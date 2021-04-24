Hangi ünlü nerede görüldü (19-24 Nisan 2021)

Madison Beer, West Hollywood'da öğle yemeği için dışarı çıkarken kamuflaj desenli tulum ve büstiyeriyle görüntülendi.

Gigi Hadid, New York'ta kapüşonlu üstü, eşofman altı ve deri çizmeli tarzıyla dikkat çekti.

Model ve taze anne Emily Ratajkowski bir arkadaşıyla birlikte New York'ta köpek gezdirirken görüldü. Henüz bir ay önce doğum yapan ünlü modelin dümdüz karnı dikkat çekti. Covid-19 aşısı vurulan ünlü modelin sol kolunda bant olduğu görüldü.