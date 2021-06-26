Hangi ünlü nerede görüldü (21-26 Haziran 2021)

Corona virüs pandemisi sanat ve eğlence dünyasının önde gelen isimlerini de etkiledi. Daha önce sık sık kırmızı halıda; bakımlı halleri ve modaya yön veren elbiseleriyle görüntülenen ünlü isimler, artık daha doğal halleriyle objektiflere takılıyor. İşte sosyal mesafe koşullarında görüntülenen ünlü isimlerden bazıları... (Fotoğraflar: BACKGRID USA)

26.06.2021 - 09:28

Hangi ünlü nerede görüldü (21-26 Haziran 2021) - 1

Rus süper model Irina Shayk, kızı Lea De Seine Shayk Cooper ile New York'ta dışarı çıktı. Burberry bluz ve deri pantolonlu kombiniyle dikkat çeken ünlü yıldız, paparazzilere gülerek poz verdi.

Hangi ünlü nerede görüldü (21-26 Haziran 2021) - 2
Chrissy Teigen, Los Angeles'taki ofisinin girişinde fotomuhabirlere böyle gülümsedi. Ünlü model krem rengi hırka ve şorttan oluşan kıyafetini siyah şapkayla tamamlamıştı.
Hangi ünlü nerede görüldü (21-26 Haziran 2021) - 3
Reality show yıldızı Paige DeSorbo, Zara marka pembe gömlek ve Levi's şorttan oluşan stiliyle New York'ta bir iş toplantısı sonrası objektife takıldı.
Hangi ünlü nerede görüldü (21-26 Haziran 2021) - 4
Süper model Kendall Jenner, bir arkadaşıyla Soho House'a girerken beyaz kıyafetiyle dikkat çekti.
Hangi ünlü nerede görüldü (21-26 Haziran 2021) - 5

Oyuncu Rumer Willis bu defa West Hollywood'da pilatese giderken görüldü. Ünlü yıldızın yoga pantolonu ve büstiyerle öne çıkan fit vücudu beğeni topladı.

Hangi ünlü nerede görüldü (21-26 Haziran 2021) - 6
'Kırmızı Kadın' Paris Hilton, elbisesinin üzerine giydiği kelebekli şifon ceketini uçuşturarak paparazzilere poz verdi.
Hangi ünlü nerede görüldü (21-26 Haziran 2021) - 7

Oyuncu Rumer Willis, kırmızı saçlarına uygun bohem tarzda bir kırmızı elbiseyle görüntülendi. 32 yaşındaki yıldız Beverly Hills'te bir güzellik salonunda çıktı.

Hangi ünlü nerede görüldü (21-26 Haziran 2021) - 8
Charlotte McKinney, arkadaşlarıyla Sunset Towers'ta akşam yemeğine giderken seçtiği kahverengi deri kıyafetle beğeni topladı.
Hangi ünlü nerede görüldü (21-26 Haziran 2021) - 9
Addison Rae, Von Dutch kamyoncu şampası modasını geri getirdi.
Hangi ünlü nerede görüldü (21-26 Haziran 2021) - 10
Lori Harvey, Sunset Towers'taki akşam yemeğine beyaz bir tulumla gitmeyi tercih etti.
Hangi ünlü nerede görüldü (21-26 Haziran 2021) - 11
Ashley Benson, Beverly Hills'te bir eczaneden çıkarken baştan aşağı siyah kıyafetiyle görüntülendi.
Hangi ünlü nerede görüldü (21-26 Haziran 2021) - 12
Kuaför çıkışoı elinde buzlu kahvesiyle görülen Paris Jackson, yeşil saçlarıyla dikkat çekti.
Hangi ünlü nerede görüldü (21-26 Haziran 2021) - 13
Kevin Costner, balık tutmak için çıktığı Santa Barbara'da objektife oltalarıyla takıldı.
Hangi ünlü nerede görüldü (21-26 Haziran 2021) - 14
Prenses Pia Mia, ünlüler arasında popüler olan The Dogpound Gym adlı spor salonundan çıkarken fit vücuduyla dikkat çekti.
Hangi ünlü nerede görüldü (21-26 Haziran 2021) - 15

Model ve DJ Chantel Jeffries, bisikletçi şortu ve spor büstiyeriyle görüntülendi. Fit vücuduyla dikkat çeken yıldızın yanağında bir Hello Kitty sticker'ı vardı. 

Hangi ünlü nerede görüldü (21-26 Haziran 2021) - 16
Ünlü aktör Bradley, New York sokaklarında, hafif yağmur altında arkadaşıyla yürüyüş yaparken görüntülendi.
Hangi ünlü nerede görüldü (21-26 Haziran 2021) - 17
Ünlü model Gigi Hadid, New York sokaklarında siyah şık kombiniyle herkesten rol çaldı.
Hangi ünlü nerede görüldü (21-26 Haziran 2021) - 18
Yazar Kelly Bensimon ve erkek arkadaşı Nick Stefanov, Kelly'nin kızı Sea Louise Bensimon ile yürüyüş yaparken el ele görüntülendi.

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