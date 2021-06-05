Hangi ünlü nerede görüldü (31 Mayıs-5 Haziran 2021)

Corona virüs pandemisi sanat ve eğlence dünyasının önde gelen isimlerini de etkiledi. Daha önce sık sık kırmızı halıda; bakımlı halleri ve modaya yön veren elbiseleriyle görüntülenen ünlü isimler, artık daha doğal halleriyle objektiflere takılıyor. İşte karantina koşullarında görüntülenen ünlü isimlerden bazıları... (Fotoğraflar: BACKGRID USA)

05.06.2021 - 07:08

Hangi ünlü nerede görüldü (31 Mayıs-5 Haziran 2021) - 1

Rita Ora, siyah askılı tulumuyla Soho House'ta Jennifer Lopez ile yapacağı iş görüşmesine giderken görüntülendi.

Hangi ünlü nerede görüldü (31 Mayıs-5 Haziran 2021) - 2

Hollywood'ta kahvesiyle görüntülenen Charlotte McKinney, ciddi iş kıyafetiyle şık bir görüntü sergiliyordu.

Hangi ünlü nerede görüldü (31 Mayıs-5 Haziran 2021) - 3

Yeni anne olan Karlie Kloss Manhattan da görüldü. Kloss ve kocası Joshua Kushner'ın 11 Mart'ta oğlulları Levi Joseph dünyaya gelmişti.

Hangi ünlü nerede görüldü (31 Mayıs-5 Haziran 2021) - 4

Krem rengi mini elbisesiyle yürüyüş yapan Irina Shayk, tüm gözleri üzerine çekti. Ünlü süpermodel kızı Lea De Seine Shayk Cooper ile birlikteydi.

Hangi ünlü nerede görüldü (31 Mayıs-5 Haziran 2021) - 5

Model Olivia Culpo yılan derisi desenli spor kıyafetiyle sabah platesinden çıkarken görüldü.

Hangi ünlü nerede görüldü (31 Mayıs-5 Haziran 2021) - 6

Katie Holmes kot üstüne kot kombiniyle günlük işlerini yapmak için Manhattan'daydı.

Hangi ünlü nerede görüldü (31 Mayıs-5 Haziran 2021) - 7

Kameradan çekinen Chantel Jeffries, Santa Monica'da kahve içmek için dışarı çıkarken maskesiyle yüzünü kapattı.

Hangi ünlü nerede görüldü (31 Mayıs-5 Haziran 2021) - 8
Oyuncu Ashley Benson, Batı Hollywood'daki Rite Aid'e doğru hızlı bir yürüyüş yaparken görüldü.
Hangi ünlü nerede görüldü (31 Mayıs-5 Haziran 2021) - 9

Jennifer Garner, Santa Monica çevresinde yürüyüş yaparken görüldü.

Hangi ünlü nerede görüldü (31 Mayıs-5 Haziran 2021) - 10

Eiza Gonzalez dar gri taytı ve Nike sweatiyle spordan çıkarken sersemlemiş görülüyordu.

Hangi ünlü nerede görüldü (31 Mayıs-5 Haziran 2021) - 11

Emily Ratajkowski eşi Sebastian Bear-McClard ile Big Apple'da dolaşırken su yeşili kısa bir takım giymeyi tercih etti.

Hangi ünlü nerede görüldü (31 Mayıs-5 Haziran 2021) - 12

Anwar Hadid arkadaşlarıyla Malibu'daki Nobu'da öğle yemeğinden çıkarken görüldü.

Hangi ünlü nerede görüldü (31 Mayıs-5 Haziran 2021) - 13
Alessandra Ambrosio, Beverly Hills'deki özel pilates derslerinden sonra Kreation Organic Juicery'de bir arkadaşıyla sağlıklı bir şeyler yemek için dışarı çıktı.
Hangi ünlü nerede görüldü (31 Mayıs-5 Haziran 2021) - 14

Kourtney Kardashian ve Travis Barker Ceders-Sinai Hastanesinde 1 saatten fazla zaman geçirdi. Mutlu çift içeriden el ele çıktı.

Hangi ünlü nerede görüldü (31 Mayıs-5 Haziran 2021) - 15

Aktris Gina Gershon New York'taki Footlocker mağazasında ayakkabı alışverişi sonrası telefonla konuşurken görüldü.

Hangi ünlü nerede görüldü (31 Mayıs-5 Haziran 2021) - 16

Geçtiğimiz aylarda doğum yapan Gigi Hadid,  New York'ta Covid-19 aşısı oldu.

Hangi ünlü nerede görüldü (31 Mayıs-5 Haziran 2021) - 17

Genç model Ireland Baldwin, arkadaşıyla Malibu'da markete uğrarken görüldü.

Hangi ünlü nerede görüldü (31 Mayıs-5 Haziran 2021) - 18

Drake, Los Angeles'taki Staples Center'da 'Los Angeles Lakers vs. Phoenix Suns' maçı için oğlu Adonis'in elini tutarak geldi.

Hangi ünlü nerede görüldü (31 Mayıs-5 Haziran 2021) - 19

Kendall Jenner'da arkadaşlarıyla birlikte Lakers-Sun maçını izlemek için Staples Center'daydı.

Hangi ünlü nerede görüldü (31 Mayıs-5 Haziran 2021) - 20
Jennifer Lopez, Los Angeles'taki Windward Okulu'ndaki bir toplantının ardından okuldan ayrılırken görüldü.

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