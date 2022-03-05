Hangi ünlü nerede görüldü (28 Şubat-6 Mart 2022)

Haberler 05.03.2022 - 09:41
Hailey Bieber, pilates dersi sonrası neon yeşili spor şortuyla kameralara yansıdı. Bieber, spor kombinini takılarıyla tamamladı.
Kanadalı oyuncu Ryan Reynolds (45), New York Tribeca'da kameralara yansıdı.
ABD’li model ve oyuncu Kaia Gerber (20), Los Feliz'de tek başına öğle yemeğine çıkarken görüldü. Gerber, sokak stilinde askılı bluz, bol kot pantolon ve beyaz Converse tercih etti.
Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio (40), Santa Monica'da bir arkadaşıyla yoga dersinden çıkarken görüldü.
ABD’li oyuncu Austin Butler (30), kız arkadaşı Kaia Gerber (20) ve kendisi için kahve ve kahvaltı alırken kameralara yakalandı. Butler, koyu renk ceketini, kot pantolon ve siyah botları ile tamamladı.
ABD’li oyuncu ve model Katie Holmes (43) Manhattan'daki evinden çıkarken krem rengi takımı ve pembe stiletto ayakakbılarıyla objektiflere poz verdi.
ABD’li oyuncu ve model Laura Harrier (31), New York'ta Louis Vuitton çantası ve NY marka şapkası ile dikkat çekti.
ABD'li model Cara Santana (37), Batı Hollywood'da beyaz montu ve yeşil tulumuyla kendisine içecek bir şeyler alırken görüntülendi.
Dünyaca ünlü Rus model Irina Shayk (36), Santa Monica'da spor antrenmanı çıkışı görüntülendi. Shayk, siyah spor kombini güneş gözlüğü ve kahverengi Hermes çantasıyla tamamladı.
ABD’li komedyen Chris Rock (57), New York'taki bir otelden çıkarken, kendine özgü sokak stiliyle dikkat çekti.
ABD’li model Alyssa Miller (32), Malibu'da alışveriş yaparken objektiflere yansıdı. Miller, çizgili gömleği ve siyah mini el çantasıyla öne çıktı.