (17-22 Mayıs 2021) - 21
Ryan Fischer, Lady Gaga'nın Los Angeles'taki evine giderken elinde kahveyle görüntülendi.  Şubat ayında şarkıcının köpeklerini gezdirirken vurulan çalışanı, çantasında bazı bitkiler ve hediyeler taşıyordu.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER