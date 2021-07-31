Hangi ünlü nerede görüldü (26-31 Temmuz 2021)

Aktris Reese Witherspoon's kızı Ava Elizabeth Phillippe, erkek arkadaşıyla kahve içerken görüntülendi. Genç çift daha sonra Brentwood'da yürüyüş yaptı.

Model CJ Franco köpekleri Milo ve Mango ile yürüyüş yaparken fotoğraflandı.

Jennifer Garner, eski eşi Ben Affleck Jennifer Lopez ile tatildeyken, tadilatta olan evini kontrol ediyor.