Hangi ünlü nerede görüldü (24-29 Ocak 2022)

Haberler - ntv.com.tr 30.01.2022 - 09:23
Kim Kardashian (41), Kaliforniya'daki Canoga Park'ta yeni projesinin çekimi için Hillary (74) ve Chelsea Clinton (41) ile buluşurken görüntülendi. Kardashian, at kuyruğu örgü saç modeli, siyah rugan trençkotu ve neon yeşili dizüstü çizmesiyle dikkat çekti.
Model ve oyuncu Molly Sims (48), Los Angeles’ta arkadaşının evinden çıkarken görüntülendi. Sims, kahverengi eşofman takımı ve terlikleriyle hem spor hem şık görünüyordu.
Amerikalı dansçı, şarkıcı ve oyuncu Julianne Hough (33) Batı Hollwood'da yaptığı röportaj sonrası havalı stiliyle kameralara poz verdi. Hough'un makyajı, saçı ve stili beğeni topladı.
Ünlü yıldız Ryan Gosling (41), kızı Amanda ile birlikte evlerinin yakınında turlarken kameralara yansıdı. Kızına dondurma alan Gosling'in günlük tarzı sadeliğiyle dikkat çekti.
Ünlü oyuncu Kristen Bell (41), Hollywood'da konuğu olduğu Jimmy Kimmel’ın programına giderken kırmızı parlak kombiniyle haftanın en renkli ve dikkat çeken isimlerinden oldu.
Amerikalı ünlü TikTok yıldızı Addison Rae (21) Batı Hollywood’da günlük işlerini hallederken görüldü. Rae, eski model bol kot pantolonu ve kırmızı güneş gözlüğüyle öne çıktı.
Paris Hilton (40), New York'ta bir akşam yemeği çıkışı siyah mini taşlı elbisesi ve Valentino stiletto ayakkabılarıyla kameralara poz verdi.
Avustralyalı top model Jessica Hart (35), kız kardeşi Ashley Hart (33) ile birlikte Los Feliz’de yürüyüş yaparken fotoğraflandı. Jessica rahat kıyafetler tercih ederken, Ashley kovboy şapkası ve botlarıyla çok havalı görünüyordu.
Amerikalı model ve aktris Charlotte McKinney (28), Los Angeles'ta cilt bakımı sonrası sağlıklı içeceğiyle kameralara poz verdi. McKinney dağınık topuzu, kısa krem rengi kazağı ve beyaz ispanyol paça pantolonuyla haftanın en şık isimlerinden oldu.
Hollywood'un en sevilen çiftlerinden Blake Lively (34) ve Ryan Reynolds (45), New York Tribeca’da yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Çiftin, hem renk seçimi hem de göz yormayan stili birbirini tamamlıyordu.
Victoria's Secret'ın dünyaca ünlü meleklerinden Elsa Hosk (33), Los Angeles’ta kahve molasında görüldü. Elsa maskülen blazer ceketi, beyaz bol pantolonu ve hardal rengi tüylü çantasıyla tam bir kış şıklığındaydı.
İngiliz rock yıldızı Gavin Rossdale (56), Beverly Hills'de kaplan desenli renkli pantolonuyla yürüyüş yaparken kameralara yansıdı.
Ünlü oyuncu Shay Mitchell (34), Santa Monica'daki Giorgio Baldi restoranda bir arkadaşıyla akşam yemeği yerken görüldü. Mitchell tepeden topladığı saçları, siyah kolları tüylü mini elbisesi ve uzun çizmesiyle her zamanki gibi çok havalıydı.
ABD’li oyuncu Dave Franco (36), Los Feliz'de tek başına yürüyüş yaparken görüntülendi.
Dünyaca ünlü model Olivia Culpo (29), Batı Hollywood'daki Craig's restoranda arkadaşlarıyla akşam yemeğinde görüldü. Olivia'nın tasarım tül bluzu, sivri burun botları, kemeri ve mini siyah çantası stilinin en güçlü parçalarındandı.
Şarkıcı Rita Ora (31) spor antrenmanı sonrası dağınık saçları, siyah spor büstiyeri ve taytıyla spor şıklığı sergiledi.
Ünlü Hollywood yıldızı Gerard Butler’ın (52) kendisi gibi oyuncu olan kız arkadaşı Morgan Brown (50), Beverly Hills'deki akşam yemeği sonrası şık stiliyle göz doldurdu. Butler krem rengi uzun hırkası, siyah mini çantası ve doğal dalgalı saçlarıyla beğeni topladı.
Amerikalı DJ ve model Chantel Jeffries (29), elinde meyve suyuyla Batı Hollywood'da yürüyüş yaparken görüldü.
İngiliz oyuncu Keira Knightley (36), maskülen giyim tarzı ve özgün saç modeliyle dikkat çekti.
Ünlü oyuncu Sienna Miller (40), New York’ta gezerken klasik bir kış kombiniyle objektiflere yansıdı.
G-Eazy (32), sevgilisi Ashley Benson (32) ile birlikte yürüyüş yaparken ve Los Feliz'deki The Oaks Gourmet Market & Cafe'de bir şeyler yerken görüntülendi.