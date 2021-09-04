Hangi ünlü nerede görüldü (30 Ağustos-4 Eylül 2021)

04.09.2021 - 07:03
Hailey Bieber, deri ceketle tamamladığı spor kombiniyle Beverly Hills'te günlük işlerini yaparken görüldü.
Jessie J, Batı Hollywood'daki Fred Segal'de bir arkadaşıyla öğle yemeğinden çıkarken görüldü. Ünlü şarkıcı kot pantolon, kısa bluz ve kırmızı tropikal baskılı bir gömlekle rahat bir görünüm tercih etti.
Cara Santana, Batı Hollywood'da kahve içmeye giderken Kohl's koleksiyonundan şık bir görünüm sergiledi.
30 yaşındaki Victoria's Secret modeli Shanina Shaik spor salonu sonrası smoothi içerken görüldü.
Alessandra Ambrosio, Ludi Delfino ile egzersiz yapmaya giderken görüntülendi.
Aktris Julianne Hough, Batı Hollywood'daki Gracias Madre adlı restorandan çıkarken görüntülendi.
Emma Slater, Los Angeles'taki Yıldızlarla Dans Prova Stüdyosu'nun dışında görüldü.
Model Bella Hadid elinde içeceğiyle otelinden çıkarken görüntülendi.
Justin Bieber, Los Angeles'taki dans dersinin ardından spa'dan çıkarken görüntülendi. Justin 2015'ten beri ilk kez MTV Video Müzik Ödülleri'nde sahne alacak.
TikTok yıldızı Addison Rae ve yeni sevgilisi Ömer Fedi birlikte olduklarını duyurdukkları bir Instagram gönderisinin ardından öğle yemeğine giderken görüntülendi.
Lily-Rose Deep, rahat kombiniyle New York Havalimanı'nda görüntülendi.
Olivia Jade, Çarşamba öğleden sonra Yıldızlarla Dans uygulama stüdyosuna gelirken görüldü.
Kim Kardashian, Beverly Hills'deki bir cilt bakım kliniğinden, 600 bin dolarlık türünün tek örneği Lamborghini Urus'u ve bir çift YEEZY 450 “Dark Slate” spor ayakkabısı ile çıkarken görüldü.
Aktris Lucy Hale bir arkadaşıyla pilatese giderken görüntülendi. Turuncu bir sweat giyen ünlü oyuncu, spor kıyafetini leopar desenli terliklerle tamamladı.
Ashley Benson, Pazartesi öğleden sonra Los Feliz'de tek başına öğle yemeği yedi. Yırtık bir kot ve vintage bir tişört giyen Benson, kombinini Gucci çizmelerle tamamladı.
Brook Burke, Malibu'da dolaşırken görüntülendi.
Rahat kombiniyle dikat çeken Sarah Jessica Parker, Sex and the City setinden çıkarken görüldü.
Vanessa Hudgens, haftaya Dogpound'da antreman yaparak başladı. Kahverengi bir tayt ve beyaz bir üstlük giyen film yıldızının zayıfladığı dikkat çekti.
Jenna Jonson, Dancing with the Stars'ın 30. sezonu öncesi dans provasına giderken görüldü.
Cindy Crawford ve Rande Gerber, Malibu'daki Cafe Habana'da bir arkadaşıyla akşam yemeği için dışarı çıktı.
Olivia Palermo'nun elleri alışveriş torbalarıyla dolu bir şekilde pedikürden çıkarken görüldü.