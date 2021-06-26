Hangi ünlü nerede görüldü (21-26 Haziran 2021)

26.06.2021 - 09:28
Rus süper model Irina Shayk, kızı Lea De Seine Shayk Cooper ile New York'ta dışarı çıktı. Burberry bluz ve deri pantolonlu kombiniyle dikkat çeken ünlü yıldız, paparazzilere gülerek poz verdi.
Oyuncu Rumer Willis bu defa West Hollywood'da pilatese giderken görüldü. Ünlü yıldızın yoga pantolonu ve büstiyerle öne çıkan fit vücudu beğeni topladı.
Oyuncu Rumer Willis, kırmızı saçlarına uygun bohem tarzda bir kırmızı elbiseyle görüntülendi. 32 yaşındaki yıldız Beverly Hills'te bir güzellik salonunda çıktı.
Model ve DJ Chantel Jeffries, bisikletçi şortu ve spor büstiyeriyle görüntülendi. Fit vücuduyla dikkat çeken yıldızın yanağında bir Hello Kitty sticker'ı vardı.