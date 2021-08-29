Hangi ünlü nerede görüldü (23-29 Ağustos 2021)

Kırmızı halıda ve davetlerde modaya yön veren elbiseleriyle görüntülenen ünlü isimler, günlük hayatlarında ise doğal halleriyle objektiflere takılıyor. İşte objektifler önünde adete parıldayan ünlülerin sokak stilleri...

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29.08.2021 - 07:00

Şık ikili Ben Affleck ve Jennifer Lopez, el ele gittikleri Los Angeles'taki bir alışveriş merkezinde uyumlu stilleriyle dikkat çekti.

Hailey Bieber, eşi Justin Bieber ile Beverly Hills'te akşam yemeğine giderken bacaklarını açıkta bırakan mini bir elbise tercih etti.

Scout Willis, kırmızı mini şort ve kovboy çizmelerden oluşan kombiniyle kız kardeşi Talulah'ın Los Angeles'taki evine giderken görüntülendi.

Heather Locklear, nişanlısı Chris Heisser ile Los Angeles'ta havaalanında görüldü. Ünlü oyuncu, baştan ayağa siyah kıyafeti ve Louis Vuitton çantasıyla dikkat çekti.

Küba doğumlu Amerikalı şarkıcı Camila Cabello, annesiyle West Hollywood'da buluşmaya giderken şort ve sweatshirt kombini tercih etti. Anne-kız, önce öğle yemeği yedi, sonra birlikte kahve içti.

Oyuncu Madelaine Petsch, bir arkadaşıyla West Hollywood sokaklarında meyve sularını yudumlarken görüntülendi.

Eugenio Derbez ve kızı Aislinn, bir Fransız restoranından öğle yemeği çıkışındayken objektiflere yansıdı.

Lori Harvey, kısa büstiyer ve bol jean'den oluşan tarzıyla West Hollywood'da alışveriş yaparken, kusursuz fiziğini öne çıkardı.

Silverlake'te sağlıklı yiyecek alışverişi yaparken görüntülenen ünlü model Kaia Gerber, düzgün fiziğini ortaya koyan mini şortuyla dikkat çekti.

Brezilyalı süper model Alessandra Ambrosio, Beverly Hills'te bir iş toplantısına giderken rahat bir tarz tercih etmişti.

Cara Santana, spor sonrası beyaz büstiyer üstü bej renkli blazer ceket tarzıyla öğle yemeğine giderken,köpeğini de yanında götürmeyi ihmal etmedi.

Justin Theroux, spor sonrası evine yürürken Ted Lasso bıyıklarıyla dikkat çekti. Ünlü aktörün rol aldığı White House Plumbers (Beyaz Saray Tesisatçıları) adlı filmin seti, davranış sorunları araştırması için duraklatılmış vaziyette.

Yönetmen Alice Waddington, kendisi gibi şıklığına önem veren oyuncu partneri Augusto Aguilera, West Hollywood'da bir etkinliğe katılırken görüntülendi.

Oyuncu Freida Pinto, Los Angeles'ta bir arkadaşının evine girerken objektiflere takıldı.

Chrissy Teigen, Beverly Hills'te güzellik merkezi ve spa salonunda kendini şımarttıktan sonra otomobiline giderken görüntülendi.

Ünlü oyuncu Charlize Theron, siyah tişört, jean ve sandaletten oluşan sade tarzıyla beğeni topladı. Los Angeles'ta öğle yemeği yiyen oyuncu, valenin otomobilini getirmesini bekliyordu.

Ünlü oyuncu Miles Teller, gün ortasında Los Angeles'ta bir parkta koşu sonrası objektife takıldı.

Ünlü şarkıcı Gwen Stefani, oğlu Kingson ile birlikte alışveriş sonrası görüntülendi.

Vanessa Hudgens, en iyi arkadaşı GG Magree ile birlikte spor salonuna giderken görüldü. İkili, tayt ve kısa üstten oluşan benzer tarzıyla dikkat çekti.

Jessica Alba ve kendisine çok benzeyen kızı Honor, okul kıyafeti alışverişine çıktı. Anne-kız maskelerini takmayı da ihmal etmedi.

Michael B. Jordan ve Lori Harvey çifti, Malibu'da öğle yemeği sonrası objektiflere takıldı.

Sosyal medya influencer'ı Avani Gregg, Santa Monica'da akşam yemeğine giderken görüldü.

'Bachelor' yıldızı Nick Viall, Studio City'de öğle yemeğine giderken kız arkadaşı Natalie Joy'un elini bir an bile bırakmadı.

Ünlü oyuncu Christine Taylor, Manhattan’ın Soho bölgesinde mavi elbisesiyle yürürken telefonuyla mesajlaşmayı bırakmadı. Mesajları okurken Taylor'ın canının sıkkın olduğu görüldü.

Ünlü aktör Bruce Willis, West Hollywood'da tek başına öğle yemeğine giderken görüntülendi.