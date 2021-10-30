Hangi ünlü nerede görüldü (25-30 Ekim 2 Ekim 2021)

Haberler 30.10.2021 - 09:09
Amerikalı model Lori Harvey (24), Nobu Malibu'da arkadaşlarıyla bir partiden ayrılırken görüldü. Tarzıyla dikkat çeken Harvey, üstüne tam oturan geometrik desenli alt üst takımı, sallantılı küpeleri ve at kuyruğu topuzuyla oldukça sık görünüyor.
Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Lucy Hale (32), Studio City’den elinde kahvesiyle çıkarken görüldü. Ünlü yıldız leopar desenli tayt ve büstiyeriyle de oldukça dikkat çekici görünüyordu.
Amerikalı aktris ve model Sisline Stallone (23), Batı Hollywood'da alışveriş yaparken görüntülendi.
Amerikalı moda tasarımcısı ve televizyoncu Kimora Lee Leissner (46), Beverly Hills’deki Starbucks’tan içeçek alırken görüldü. Leissner, açık bıraktığı uzun saçları ve siyah taytının üstüne giydiği yeşil bluzuyla dikkat çekti.
Fenomen Olivia Jade Giannulli (22), ‘Dancing with the Stars’ yarışmasında geçirdiği haftadan sonra keyifli halleriyle kameralara yansıdı.
Amerikalı artistik jimnastikçi Sunisa Lee (18), ‘Dancing with the Stars’ programının stüdyosuna giriyor.
Amerikalı dans eğitmeni Amanda Kloots (39), ‘Dancing with the Stars’ yarışmasında yeni haftaya başlarken enerji dolu ve hazır görünüyordu.
Ünlü oyuncu ve şarkıcı Vanessa Hudgens (32), elektronik müzik yapımcısı arkadaşı GG Magree (32) ile Batı Hollywood’da kahve içerken görüntülendi.
Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Katharine McPhee (37), öğle yemeğini aldıktan sonra, arabasını valeye teslim ederken görüntülendi.
Amerikalı model Olivia Culpo (29), Los Angeles’ta bir arkadaşıyla öğle yemeğine giderken görüldü.
Ünlü oyuncu Demi Moore (58) ve Bruce Willis'in (66) ortanca çocukları Scout Willis (30), elinde kahvesiyle temiz havanın tadını çıkarıyor.
Malin Akerman (43), elindeki balkabağıyla Cadılar Bayramı ruhuna girmiş gibi görünüyor. Akerman, yırtık kot pantolonu, desenli tişörtü ve altına giydiği krem rengi kovboy botlarıyla gayet şık bir görünüm kazanmış.
Amerikalı sunucu ve oyuncu Lisa Rinna (58), Los Angeles’ta yürüyüş yapıyor.
Selling Sunset dizisinin yıldızı Chrishell Stause (40), dizinin başrol oyuncusu Rae El Moussa ile Ventura'da çekimde.
Amerikalı model ve sunucu Christine Diane Teigen (35), NYC’deki The Wendy Williams Show'a giderken görüldü.
Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Katharine McPhee Foster (37), müzisyen eşi David Foster (71) ile Beverly Hills'deki Il Pastaio'da öğle yemeği için bir araya geldi.
Amerikalı oyuncu Ashley Benson (31), Batı Hollywood'daki Alfred's Coffee'den çıktıktan sonra yürüyüş yaparken görüldü.
Jennifer Garner (49), spordan çıktıktan sonra bir arkadaşıyla görüşmeye gidiyor.