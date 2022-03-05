Hangi ünlü nerede görüldü (28 Şubat-6 Mart 2022)

Kırmızı halıda ve davetlerde modaya yön veren elbiseleriyle görüntülenen ünlü isimler, günlük hayatlarında ise doğal halleriyle objektiflere takılıyor. İşte objektifler önünde adeta parıldayan ünlülerin sokak stilleri... (Fotoğraflar: Backgrid USA)

Haberler 05.03.2022 - 09:41

Hangi ünlü nerede görüldü (28 Şubat-6 Mart 2022) - 1

Hailey Bieber, pilates dersi sonrası neon yeşili spor şortuyla kameralara yansıdı. Bieber, spor kombinini takılarıyla tamamladı.

Hangi ünlü nerede görüldü (28 Şubat-6 Mart 2022) - 2

Kanadalı oyuncu Ryan Reynolds (45), New York Tribeca'da kameralara yansıdı.

Hangi ünlü nerede görüldü (28 Şubat-6 Mart 2022) - 3

ABD’li model ve oyuncu Kaia Gerber (20), Los Feliz'de tek başına öğle yemeğine çıkarken görüldü. Gerber, sokak stilinde askılı bluz, bol kot pantolon ve beyaz Converse tercih etti.

Hangi ünlü nerede görüldü (28 Şubat-6 Mart 2022) - 4

Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio (40), Santa Monica'da bir arkadaşıyla yoga dersinden çıkarken görüldü.

Hangi ünlü nerede görüldü (28 Şubat-6 Mart 2022) - 5

ABD’li oyuncu Austin Butler (30), kız arkadaşı Kaia Gerber (20) ve kendisi için kahve ve kahvaltı alırken kameralara yakalandı. Butler, koyu renk ceketini, kot pantolon ve siyah botları ile tamamladı.

Hangi ünlü nerede görüldü (28 Şubat-6 Mart 2022) - 6

ABD’li oyuncu ve model Katie Holmes (43) Manhattan'daki evinden çıkarken krem rengi takımı ve pembe stiletto ayakakbılarıyla objektiflere poz verdi.

Hangi ünlü nerede görüldü (28 Şubat-6 Mart 2022) - 7

ABD’li oyuncu ve model Laura Harrier (31), New York'ta Louis Vuitton çantası ve NY marka şapkası ile dikkat çekti.

Hangi ünlü nerede görüldü (28 Şubat-6 Mart 2022) - 8

ABD'li model Cara Santana (37), Batı Hollywood'da beyaz montu ve yeşil tulumuyla kendisine içecek bir şeyler alırken görüntülendi.

Hangi ünlü nerede görüldü (28 Şubat-6 Mart 2022) - 9

Dünyaca ünlü Rus model Irina Shayk (36), Santa Monica'da spor antrenmanı çıkışı görüntülendi. Shayk, siyah spor kombini güneş gözlüğü ve kahverengi Hermes çantasıyla tamamladı.

Hangi ünlü nerede görüldü (28 Şubat-6 Mart 2022) - 10

ABD’li komedyen Chris Rock (57), New York'taki bir otelden çıkarken, kendine özgü sokak stiliyle dikkat çekti.

Hangi ünlü nerede görüldü (28 Şubat-6 Mart 2022) - 11

ABD’li model Alyssa Miller (32), Malibu'da alışveriş yaparken objektiflere yansıdı. Miller, çizgili gömleği ve siyah mini el çantasıyla öne çıktı.

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