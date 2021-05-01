Hangi ünlü nerede görüldü (26 Nisan -1 Mayıs 2021)

Corona virüs pandemisi sanat ve eğlence dünyasının önde gelen isimlerini de etkiledi. Daha önce sık sık kırmızı halıda; bakımlı halleri ve modaya yön veren elbiseleriyle görüntülenen ünlü isimler, artık daha doğal halleriyle objektiflere takılıyor. İşte karantina koşullarında görüntülenen ünlü isimlerden bazıları... (Fotoğraflar: BACKGRID USA)

01.05.2021 - 06:54

Hangi ünlü nerede görüldü (26 Nisan -1 Mayıs 2021) - 1
Süper model Kendall Jenner, bej rengi bol pantolon ve beyaz tişört kombiniyle, bir arkadaşıyla birlikte öğle yemeğine giderken görüldü.
Hangi ünlü nerede görüldü (26 Nisan -1 Mayıs 2021) - 2

Amelia Hamlin, erkek arkadaşı New York'tayken, arkadaşlarıyla Beverly Hills'te alışverişte görüldü.

Hangi ünlü nerede görüldü (26 Nisan -1 Mayıs 2021) - 3
Irina Shayk, Vivienne Westwood ekose blazer ve mini etek takımıyla dikkat çekti.
Hangi ünlü nerede görüldü (26 Nisan -1 Mayıs 2021) - 4
Ünlü oyuncu Ryan Reynolds, New York'ta gömlek, chino pantolon ve spor ayakkabı kombiniyle yürürken objektife yansıdı.
Hangi ünlü nerede görüldü (26 Nisan -1 Mayıs 2021) - 5
Wendy Williams, New York'ta bir sanat galerisini gezerken peluş oyuncaklarla süslenmiş kısa elbisesiyle bakışları üzerinde topladı.
Hangi ünlü nerede görüldü (26 Nisan -1 Mayıs 2021) - 6
Gigi Hadid, Maybelline çekiminden ayrılırken Louis Vuitton kombiniyle objektife yansıdı.
Hangi ünlü nerede görüldü (26 Nisan -1 Mayıs 2021) - 7
Lily Allen ve eşi David Harbour, Manhattan’da alışverişte görüldü.
Hangi ünlü nerede görüldü (26 Nisan -1 Mayıs 2021) - 8
Ünlü model Zita Vass vintage elbisesiyle tanıtım çekimi yaparken görüldü.
Hangi ünlü nerede görüldü (26 Nisan -1 Mayıs 2021) - 9
Jennifer Lawrence'ın eşi Cooke Maroney, New York'ta rahat stiliyle görüntülendi.
Hangi ünlü nerede görüldü (26 Nisan -1 Mayıs 2021) - 10
Diane Kruger yeşil puantiyeli elbise ve kot ceket kombiniyle objektife yansıdı.
Hangi ünlü nerede görüldü (26 Nisan -1 Mayıs 2021) - 11
Kaia Gerber, pilatesdersine girerken görüldü.
Hangi ünlü nerede görüldü (26 Nisan -1 Mayıs 2021) - 12
Joan Smalls, The Greenwich Hotel'den ayrılıp Kendall Jenner ile New York'taki Madison Square Garden'da Knicks basketbol maçına giderken görüldü. 
Hangi ünlü nerede görüldü (26 Nisan -1 Mayıs 2021) - 13
Brezilyalı model Alessandra Ambrosio evinden çıkarken paparazzilerce görüntülendi.
Hangi ünlü nerede görüldü (26 Nisan -1 Mayıs 2021) - 14
Oyuncu Alia Shawkat, mavi elbisesini mavi eşarpla tamamladığı kombiniyle Los Feliz'de kahve içmeye giderken görüntülendi.
Hangi ünlü nerede görüldü (26 Nisan -1 Mayıs 2021) - 15
Jennifer Lopez, Beverly Hills'te annesini doktora götürürken görüldü.
Hangi ünlü nerede görüldü (26 Nisan -1 Mayıs 2021) - 16
Lily Allen kızları Ethel ve Marnie'yi Manhattan’da alışverişe götürdü.
Hangi ünlü nerede görüldü (26 Nisan -1 Mayıs 2021) - 17
Jordana Brewster, erkek arkadaşı Mason Morfit ile Brentwood'da kahveye giderken görüldü.
Hangi ünlü nerede görüldü (26 Nisan -1 Mayıs 2021) - 18
Jon Hamm, Los Feliz'de market alışverişi çıkışında görüntülendi.
Hangi ünlü nerede görüldü (26 Nisan -1 Mayıs 2021) - 19
Oyuncu ve fitness tutkunu Rumer Willis güne Santa Monica'da spor seansıyla başladı ve antrenmanını bir smoothie içerek tamamladı.
Hangi ünlü nerede görüldü (26 Nisan -1 Mayıs 2021) - 20
Kendall Jenner, tek renkli kombiniyle New York'ta bir restorana girerken görüldü.
Hangi ünlü nerede görüldü (26 Nisan -1 Mayıs 2021) - 21
TikTok yıldızı Sabrina Quesada, spor çıkışında objektife yansıdı.

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