Hangi ünlü nerede görüldü (31 Mayıs-5 Haziran 2021)

Yeni anne olan Karlie Kloss Manhattan da görüldü. Kloss ve kocası Joshua Kushner'ın 11 Mart'ta oğlulları Levi Joseph dünyaya gelmişti.

Krem rengi mini elbisesiyle yürüyüş yapan Irina Shayk, tüm gözleri üzerine çekti. Ünlü süpermodel kızı Lea De Seine Shayk Cooper ile birlikteydi.

Katie Holmes kot üstüne kot kombiniyle günlük işlerini yapmak için Manhattan'daydı.

Emily Ratajkowski eşi Sebastian Bear-McClard ile Big Apple'da dolaşırken su yeşili kısa bir takım giymeyi tercih etti.

Alessandra Ambrosio, Beverly Hills'deki özel pilates derslerinden sonra Kreation Organic Juicery'de bir arkadaşıyla sağlıklı bir şeyler yemek için dışarı çıktı.