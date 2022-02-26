Hangi ünlü nerede görüldü (21-27 Şubat 2022)

Kırmızı halıda ve davetlerde modaya yön veren elbiseleriyle görüntülenen ünlü isimler, günlük hayatlarında ise doğal halleriyle objektiflere takılıyor. İşte objektifler önünde adeta parıldayan ünlülerin sokak stilleri... (Fotoğraflar: Backgrid USA)

Haberler 26.02.2022 - 09:39

Hangi ünlü nerede görüldü (21-27 Şubat 2022) - 1

Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Lucy Hale (32), alışveriş sonrası Los Angeles’ta arkadaşıyla buluşurken görüntülendi. Hale, kot ceketi, desenli üstü ve siyah taytıyla dikkat çekti.

Hangi ünlü nerede görüldü (21-27 Şubat 2022) - 2

Katy Perry (37), konuk olduğu Good Morning America programı sonrası oteline dönerken görüldü. Ünlü yıldız, kahverengi yılan derisi desenli takımı ve siyah mini çantasıyla ön plandaydı.

Hangi ünlü nerede görüldü (21-27 Şubat 2022) - 3

Bruce Willis'in kızı Scout Willis (30), Los Angeles'taki evinin yakınlarında güneşli havanın tadını çıkarırken görüldü. 

Hangi ünlü nerede görüldü (21-27 Şubat 2022) - 4

ABD’li oyuncu Chace Crawford (36), Los Feliz'de kahve molasında objektiflere yansıdı. Crawford, krem rengi eşofman üstü ve yeşil şortuyla kameralara poz verdi.

Hangi ünlü nerede görüldü (21-27 Şubat 2022) - 5

Sosyetenin ünlü simalarından Kyle Richards (53), Beverly Hills'de alışveriş yaparken görüntülendi. Richards'ın çantası ve terlikleri stilini öne çıkaran parçalardandı. 

Hangi ünlü nerede görüldü (21-27 Şubat 2022) - 6

Blazer siyah ceket ve bot giyen model Hailey Clauson (26), erkek arkadaşı Julian Herrera ile Batı Hollywood'da yürüyüş yaparken kameralara yansıdı.

Hangi ünlü nerede görüldü (21-27 Şubat 2022) - 7

Usher (43), talk show programı Jimmy Kimmel Live'a giderken görüntülendi. Şarkıcı, programda uzun siyah kaban, bot ve yeşil hırka tercih etti.

Hangi ünlü nerede görüldü (21-27 Şubat 2022) - 8

ABD’li oyuncu Ashley Greene (35), yeni yaşını kutlamak için eşi Paul Khoury ile Kaliforniya’nın Pasadena kentinde görüntülendi. İkilinin sokak stili ve keyifli halleri görenlerin dikkatini çekti. 

Hangi ünlü nerede görüldü (21-27 Şubat 2022) - 9

Amerikalı oyuncu Sophia Bush (39), New York'ta yeni başlayan dizisinin tanıtım gününde, çiçekli bluzu ve lacivert takımıyla objektiflerin karşısındaydı. 

Hangi ünlü nerede görüldü (21-27 Şubat 2022) - 10

Hilary Duff (34), kameralara yine küçük kızı Banks ile yakalandı. Los Angeles'ta kahve molasında fotoğraflanan Duff, spor ve sade bir görünümdeydi.

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