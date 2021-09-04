Hangi ünlü nerede görüldü (30 Ağustos-4 Eylül 2021)

Kırmızı halıda ve davetlerde modaya yön veren elbiseleriyle görüntülenen ünlü isimler, günlük hayatlarında ise doğal halleriyle objektiflere takılıyor. İşte objektifler önünde adete parıldayan ünlülerin sokak stilleri...

04.09.2021 - 07:03

Hangi ünlü nerede görüldü (30 Ağustos-4 Eylül 2021) - 1

Hailey Bieber, deri ceketle tamamladığı spor kombiniyle Beverly Hills'te günlük işlerini yaparken görüldü.

Hangi ünlü nerede görüldü (30 Ağustos-4 Eylül 2021) - 2

Jessie J, Batı Hollywood'daki Fred Segal'de bir arkadaşıyla öğle yemeğinden çıkarken görüldü. Ünlü şarkıcı kot pantolon, kısa bluz ve kırmızı tropikal baskılı bir gömlekle rahat bir görünüm tercih etti.

Hangi ünlü nerede görüldü (30 Ağustos-4 Eylül 2021) - 3

Cara Santana, Batı Hollywood'da kahve içmeye giderken Kohl's koleksiyonundan şık bir görünüm sergiledi.

Hangi ünlü nerede görüldü (30 Ağustos-4 Eylül 2021) - 4

30 yaşındaki Victoria's Secret modeli Shanina Shaik spor salonu sonrası smoothi içerken görüldü.

Hangi ünlü nerede görüldü (30 Ağustos-4 Eylül 2021) - 5

Alessandra Ambrosio, Ludi Delfino ile egzersiz yapmaya giderken görüntülendi.

Hangi ünlü nerede görüldü (30 Ağustos-4 Eylül 2021) - 6

Aktris Julianne Hough, Batı Hollywood'daki Gracias Madre adlı restorandan çıkarken görüntülendi.

Hangi ünlü nerede görüldü (30 Ağustos-4 Eylül 2021) - 7

Emma Slater, Los Angeles'taki Yıldızlarla Dans Prova Stüdyosu'nun dışında görüldü.

Hangi ünlü nerede görüldü (30 Ağustos-4 Eylül 2021) - 8

Model Bella Hadid elinde içeceğiyle otelinden çıkarken görüntülendi. 

Hangi ünlü nerede görüldü (30 Ağustos-4 Eylül 2021) - 9

Justin Bieber, Los Angeles'taki dans dersinin ardından spa'dan çıkarken görüntülendi. Justin 2015'ten beri ilk kez MTV Video Müzik Ödülleri'nde sahne alacak.

Hangi ünlü nerede görüldü (30 Ağustos-4 Eylül 2021) - 10

TikTok yıldızı Addison Rae ve yeni sevgilisi Ömer Fedi birlikte olduklarını duyurdukkları bir Instagram gönderisinin ardından öğle yemeğine giderken görüntülendi.

Hangi ünlü nerede görüldü (30 Ağustos-4 Eylül 2021) - 11

Lily-Rose Deep, rahat kombiniyle New York Havalimanı'nda görüntülendi.

Hangi ünlü nerede görüldü (30 Ağustos-4 Eylül 2021) - 12

Olivia Jade, Çarşamba öğleden sonra Yıldızlarla Dans uygulama stüdyosuna gelirken görüldü.

Hangi ünlü nerede görüldü (30 Ağustos-4 Eylül 2021) - 13

Kim Kardashian, Beverly Hills'deki bir cilt bakım kliniğinden, 600 bin dolarlık türünün tek örneği Lamborghini Urus'u ve bir çift YEEZY 450 “Dark Slate” spor ayakkabısı ile çıkarken görüldü.

Hangi ünlü nerede görüldü (30 Ağustos-4 Eylül 2021) - 14

Aktris Lucy Hale bir arkadaşıyla pilatese giderken görüntülendi. Turuncu bir sweat giyen ünlü oyuncu, spor kıyafetini leopar desenli terliklerle tamamladı.

Hangi ünlü nerede görüldü (30 Ağustos-4 Eylül 2021) - 15

Ashley Benson, Pazartesi öğleden sonra Los Feliz'de tek başına öğle yemeği yedi.  Yırtık bir kot ve vintage bir tişört giyen Benson, kombinini Gucci çizmelerle tamamladı.

Hangi ünlü nerede görüldü (30 Ağustos-4 Eylül 2021) - 16

Brook Burke, Malibu'da dolaşırken görüntülendi.

Hangi ünlü nerede görüldü (30 Ağustos-4 Eylül 2021) - 17

Rahat kombiniyle dikat çeken Sarah Jessica Parker, Sex and the City setinden çıkarken görüldü.

Hangi ünlü nerede görüldü (30 Ağustos-4 Eylül 2021) - 18

Vanessa Hudgens, haftaya Dogpound'da antreman yaparak başladı. Kahverengi bir tayt ve beyaz bir üstlük giyen film yıldızının zayıfladığı dikkat çekti.

Hangi ünlü nerede görüldü (30 Ağustos-4 Eylül 2021) - 19

Jenna Jonson, Dancing with the Stars'ın 30. sezonu öncesi dans provasına giderken görüldü.

Hangi ünlü nerede görüldü (30 Ağustos-4 Eylül 2021) - 20

Cindy Crawford ve Rande Gerber, Malibu'daki Cafe Habana'da bir arkadaşıyla akşam yemeği için dışarı çıktı.

Hangi ünlü nerede görüldü (30 Ağustos-4 Eylül 2021) - 21

Olivia Palermo'nun elleri alışveriş torbalarıyla dolu bir şekilde pedikürden çıkarken görüldü.

Hangi ünlü nerede görüldü (30 Ağustos-4 Eylül 2021) - 22
Brooklyn Beckham, Beverly Hills'deki Bristol Farms'tan alışverişten çıkarken görüldü.
Hangi ünlü nerede görüldü (30 Ağustos-4 Eylül 2021) - 23
Annalynne McCord ve Rachel McCord, Beverly Hills'te dolaşırken fotoğraflandı.

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