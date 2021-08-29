Hangi ünlü nerede görüldü (23-29 Ağustos 2021)

Kırmızı halıda ve davetlerde modaya yön veren elbiseleriyle görüntülenen ünlü isimler, günlük hayatlarında ise doğal halleriyle objektiflere takılıyor. İşte objektifler önünde adete parıldayan ünlülerin sokak stilleri...

29.08.2021 - 07:00

Hangi ünlü nerede görüldü (23-29 Ağustos 2021) - 1

Şık ikili Ben Affleck ve Jennifer Lopez, el ele gittikleri Los Angeles'taki bir alışveriş merkezinde uyumlu stilleriyle dikkat çekti. 

Hangi ünlü nerede görüldü (23-29 Ağustos 2021) - 2
Hailey Bieber, eşi Justin Bieber ile Beverly Hills'te akşam yemeğine giderken bacaklarını açıkta bırakan mini bir elbise tercih etti.
Hangi ünlü nerede görüldü (23-29 Ağustos 2021) - 3
Scout Willis, kırmızı mini şort ve kovboy çizmelerden oluşan kombiniyle kız kardeşi Talulah'ın Los Angeles'taki evine giderken görüntülendi.
Hangi ünlü nerede görüldü (23-29 Ağustos 2021) - 4

Heather Locklear, nişanlısı Chris Heisser ile Los Angeles'ta havaalanında görüldü. Ünlü oyuncu, baştan ayağa siyah kıyafeti ve Louis Vuitton çantasıyla dikkat çekti. 

Hangi ünlü nerede görüldü (23-29 Ağustos 2021) - 5
Küba doğumlu Amerikalı şarkıcı Camila Cabello, annesiyle West Hollywood'da buluşmaya giderken şort ve sweatshirt kombini tercih etti. Anne-kız, önce öğle yemeği yedi, sonra birlikte kahve içti.
Hangi ünlü nerede görüldü (23-29 Ağustos 2021) - 6
Oyuncu Madelaine Petsch, bir arkadaşıyla West Hollywood sokaklarında meyve sularını yudumlarken görüntülendi.
Hangi ünlü nerede görüldü (23-29 Ağustos 2021) - 7
Eugenio Derbez ve kızı Aislinn, bir Fransız restoranından öğle yemeği çıkışındayken objektiflere yansıdı.
Hangi ünlü nerede görüldü (23-29 Ağustos 2021) - 8
Lori Harvey, kısa büstiyer ve bol jean'den oluşan tarzıyla West Hollywood'da alışveriş yaparken, kusursuz fiziğini öne çıkardı.
Hangi ünlü nerede görüldü (23-29 Ağustos 2021) - 9

Silverlake'te sağlıklı yiyecek alışverişi yaparken görüntülenen ünlü model Kaia Gerber, düzgün fiziğini ortaya koyan mini şortuyla dikkat çekti. 

Hangi ünlü nerede görüldü (23-29 Ağustos 2021) - 10
Brezilyalı süper model Alessandra Ambrosio, Beverly Hills'te bir iş toplantısına giderken rahat bir tarz tercih etmişti.
Hangi ünlü nerede görüldü (23-29 Ağustos 2021) - 11

Cara Santana, spor sonrası beyaz büstiyer üstü bej renkli blazer ceket tarzıyla öğle yemeğine giderken,köpeğini de yanında götürmeyi ihmal etmedi. 

Hangi ünlü nerede görüldü (23-29 Ağustos 2021) - 12

Justin Theroux, spor sonrası evine yürürken Ted Lasso bıyıklarıyla dikkat çekti. Ünlü aktörün rol aldığı White House Plumbers (Beyaz Saray Tesisatçıları) adlı filmin seti, davranış sorunları araştırması için duraklatılmış vaziyette.

Hangi ünlü nerede görüldü (23-29 Ağustos 2021) - 13
Yönetmen Alice Waddington, kendisi gibi şıklığına önem veren oyuncu partneri Augusto Aguilera,  West Hollywood'da bir etkinliğe katılırken görüntülendi.
Hangi ünlü nerede görüldü (23-29 Ağustos 2021) - 14
Oyuncu Freida Pinto, Los Angeles'ta bir arkadaşının evine girerken objektiflere takıldı.
Hangi ünlü nerede görüldü (23-29 Ağustos 2021) - 15
Chrissy Teigen, Beverly Hills'te güzellik merkezi ve spa salonunda kendini şımarttıktan sonra otomobiline giderken görüntülendi.
Hangi ünlü nerede görüldü (23-29 Ağustos 2021) - 16
Ünlü oyuncu Charlize Theron, siyah tişört, jean ve sandaletten oluşan sade tarzıyla beğeni topladı. Los Angeles'ta öğle yemeği yiyen oyuncu, valenin otomobilini getirmesini bekliyordu.
Hangi ünlü nerede görüldü (23-29 Ağustos 2021) - 17

Ünlü oyuncu Miles Teller, gün ortasında Los Angeles'ta bir parkta koşu sonrası objektife takıldı. 

Hangi ünlü nerede görüldü (23-29 Ağustos 2021) - 18
Ünlü şarkıcı Gwen Stefani, oğlu Kingson ile birlikte alışveriş sonrası görüntülendi.
Hangi ünlü nerede görüldü (23-29 Ağustos 2021) - 19
Vanessa Hudgens, en iyi arkadaşı GG Magree ile birlikte spor salonuna giderken görüldü. İkili, tayt ve kısa üstten oluşan benzer tarzıyla dikkat çekti.
Hangi ünlü nerede görüldü (23-29 Ağustos 2021) - 20
Jessica Alba ve kendisine çok benzeyen kızı Honor, okul kıyafeti alışverişine çıktı. Anne-kız maskelerini takmayı da ihmal etmedi.
Hangi ünlü nerede görüldü (23-29 Ağustos 2021) - 21
Michael B. Jordan ve Lori Harvey çifti, Malibu'da öğle yemeği sonrası objektiflere takıldı.
Hangi ünlü nerede görüldü (23-29 Ağustos 2021) - 22
Sosyal medya influencer'ı Avani Gregg, Santa Monica'da akşam yemeğine giderken görüldü.
Hangi ünlü nerede görüldü (23-29 Ağustos 2021) - 23

'Bachelor' yıldızı Nick Viall, Studio City'de öğle yemeğine giderken kız arkadaşı Natalie Joy'un elini bir an bile bırakmadı. 

Hangi ünlü nerede görüldü (23-29 Ağustos 2021) - 24

Ünlü oyuncu Christine Taylor, Manhattan’ın Soho bölgesinde mavi elbisesiyle yürürken telefonuyla mesajlaşmayı bırakmadı. Mesajları okurken Taylor'ın canının sıkkın olduğu görüldü. 

Hangi ünlü nerede görüldü (23-29 Ağustos 2021) - 25
Ünlü aktör Bruce Willis, West Hollywood'da tek başına öğle yemeğine giderken görüntülendi.

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