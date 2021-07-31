Hangi ünlü nerede görüldü (26-31 Temmuz 2021)

31.07.2021 - 09:40
Kendall Jenner, Los Angeles'ta aile yemeğine giderken görüntülendi.
Aktris Reese Witherspoon's kızı Ava Elizabeth Phillippe, erkek arkadaşıyla kahve içerken görüntülendi. Genç çift daha sonra Brentwood'da yürüyüş yaptı.
Model CJ Franco köpekleri Milo ve Mango ile yürüyüş yaparken fotoğraflandı.
Nicky Hilton, çiçek desenli yazlık elbisesiyle New York'ta günlük işlerini hallederken görüldü.
Ryan Reynolds, "Spirited" filminin setine giderken görüldü.
Ünlü aktör Bradley Cooper, bir arkadaşının evinden kolun bilgisayarıyla çıktı.
Cindy Crawford ve Rande Gerber, Batı Hollywood'daki bir mobilya mağazasına uğradı.
Aktris Malin Akerman siyah elbisesiyle Los Feliz'de bir market alışverişi yaptı.
CJ Franco, yeni HBO Max Reality Serisi "FBOY Island!"ın Prömiyerini tartışmak için bir Podcast kaydettikten sonra Beverly Hills'deki bir Radyo stüdyosundan ayrıldı.
Gal Gadot ve ailesi, bebek Danielle'i pasaport almaya götürdü.
Reese Witherspoon, hasır şapkasıyla arkadaşı ve kişisel antrenörü ile yürüyüşe çıkarken görüntülendi.
Şarkıcı The Kid LAROI ve kız arkadaşı Charlton Kenneth'i Beverly Hills'deki Il Pastaio'da akşam yemeğine çıktı.
Hunter Biden'ın karısı Melissa Cohen, Malibu'da market alışverişine giderken görüldü.
Dwayne Johnson, spor salonuna giderken fotoğraflandı.
Teddi Mellencamp, vertigo krizinden sonra ilk kez görüntülendi. Teddi, Encino'da bir manikür salonundan çıkarken görüldü.
Lori Harvey, pilatesten çıkıp arabasına koşarken park cezası almaktan son anda kurtuldu.
Tyler Cameron, New York'ta yeni kitabı 'You Deserve Better'ı tanıtırken görüldü.