Hangi ünlü nerede görüldü (31 Ocak-5 Şubat 2022)

Kırmızı halıda ve davetlerde modaya yön veren elbiseleriyle görüntülenen ünlü isimler, günlük hayatlarında ise doğal halleriyle objektiflere takılıyor. İşte objektifler önünde adeta parıldayan ünlülerin sokak stilleri... (Fotoğraflar: Backgrid USA)

Haberler 05.02.2022 - 09:30

Hangi ünlü nerede görüldü (31 Ocak-5 Şubat 2022) - 1

dünyasının en gözde isimlerinden Kendall Jenner (26), Los Angeles’ta bir arkadaşını ziyaret ettikten sonra lüks otomobiliyle mekandan ayrıldı. Jenner kendine özgü stiliyle her zamanki gibi havalı.

Hangi ünlü nerede görüldü (31 Ocak-5 Şubat 2022) - 2

Cara Santana ve erkek arkadaşı Shannon Leto (51), Batı Hollywood'da köpeklerini gezdirirken salaş ve spor kıyafetleriyle öne çıktı. 

Hangi ünlü nerede görüldü (31 Ocak-5 Şubat 2022) - 3

İngiliz oyuncu Lily James (32), konuğu olduğu Hollywood'daki Jimmy Kimmel Live programında görüntülendi. James'in siyah şıklığında öne çıkan ise bluzu oldu.  

Hangi ünlü nerede görüldü (31 Ocak-5 Şubat 2022) - 4

İngiliz sosyetik Lady Victoria Hervey (45), Los Angeles’ta köpeğini dolaştırırken beyaz Yankees eşofman takımı ve Adidas Yeezy spor ayakkabı tercih etti.

Hangi ünlü nerede görüldü (31 Ocak-5 Şubat 2022) - 5

G-Eazy (32), öğle yemeğine giderken mor kazağı, şapkası ve Goyard marka yeşil çantasıyla öne çıktı. 

Hangi ünlü nerede görüldü (31 Ocak-5 Şubat 2022) - 6

Olivia Jade (22), akşam yemeğinde mor deri tulumu ve Balenciaga marka çantasıyla objektiflere yansıdı. Jade'in iddialı gece stili göz doldurdu.

Hangi ünlü nerede görüldü (31 Ocak-5 Şubat 2022) - 7

ABD'li Country müzik sanatçısı Tim McGraw (54), NYC’deki bir otelden çıkarken kameralara poz verdi. McGraw, kovboy şapkalı kombiniyle haftanın en şık erkek isimlerinden olmayı başardı.

Hangi ünlü nerede görüldü (31 Ocak-5 Şubat 2022) - 8

Beverly Hills’de bir arkadaşıyla alışveriş yaparken görülen Laeticia Hallyday (46), renkli kürklü ceketi ve ispanyol paça pantolonuyla dikkat çekti.

Hangi ünlü nerede görüldü (31 Ocak-5 Şubat 2022) - 9

ABD’li model ve oyuncu Karrueche Tran (33), Batı Hollywood’daki Cecconi's restoranda öğle yemeğinde kameralara yansıdı. Tran, yeşil turuncu takımı ve turuncu diz üstü deri çizmesiyle haftanın renkli ve şık stilleri arasındaydı. 

Hangi ünlü nerede görüldü (31 Ocak-5 Şubat 2022) - 10

ABD'li oyuncu Sean Penn (61), Malibu'da güneşin tadını çıkarırken klasik sokak tarzıyla ön plana çıktı.

Hangi ünlü nerede görüldü (31 Ocak-5 Şubat 2022) - 11

Yıldız oyuncu Sharon Stone (63), Beverly Hills’de kız kardeşi Kelly’nin doğum günü sonrası alışveriş yaparken kameralara yansıdı. Stone'un stilini öne çıkaran parçalar kırmızı şapkası ve yeşil botları oldu.

Hangi ünlü nerede görüldü (31 Ocak-5 Şubat 2022) - 12

YouTuber Adelaine Morin (24), Batı Hollywood'da spor antrenmanı sonrası keyifli halleriyle dikkat çekti. Morin, spor şıklığı ve  taşlı kahve bardağıyla objektiflere yansıdı. 

Hangi ünlü nerede görüldü (31 Ocak-5 Şubat 2022) - 13

ABD'li oyuncu ve model Patrick Schwarzenegger (28), Brentwood'daki evinin yakınında bir arkadaşıyla kahve keyfi yaptı. 

Hangi ünlü nerede görüldü (31 Ocak-5 Şubat 2022) - 14

Hilary Duff (34) ve küçük kızı Banks Violet Blair (3) keyifli zaman geçirirken fotoğraflandı. Duff sade makyajı, saçı ve giyim tarzıyla sade bir görünümdeydi.

Hangi ünlü nerede görüldü (31 Ocak-5 Şubat 2022) - 15

Amerikalı oyuncu Jesse Tyler Ferguson (46), doktor kontrolünden çıkarken görüntülendi. 

Hangi ünlü nerede görüldü (31 Ocak-5 Şubat 2022) - 16

Lucy Hale (32) Los Angeles’ta kahve molasındaydı.  

Hangi ünlü nerede görüldü (31 Ocak-5 Şubat 2022) - 17

Örümcek Adam’ın yıldızı Andrew Garfield (38) ve kız arkadaşı model Alyssa Miller (32), Malibu’da tenis maçı çıkışı görüntülendi. Çiftin birbiriyle uyumu ve spor şıklığı da göz doldurdu.

Hangi ünlü nerede görüldü (31 Ocak-5 Şubat 2022) - 18

Aaron Paul (42), Los Feliz'de yürüyüş yaparken görüldü.

Hangi ünlü nerede görüldü (31 Ocak-5 Şubat 2022) - 19

Kanadalı oyuncu ve model Malin Akerman (43), Los Angeles'ta arkadaşlarıyla görüntülendi. Akerman, çizgili kazak, kot pantolon ve kısa botlarıyla sade ve şık görünüyordu. 

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