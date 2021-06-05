Hangi ünlü nerede görüldü (31 Mayıs-5 Haziran 2021)

05.06.2021 - 07:08
Rita Ora, siyah askılı tulumuyla Soho House'ta Jennifer Lopez ile yapacağı iş görüşmesine giderken görüntülendi.
Hollywood'ta kahvesiyle görüntülenen Charlotte McKinney, ciddi iş kıyafetiyle şık bir görüntü sergiliyordu.
Yeni anne olan Karlie Kloss Manhattan da görüldü. Kloss ve kocası Joshua Kushner'ın 11 Mart'ta oğlulları Levi Joseph dünyaya gelmişti.
Krem rengi mini elbisesiyle yürüyüş yapan Irina Shayk, tüm gözleri üzerine çekti. Ünlü süpermodel kızı Lea De Seine Shayk Cooper ile birlikteydi.
Model Olivia Culpo yılan derisi desenli spor kıyafetiyle sabah platesinden çıkarken görüldü.
Katie Holmes kot üstüne kot kombiniyle günlük işlerini yapmak için Manhattan'daydı.
Kameradan çekinen Chantel Jeffries, Santa Monica'da kahve içmek için dışarı çıkarken maskesiyle yüzünü kapattı.
Jennifer Garner, Santa Monica çevresinde yürüyüş yaparken görüldü.
Eiza Gonzalez dar gri taytı ve Nike sweatiyle spordan çıkarken sersemlemiş görülüyordu.
Emily Ratajkowski eşi Sebastian Bear-McClard ile Big Apple'da dolaşırken su yeşili kısa bir takım giymeyi tercih etti.
Anwar Hadid arkadaşlarıyla Malibu'daki Nobu'da öğle yemeğinden çıkarken görüldü.
Kourtney Kardashian ve Travis Barker Ceders-Sinai Hastanesinde 1 saatten fazla zaman geçirdi. Mutlu çift içeriden el ele çıktı.
Aktris Gina Gershon New York'taki Footlocker mağazasında ayakkabı alışverişi sonrası telefonla konuşurken görüldü.
Geçtiğimiz aylarda doğum yapan Gigi Hadid, New York'ta Covid-19 aşısı oldu.
Genç model Ireland Baldwin, arkadaşıyla Malibu'da markete uğrarken görüldü.
Drake, Los Angeles'taki Staples Center'da 'Los Angeles Lakers vs. Phoenix Suns' maçı için oğlu Adonis'in elini tutarak geldi.
Kendall Jenner'da arkadaşlarıyla birlikte Lakers-Sun maçını izlemek için Staples Center'daydı.