Hangi ünlü nerede görüldü (26 Nisan -1 Mayıs 2021)

Süper model Kendall Jenner, bej rengi bol pantolon ve beyaz tişört kombiniyle, bir arkadaşıyla birlikte öğle yemeğine giderken görüldü.

Irina Shayk, Vivienne Westwood ekose blazer ve mini etek takımıyla dikkat çekti.

Ünlü oyuncu Ryan Reynolds, New York'ta gömlek, chino pantolon ve spor ayakkabı kombiniyle yürürken objektife yansıdı.

Wendy Williams, New York'ta bir sanat galerisini gezerken peluş oyuncaklarla süslenmiş kısa elbisesiyle bakışları üzerinde topladı.

Lily Allen ve eşi David Harbour, Manhattan’da alışverişte görüldü.

Diane Kruger yeşil puantiyeli elbise ve kot ceket kombiniyle objektife yansıdı.

Joan Smalls, The Greenwich Hotel'den ayrılıp Kendall Jenner ile New York'taki Madison Square Garden'da Knicks basketbol maçına giderken görüldü.

Lily Allen kızları Ethel ve Marnie'yi Manhattan’da alışverişe götürdü.

Jordana Brewster, erkek arkadaşı Mason Morfit ile Brentwood'da kahveye giderken görüldü.

Oyuncu ve fitness tutkunu Rumer Willis güne Santa Monica'da spor seansıyla başladı ve antrenmanını bir smoothie içerek tamamladı.