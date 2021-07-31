Hangi ünlü nerede görüldü (26-31 Temmuz 2021)

Corona virüs pandemisi sanat ve eğlence dünyasının önde gelen isimlerini de etkiledi. Daha önce sık sık kırmızı halıda; bakımlı halleri ve modaya yön veren elbiseleriyle görüntülenen ünlü isimler, artık daha doğal halleriyle objektiflere takılıyor. İşte sosyal mesafe koşullarında görüntülenen ünlü isimlerden bazıları... (Fotoğraflar: BACKGRID USA)

31.07.2021 - 09:40

Hangi ünlü nerede görüldü (26-31 Temmuz 2021) - 1
Ünlü şarkıcı Lady Gaga, New York'ta görüntülendi.
Hangi ünlü nerede görüldü (26-31 Temmuz 2021) - 2

Kendall Jenner, Los Angeles'ta aile yemeğine giderken görüntülendi.

Hangi ünlü nerede görüldü (26-31 Temmuz 2021) - 3

Aktris Reese Witherspoon's kızı Ava Elizabeth Phillippe, erkek arkadaşıyla kahve içerken görüntülendi. Genç çift daha sonra Brentwood'da yürüyüş yaptı.

Hangi ünlü nerede görüldü (26-31 Temmuz 2021) - 4

Model CJ Franco köpekleri Milo ve Mango ile yürüyüş yaparken fotoğraflandı.

Hangi ünlü nerede görüldü (26-31 Temmuz 2021) - 5

Nicky Hilton, çiçek desenli yazlık elbisesiyle New York'ta günlük işlerini hallederken görüldü.

Hangi ünlü nerede görüldü (26-31 Temmuz 2021) - 6

Ryan Reynolds,  "Spirited"  filminin setine giderken görüldü.

Hangi ünlü nerede görüldü (26-31 Temmuz 2021) - 7

Ünlü aktör Bradley Cooper, bir arkadaşının evinden kolun bilgisayarıyla çıktı.

Hangi ünlü nerede görüldü (26-31 Temmuz 2021) - 8
Jennifer Garner, eski eşi Ben Affleck Jennifer Lopez ile tatildeyken, tadilatta olan evini kontrol ediyor.
Hangi ünlü nerede görüldü (26-31 Temmuz 2021) - 9

Cindy Crawford ve Rande Gerber, Batı Hollywood'daki bir mobilya mağazasına uğradı. 

Hangi ünlü nerede görüldü (26-31 Temmuz 2021) - 10

Aktris Malin Akerman siyah elbisesiyle Los Feliz'de bir market alışverişi yaptı.

Hangi ünlü nerede görüldü (26-31 Temmuz 2021) - 11

CJ Franco, yeni HBO Max Reality Serisi "FBOY Island!"ın Prömiyerini tartışmak için bir Podcast kaydettikten sonra Beverly Hills'deki bir Radyo stüdyosundan ayrıldı.

Hangi ünlü nerede görüldü (26-31 Temmuz 2021) - 12

Gal Gadot ve ailesi, bebek Danielle'i pasaport almaya götürdü.

Hangi ünlü nerede görüldü (26-31 Temmuz 2021) - 13

Reese Witherspoon, hasır şapkasıyla arkadaşı ve kişisel antrenörü ile yürüyüşe çıkarken görüntülendi.

Hangi ünlü nerede görüldü (26-31 Temmuz 2021) - 14

Şarkıcı The Kid LAROI ve  kız arkadaşı Charlton Kenneth'i Beverly Hills'deki Il Pastaio'da akşam yemeğine çıktı.

Hangi ünlü nerede görüldü (26-31 Temmuz 2021) - 15

Hunter Biden'ın karısı Melissa Cohen, Malibu'da market alışverişine giderken görüldü. 

Hangi ünlü nerede görüldü (26-31 Temmuz 2021) - 16

Dwayne Johnson, spor salonuna giderken fotoğraflandı.

Hangi ünlü nerede görüldü (26-31 Temmuz 2021) - 17

Teddi Mellencamp,  vertigo krizinden sonra ilk kez görüntülendi. Teddi, Encino'da bir manikür salonundan çıkarken görüldü.

Hangi ünlü nerede görüldü (26-31 Temmuz 2021) - 18

Lori Harvey, pilatesten çıkıp arabasına koşarken park cezası almaktan son anda kurtuldu.

Hangi ünlü nerede görüldü (26-31 Temmuz 2021) - 19

Tyler Cameron, New York'ta yeni kitabı 'You Deserve Better'ı tanıtırken görüldü.

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