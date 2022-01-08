Hangi ünlü nerede görüldü (3-8 Ocak 2022)

Haberler 08.01.2022 - 09:08
ABD’li gazeteci ve yazar Maria Shriver (66), Santa Monica'daki terapi seansından çıkarken görüntülendi. Shriver, baştan aşağı siyah görünümüyle de dikkatleri üzerine çekiyor.
Moda dünyasının en gözde isimlerinden Kendall Jenner (26), kahverengi blazer ceketi, kot pantolonu ve mini çantasıyla haftanın en şık isimleri arasında.
ABD’li aktris ve yapımcı Katie Holmes (43), fotoğraf makinesiyle New York sokaklarında gezerken görüldü. Holmes, kahverengi kadife pamtolonu, kazağı ve beresiyle hem salaş hem de kışa uygun bir tarz yakalamış.
ABD’li oyuncu ve yönetmen Ben Affleck (49), çocukları Violet (16) ve Samuel (9) ile birlikte Brentwood'daki bir kitapçıdan çıkarken görüntülendi. Affleck ve çocuklarının sokak tarzı oldukça şık.
Dünyaca ünlü Filistin asıllı ABD'li model Bella Hadid (25), Los Angeles’ta kendine özgü giyim tarzıyla dikkatleri yine üzerine çekti. Hadid sokak stilinde vintage çanta, desenli pantolon ve Dr Martens marka ayakkabı tercih etmiş.
Ünlü aktör Jacob Elordi (24), Los Angeles'ta koşu yaparken spor şıklığıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Elordi, kot ceketi, şapkası ve maske yerine taktığı şalıyla oldukça havalı.
Ünlü şarkıcı Rita Ora (31), Sydney'de yüz bakımından çıkarken görüldü. Rita, Miu Miu marka eşofman takımı ve terlikleriyle hem rahat hem de tarz görünüyor.
Amerikalı manken ve oyuncu Cindy Crawford (55), Beverly Hills'deki La Jolie güzellik salonuna giderken görüntülendi. Crawford, kot pantolonu, krem rengi gömleği ve botlarıyla sade ve şık görünüyor.
Amerikalı model Lori Harvey (24), Batı Hollywood Melrose Place'deki alışveriş yaparken görüntülendi. Harvey, Essentials marka kapşonlu üstü, siyah uzun çizmeleri ve Chanel çantasıyla spor ve şık görünüyor.
Wonder Woman yıldızı Gal Gadot (36), alışveriş sonrası evine dönerken görüntülendi.
Amerikalı model Lori Harvey (24) , Batı Hollywood'daki pilates antrenmanı sonrası görüntülendi. Harvey, spor kıyafetlerini siyah Chanel çantası ve yeşil Yeezy terlikleriyle tamamlamış.
Vanderpump Rules programının yıldızı Scheana Shay (36), nişanlısı Brock Davies (31) ile görüntülendi. Shay, eleştirilerin odağı olan yüzüğünü de kameralara göstermeyi ihmal etmedi. Çiftin giyim tarzı da şık ve dikkat çekici.
Amerikalı oyuncu Kristen Bell (41), kızlarını okuldan almaya giderken tamamen siyahlar içinde görünüyor.