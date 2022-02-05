Hangi ünlü nerede görüldü (31 Ocak-5 Şubat 2022)

Haberler 05.02.2022 - 09:30
Moda dünyasının en gözde isimlerinden Kendall Jenner (26), Los Angeles’ta bir arkadaşını ziyaret ettikten sonra lüks otomobiliyle mekandan ayrıldı. Jenner kendine özgü stiliyle her zamanki gibi havalı.
Cara Santana ve erkek arkadaşı Shannon Leto (51), Batı Hollywood'da köpeklerini gezdirirken salaş ve spor kıyafetleriyle öne çıktı.
İngiliz oyuncu Lily James (32), konuğu olduğu Hollywood'daki Jimmy Kimmel Live programında görüntülendi. James'in siyah şıklığında öne çıkan ise bluzu oldu.
İngiliz sosyetik Lady Victoria Hervey (45), Los Angeles’ta köpeğini dolaştırırken beyaz Yankees eşofman takımı ve Adidas Yeezy spor ayakkabı tercih etti.
G-Eazy (32), öğle yemeğine giderken mor kazağı, şapkası ve Goyard marka yeşil çantasıyla öne çıktı.
Olivia Jade (22), akşam yemeğinde mor deri tulumu ve Balenciaga marka çantasıyla objektiflere yansıdı. Jade'in iddialı gece stili göz doldurdu.
ABD'li Country müzik sanatçısı Tim McGraw (54), NYC’deki bir otelden çıkarken kameralara poz verdi. McGraw, kovboy şapkalı kombiniyle haftanın en şık erkek isimlerinden olmayı başardı.
Beverly Hills’de bir arkadaşıyla alışveriş yaparken görülen Laeticia Hallyday (46), renkli kürklü ceketi ve ispanyol paça pantolonuyla dikkat çekti.
ABD’li model ve oyuncu Karrueche Tran (33), Batı Hollywood’daki Cecconi's restoranda öğle yemeğinde kameralara yansıdı. Tran, yeşil turuncu takımı ve turuncu diz üstü deri çizmesiyle haftanın renkli ve şık stilleri arasındaydı.
ABD'li oyuncu Sean Penn (61), Malibu'da güneşin tadını çıkarırken klasik sokak tarzıyla ön plana çıktı.
Yıldız oyuncu Sharon Stone (63), Beverly Hills’de kız kardeşi Kelly’nin doğum günü sonrası alışveriş yaparken kameralara yansıdı. Stone'un stilini öne çıkaran parçalar kırmızı şapkası ve yeşil botları oldu.
YouTuber Adelaine Morin (24), Batı Hollywood'da spor antrenmanı sonrası keyifli halleriyle dikkat çekti. Morin, spor şıklığı ve taşlı kahve bardağıyla objektiflere yansıdı.
ABD'li oyuncu ve model Patrick Schwarzenegger (28), Brentwood'daki evinin yakınında bir arkadaşıyla kahve keyfi yaptı.
Hilary Duff (34) ve küçük kızı Banks Violet Blair (3) keyifli zaman geçirirken fotoğraflandı. Duff sade makyajı, saçı ve giyim tarzıyla sade bir görünümdeydi.
Amerikalı oyuncu Jesse Tyler Ferguson (46), doktor kontrolünden çıkarken görüntülendi.
Lucy Hale (32) Los Angeles’ta kahve molasındaydı.
Örümcek Adam’ın yıldızı Andrew Garfield (38) ve kız arkadaşı model Alyssa Miller (32), Malibu’da tenis maçı çıkışı görüntülendi. Çiftin birbiriyle uyumu ve spor şıklığı da göz doldurdu.
Aaron Paul (42), Los Feliz'de yürüyüş yaparken görüldü.
Kanadalı oyuncu ve model Malin Akerman (43), Los Angeles'ta arkadaşlarıyla görüntülendi. Akerman, çizgili kazak, kot pantolon ve kısa botlarıyla sade ve şık görünüyordu.