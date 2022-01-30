Hangi ünlü nerede görüldü (24-29 Ocak 2022)

Kim Kardashian (41), Kaliforniya'daki Canoga Park'ta yeni projesinin çekimi için Hillary (74) ve Chelsea Clinton (41) ile buluşurken görüntülendi. Kardashian, at kuyruğu örgü saç modeli, siyah rugan trençkotu ve neon yeşili dizüstü çizmesiyle dikkat çekti.