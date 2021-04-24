Hangi ünlü nerede görüldü (19-24 Nisan 2021)

24.04.2021 - 09:15
Hailey Bieber, Beverly Hills'te iş toplantısına denim şort, yeşil blazer ceket ve yüksek topuklu ayakkabı kombiniyle katıldı.
Malibu'da öğle yemeğine çıkan Brezilyalı süper model Alessandra Ambrosio, sweatshirt takımıyla objektife yansıdı.
Oyuncu Sofia Vergara jean ve batik bluz kombiniyle objektife takıldı.
Dolce & Gabbana modeli Chiara Scelsi, Milano sokaklarında alışveriş yaparken görüldü.
Leonardo DiCaprio'nun sevgilisi Camila Morrone, Arjantinli bir oyuncu olan annesi Lucila Sola ve arkadaşıyla Santa Monica'da görüntülendi. Köpeğini gezdiren Morrone, bej rengi ipek elbisesiyle dikkat çekti.
Ünlü oyuncu Ryan Reynolds, kızı Inez ile New York sokaklarında objektife takıldı.