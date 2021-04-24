Hangi ünlü nerede görüldü (19-24 Nisan 2021)

Corona virüs pandemisi sanat ve eğlence dünyasının önde gelen isimlerini de etkiledi. Daha önce sık sık kırmızı halıda; bakımlı halleri ve modaya yön veren elbiseleriyle görüntülenen ünlü isimler, artık daha doğal halleriyle objektiflere takılıyor. İşte karantina koşullarında görüntülenen ünlü isimlerden bazıları... (Fotoğraflar: BACKGRID USA)

24.04.2021 - 09:15

Hangi ünlü nerede görüldü (19-24 Nisan 2021) - 1

Hailey Bieber, Beverly Hills'te iş toplantısına denim şort, yeşil blazer ceket ve yüksek topuklu ayakkabı kombiniyle katıldı.  

Hangi ünlü nerede görüldü (19-24 Nisan 2021) - 2

Malibu'da öğle yemeğine çıkan Brezilyalı süper model Alessandra Ambrosio, sweatshirt takımıyla objektife yansıdı. 

Hangi ünlü nerede görüldü (19-24 Nisan 2021) - 3
Madison Beer, West Hollywood'da öğle yemeği için dışarı çıkarken kamuflaj desenli tulum ve büstiyeriyle görüntülendi.
Hangi ünlü nerede görüldü (19-24 Nisan 2021) - 4
Çiçeği burnunda anne Gigi Hadid, New York'taki dairesine girerken basın mensuplarına zafer işaretiyle poz verdi.
Hangi ünlü nerede görüldü (19-24 Nisan 2021) - 5
Alışverişe çıkan Madison Beer, sıra dışı beyaz bir kapüşonlusuyla dikkat çekti.
Hangi ünlü nerede görüldü (19-24 Nisan 2021) - 6
Jasmine Tookes, spor salonuna giderken hayranlarının selfie çekilme taleplerini karşılıksız bırakmadı.
Hangi ünlü nerede görüldü (19-24 Nisan 2021) - 7
Tyga ve kız arkadaşı Beverly Hilss'te öğle yemeği sonrası valenin araçlarını getirmesini beklerken görüldü.
Hangi ünlü nerede görüldü (19-24 Nisan 2021) - 8
Yolanda Hadid, kızı Gigi Hadid'in dairesinin hemen dışında büyük bir teslimatı denetlerken görüldü.
Hangi ünlü nerede görüldü (19-24 Nisan 2021) - 9
Country şarkıcısı LeAnn Rimes, Beverly Hills'te kuaför salonuna giderken objektife takıldı.
Hangi ünlü nerede görüldü (19-24 Nisan 2021) - 10
Gigi Hadid, New York'ta kapüşonlu üstü, eşofman altı ve deri çizmeli tarzıyla dikkat çekti.
Hangi ünlü nerede görüldü (19-24 Nisan 2021) - 11
Model ve taze anne Emily Ratajkowski bir arkadaşıyla birlikte New York'ta köpek gezdirirken görüldü. Henüz bir ay önce doğum yapan ünlü modelin dümdüz karnı dikkat çekti. Covid-19 aşısı vurulan ünlü modelin sol kolunda bant olduğu görüldü.
Hangi ünlü nerede görüldü (19-24 Nisan 2021) - 12
Ünlü oyuncu Jenifer Lawrence, Tribeca sokaklarında yeşil elbisesiyle görüntülendi.
Hangi ünlü nerede görüldü (19-24 Nisan 2021) - 13

Oyuncu Sofia Vergara jean ve batik bluz kombiniyle objektife takıldı.

Hangi ünlü nerede görüldü (19-24 Nisan 2021) - 14
Katie Holmes ile birlikte olduğu dedikoduları dolaşan Emilio Vitolo Jr. Soho'da görüntülendi.
Hangi ünlü nerede görüldü (19-24 Nisan 2021) - 15

Dolce & Gabbana modeli Chiara Scelsi, Milano sokaklarında alışveriş yaparken görüldü.

Hangi ünlü nerede görüldü (19-24 Nisan 2021) - 16

Leonardo DiCaprio'nun sevgilisi Camila Morrone, Arjantinli bir oyuncu olan annesi Lucila Sola ve arkadaşıyla Santa Monica'da görüntülendi. Köpeğini gezdiren Morrone, bej rengi ipek elbisesiyle dikkat çekti. 

Hangi ünlü nerede görüldü (19-24 Nisan 2021) - 17

Ünlü oyuncu Ryan Reynolds, kızı Inez ile New York sokaklarında objektife takıldı. 

Hangi ünlü nerede görüldü (19-24 Nisan 2021) - 18
Amelia Gray Hamlin, pilates dersi çıkışında görüntülendi.
Hangi ünlü nerede görüldü (19-24 Nisan 2021) - 19
Scout Willis, kız kardeşi Rumer Willis'in Studio City'deki evine giderken görüldü.
Hangi ünlü nerede görüldü (19-24 Nisan 2021) - 20
Katharine McPhee, doğum yaptıktan iki ay sonra işe geri döndü. Müzik ikonu eşi David Foster'ın eşlik ettiği McPhee, bir müzik stüdyosuna toplantıya girerken görüldü. 
Hangi ünlü nerede görüldü (19-24 Nisan 2021) - 21
Sophie Turner ve Joe Jonas Los Angeles'ta alışveriş yaparken objektife takıldı.

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