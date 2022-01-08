Hangi ünlü nerede görüldü (3-8 Ocak 2022)

Kırmızı halıda ve davetlerde modaya yön veren elbiseleriyle görüntülenen ünlü isimler, günlük hayatlarında ise doğal halleriyle objektiflere takılıyor. İşte objektifler önünde adete parıldayan ünlülerin sokak stilleri... (Fotoğraflar: Backgrid USA)

Haberler 08.01.2022 - 09:08

Hangi ünlü nerede görüldü (3-8 Ocak 2022) - 1

ABD’li gazeteci ve yazar Maria Shriver (66), Santa Monica'daki terapi seansından çıkarken görüntülendi. Shriver, baştan aşağı siyah görünümüyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

Hangi ünlü nerede görüldü (3-8 Ocak 2022) - 2

dünyasının en gözde isimlerinden Kendall Jenner (26), kahverengi blazer ceketi, kot pantolonu ve mini çantasıyla haftanın en şık isimleri arasında.

Hangi ünlü nerede görüldü (3-8 Ocak 2022) - 3

ABD’li aktris ve yapımcı Katie Holmes (43),  fotoğraf makinesiyle New York sokaklarında gezerken görüldü. Holmes, kahverengi kadife pamtolonu, kazağı ve beresiyle hem salaş hem de kışa uygun bir tarz yakalamış.

Hangi ünlü nerede görüldü (3-8 Ocak 2022) - 4

ABD’li oyuncu ve yönetmen Ben Affleck (49), çocukları Violet (16) ve Samuel (9) ile birlikte Brentwood'daki bir kitapçıdan çıkarken görüntülendi. Affleck ve çocuklarının sokak tarzı oldukça şık.

Hangi ünlü nerede görüldü (3-8 Ocak 2022) - 5

Dünyaca ünlü Filistin asıllı ABD'li model Bella Hadid (25), Los Angeles’ta kendine özgü giyim tarzıyla dikkatleri yine üzerine çekti. Hadid sokak stilinde vintage çanta, desenli pantolon ve Dr Martens marka ayakkabı tercih etmiş.

Hangi ünlü nerede görüldü (3-8 Ocak 2022) - 6

Ünlü aktör Jacob Elordi (24), Los Angeles'ta koşu yaparken spor şıklığıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Elordi, kot ceketi, şapkası ve maske yerine taktığı şalıyla oldukça havalı.

Hangi ünlü nerede görüldü (3-8 Ocak 2022) - 7

Ünlü şarkıcı Rita Ora (31), Sydney'de yüz bakımından çıkarken görüldü. Rita, Miu Miu marka eşofman takımı ve terlikleriyle hem rahat hem de tarz görünüyor. 

Hangi ünlü nerede görüldü (3-8 Ocak 2022) - 8

Amerikalı manken ve oyuncu Cindy Crawford (55), Beverly Hills'deki La Jolie güzellik salonuna giderken görüntülendi. Crawford, kot pantolonu, krem rengi gömleği ve botlarıyla sade ve şık görünüyor. 

Hangi ünlü nerede görüldü (3-8 Ocak 2022) - 9

Amerikalı model Lori Harvey (24), Batı Hollywood Melrose Place'deki alışveriş yaparken görüntülendi. Harvey, Essentials marka kapşonlu üstü, siyah uzun çizmeleri ve Chanel çantasıyla spor ve şık görünüyor.

Hangi ünlü nerede görüldü (3-8 Ocak 2022) - 10

Wonder Woman yıldızı Gal Gadot (36), alışveriş sonrası evine dönerken görüntülendi.

Hangi ünlü nerede görüldü (3-8 Ocak 2022) - 11

Amerikalı model Lori Harvey (24) , Batı Hollywood'daki pilates antrenmanı sonrası görüntülendi. Harvey, spor kıyafetlerini siyah Chanel çantası ve yeşil Yeezy terlikleriyle tamamlamış. 

Hangi ünlü nerede görüldü (3-8 Ocak 2022) - 12

Vanderpump Rules programının yıldızı Scheana Shay (36), nişanlısı Brock Davies (31) ile görüntülendi. Shay, eleştirilerin odağı olan yüzüğünü de kameralara göstermeyi ihmal etmedi. Çiftin giyim tarzı da şık ve dikkat çekici. 

Hangi ünlü nerede görüldü (3-8 Ocak 2022) - 13

Amerikalı oyuncu Kristen Bell (41), kızlarını okuldan almaya giderken tamamen siyahlar içinde görünüyor. 

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