Hangi ünlü nerede görüldü (21-27 Şubat 2022)

Haberler 26.02.2022 - 09:39
Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Lucy Hale (32), alışveriş sonrası Los Angeles’ta arkadaşıyla buluşurken görüntülendi. Hale, kot ceketi, desenli üstü ve siyah taytıyla dikkat çekti.
Katy Perry (37), konuk olduğu Good Morning America programı sonrası oteline dönerken görüldü. Ünlü yıldız, kahverengi yılan derisi desenli takımı ve siyah mini çantasıyla ön plandaydı.
Bruce Willis'in kızı Scout Willis (30), Los Angeles'taki evinin yakınlarında güneşli havanın tadını çıkarırken görüldü.
ABD’li oyuncu Chace Crawford (36), Los Feliz'de kahve molasında objektiflere yansıdı. Crawford, krem rengi eşofman üstü ve yeşil şortuyla kameralara poz verdi.
Sosyetenin ünlü simalarından Kyle Richards (53), Beverly Hills'de alışveriş yaparken görüntülendi. Richards'ın çantası ve terlikleri stilini öne çıkaran parçalardandı.
Blazer siyah ceket ve bot giyen model Hailey Clauson (26), erkek arkadaşı Julian Herrera ile Batı Hollywood'da yürüyüş yaparken kameralara yansıdı.
Usher (43), talk show programı Jimmy Kimmel Live'a giderken görüntülendi. Şarkıcı, programda uzun siyah kaban, bot ve yeşil hırka tercih etti.
ABD’li oyuncu Ashley Greene (35), yeni yaşını kutlamak için eşi Paul Khoury ile Kaliforniya’nın Pasadena kentinde görüntülendi. İkilinin sokak stili ve keyifli halleri görenlerin dikkatini çekti.
Amerikalı oyuncu Sophia Bush (39), New York'ta yeni başlayan dizisinin tanıtım gününde, çiçekli bluzu ve lacivert takımıyla objektiflerin karşısındaydı.
Hilary Duff (34), kameralara yine küçük kızı Banks ile yakalandı. Los Angeles'ta kahve molasında fotoğraflanan Duff, spor ve sade bir görünümdeydi.