Hangi ünlü nerede görüldü (25-30 Ekim 2 Ekim 2021)

Kırmızı halıda ve davetlerde modaya yön veren elbiseleriyle görüntülenen ünlü isimler, günlük hayatlarında ise doğal halleriyle objektiflere takılıyor. İşte objektifler önünde adete parıldayan ünlülerin sokak stilleri...

Haberler 30.10.2021 - 09:09

Hangi ünlü nerede görüldü (25-30 Ekim 2 Ekim 2021) - 1

Amerikalı model Lori Harvey (24), Nobu Malibu'da arkadaşlarıyla bir partiden ayrılırken görüldü. Tarzıyla dikkat çeken Harvey, üstüne tam oturan geometrik desenli alt üst takımı, sallantılı küpeleri ve at kuyruğu topuzuyla oldukça sık görünüyor.

Hangi ünlü nerede görüldü (25-30 Ekim 2 Ekim 2021) - 2

Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Lucy Hale (32), Studio City’den elinde kahvesiyle çıkarken görüldü. Ünlü yıldız leopar desenli tayt ve büstiyeriyle de oldukça dikkat çekici görünüyordu.

Hangi ünlü nerede görüldü (25-30 Ekim 2 Ekim 2021) - 3

Amerikalı aktris ve model Sisline Stallone (23), Batı Hollywood'da alışveriş yaparken görüntülendi. 

Hangi ünlü nerede görüldü (25-30 Ekim 2 Ekim 2021) - 4

Amerikalı moda tasarımcısı ve televizyoncu Kimora Lee Leissner (46), Beverly Hills’deki Starbucks’tan içeçek alırken görüldü. Leissner, açık bıraktığı uzun saçları ve siyah taytının üstüne giydiği yeşil bluzuyla dikkat çekti. 

Hangi ünlü nerede görüldü (25-30 Ekim 2 Ekim 2021) - 5

Fenomen Olivia Jade Giannulli (22), ‘Dancing with the Stars’ yarışmasında geçirdiği haftadan sonra keyifli halleriyle kameralara yansıdı. 

Hangi ünlü nerede görüldü (25-30 Ekim 2 Ekim 2021) - 6

Amerikalı artistik jimnastikçi Sunisa Lee (18), ‘Dancing with the Stars’ programının stüdyosuna giriyor. 

Hangi ünlü nerede görüldü (25-30 Ekim 2 Ekim 2021) - 7

Amerikalı dans eğitmeni Amanda Kloots (39), ‘Dancing with the Stars’ yarışmasında yeni haftaya başlarken enerji dolu ve hazır görünüyordu. 

Hangi ünlü nerede görüldü (25-30 Ekim 2 Ekim 2021) - 8

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Vanessa Hudgens (32), elektronik müzik yapımcısı arkadaşı GG Magree (32) ile Batı Hollywood’da kahve içerken görüntülendi.

Hangi ünlü nerede görüldü (25-30 Ekim 2 Ekim 2021) - 9

Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Katharine McPhee (37), öğle yemeğini aldıktan sonra, arabasını valeye teslim ederken görüntülendi.

Hangi ünlü nerede görüldü (25-30 Ekim 2 Ekim 2021) - 10

Amerikalı model Olivia Culpo (29), Los Angeles’ta bir arkadaşıyla öğle yemeğine giderken görüldü. 

Hangi ünlü nerede görüldü (25-30 Ekim 2 Ekim 2021) - 11

Ünlü oyuncu Demi Moore (58) ve Bruce Willis'in (66) ortanca çocukları Scout Willis (30), elinde kahvesiyle temiz havanın tadını çıkarıyor. 

Hangi ünlü nerede görüldü (25-30 Ekim 2 Ekim 2021) - 12

Malin Akerman (43), elindeki balkabağıyla Cadılar Bayramı ruhuna girmiş gibi görünüyor. Akerman, yırtık kot pantolonu, desenli tişörtü ve altına giydiği krem rengi kovboy botlarıyla gayet şık bir görünüm kazanmış.

Hangi ünlü nerede görüldü (25-30 Ekim 2 Ekim 2021) - 13

Amerikalı sunucu ve oyuncu Lisa Rinna (58), Los Angeles’ta yürüyüş yapıyor. 

Hangi ünlü nerede görüldü (25-30 Ekim 2 Ekim 2021) - 14

Selling Sunset dizisinin yıldızı Chrishell Stause (40), dizinin başrol oyuncusu Rae El Moussa ile Ventura'da çekimde. 

Hangi ünlü nerede görüldü (25-30 Ekim 2 Ekim 2021) - 15

Amerikalı model ve sunucu Christine Diane Teigen (35), NYC’deki The Wendy Williams Show'a giderken görüldü. 

Hangi ünlü nerede görüldü (25-30 Ekim 2 Ekim 2021) - 16

Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Katharine McPhee Foster (37), müzisyen eşi David Foster (71) ile Beverly Hills'deki Il Pastaio'da öğle yemeği için bir araya geldi. 

Hangi ünlü nerede görüldü (25-30 Ekim 2 Ekim 2021) - 17

Amerikalı oyuncu Ashley Benson (31), Batı Hollywood'daki Alfred's Coffee'den çıktıktan sonra yürüyüş yaparken görüldü. 

Hangi ünlü nerede görüldü (25-30 Ekim 2 Ekim 2021) - 18

 Jennifer Garner (49), spordan çıktıktan sonra bir arkadaşıyla görüşmeye gidiyor. 

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