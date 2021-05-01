Hangi ünlü nerede görüldü (26 Nisan -1 Mayıs 2021)
Corona virüs pandemisi sanat ve eğlence dünyasının önde gelen isimlerini de etkiledi. Daha önce sık sık kırmızı halıda; bakımlı halleri ve modaya yön veren elbiseleriyle görüntülenen ünlü isimler, artık daha doğal halleriyle objektiflere takılıyor. İşte karantina koşullarında görüntülenen ünlü isimlerden bazıları... (Fotoğraflar: BACKGRID USA)
Süper model Kendall Jenner, bej rengi bol pantolon ve beyaz tişört kombiniyle, bir arkadaşıyla birlikte öğle yemeğine giderken görüldü.
Amelia Hamlin, erkek arkadaşı New York'tayken, arkadaşlarıyla Beverly Hills'te alışverişte görüldü.
Irina Shayk, Vivienne Westwood ekose blazer ve mini etek takımıyla dikkat çekti.
Ünlü oyuncu Ryan Reynolds, New York'ta gömlek, chino pantolon ve spor ayakkabı kombiniyle yürürken objektife yansıdı.
Wendy Williams, New York'ta bir sanat galerisini gezerken peluş oyuncaklarla süslenmiş kısa elbisesiyle bakışları üzerinde topladı.
Gigi Hadid, Maybelline çekiminden ayrılırken Louis Vuitton kombiniyle objektife yansıdı.
Lily Allen ve eşi David Harbour, Manhattan’da alışverişte görüldü.
Ünlü model Zita Vass vintage elbisesiyle tanıtım çekimi yaparken görüldü.
Jennifer Lawrence'ın eşi Cooke Maroney, New York'ta rahat stiliyle görüntülendi.
Diane Kruger yeşil puantiyeli elbise ve kot ceket kombiniyle objektife yansıdı.
Kaia Gerber, pilatesdersine girerken görüldü.
Joan Smalls, The Greenwich Hotel'den ayrılıp Kendall Jenner ile New York'taki Madison Square Garden'da Knicks basketbol maçına giderken görüldü.
Brezilyalı model Alessandra Ambrosio evinden çıkarken paparazzilerce görüntülendi.
Oyuncu Alia Shawkat, mavi elbisesini mavi eşarpla tamamladığı kombiniyle Los Feliz'de kahve içmeye giderken görüntülendi.
Jennifer Lopez, Beverly Hills'te annesini doktora götürürken görüldü.
Lily Allen kızları Ethel ve Marnie'yi Manhattan’da alışverişe götürdü.
Jordana Brewster, erkek arkadaşı Mason Morfit ile Brentwood'da kahveye giderken görüldü.
Jon Hamm, Los Feliz'de market alışverişi çıkışında görüntülendi.
Oyuncu ve fitness tutkunu Rumer Willis güne Santa Monica'da spor seansıyla başladı ve antrenmanını bir smoothie içerek tamamladı.
Kendall Jenner, tek renkli kombiniyle New York'ta bir restorana girerken görüldü.
TikTok yıldızı Sabrina Quesada, spor çıkışında objektife yansıdı.