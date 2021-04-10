Hangi ünlü nerede görüldü (5-10 Nisan 2021)

Corona virüs pandemisi sanat ve eğlence dünyasının önde gelen isimlerini de etkiledi. Daha önce sık sık kırmızı halıda; bakımlı halleri ve modaya yön veren elbiseleriyle görüntülenen ünlü isimler, artık daha doğal halleriyle objektiflere takılıyor. İşte karantina koşullarında bu hafta daha çok spor stilleri ile görüntülenen ünlü isimlerden bazıları... (Fotoğraflar: BACKGRID USA)

10.04.2021 - 07:13

Hangi ünlü nerede görüldü (5-10 Nisan 2021) - 1
Scott Disick ve Amelia Gray Hamlin, Miami'de bir mücevher mağzasına giderken görüldü.
Hangi ünlü nerede görüldü (5-10 Nisan 2021) - 2
Rumer Willis, West Hollywood'da spor salonu çıkışında arabasına giderken görüldü.
Hangi ünlü nerede görüldü (5-10 Nisan 2021) - 3
New York'ta alışverişe çıkan Georgina Burke, şıklığıyla dikkat çekti.
Hangi ünlü nerede görüldü (5-10 Nisan 2021) - 4
Makyajsız dışar çıkan şarkıcı Camila Cabello, annesiyle birlikte objektife yansıdı.
Hangi ünlü nerede görüldü (5-10 Nisan 2021) - 5

Yeni anne-baba olan Ashley Tisdale ve Christopher French, kızları Jupiter Iris ve iki köpeğiyle Los Feliz'de gezerken görüldü. 

Hangi ünlü nerede görüldü (5-10 Nisan 2021) - 6
Avril Lavigne ve Mod Sun, Santa Monica'da akşam yemeğine giderken görüntülendi.
Hangi ünlü nerede görüldü (5-10 Nisan 2021) - 7
Scott Disick ile Amelia Gray Hamlin, Miami'de arkadaşlarıyla öğle yemeği için buluşmaya giderken objektiflere takıldı.
Hangi ünlü nerede görüldü (5-10 Nisan 2021) - 8
Arnold Schwarzenegger, Brentwood'da en sevdiği restoranlardan biri olan R+D Kitchen'dan çıkarken görüldü.
Hangi ünlü nerede görüldü (5-10 Nisan 2021) - 9
Evlenecekleri söylentisi yayılan multi milyoner yetenek avcısı Patrick Whitesell ve kız arkadaşı Pia Miller, Beverly Hills'te mücevher mağazasına girerken görüntülendi.
Hangi ünlü nerede görüldü (5-10 Nisan 2021) - 10
Eski Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio, bir arkadaşıyla spor salonuna giderken çevredeki kişilerin dikkatlerini üzerine çekti.
Hangi ünlü nerede görüldü (5-10 Nisan 2021) - 11
Kendall Jenner, yakın arkadaşı Hailey Bieber işe birlikte spor yapmaya giderken görüldü.
Hangi ünlü nerede görüldü (5-10 Nisan 2021) - 12
Model Devon Windsor, köpeği Winston'ı Güney Florida'da sabah gezisine çıkarttı.
Hangi ünlü nerede görüldü (5-10 Nisan 2021) - 13
TikTok yıldızı Addison Rae, pembe Tesla'sıyla Los Angeles'ta bir ofise giderken görüldü.
Hangi ünlü nerede görüldü (5-10 Nisan 2021) - 14
Teodora Djuric, Hollywood Park'ta koşu yaparken objektife takıldı.
Hangi ünlü nerede görüldü (5-10 Nisan 2021) - 15
Kourtney Kardashian, arkadaşı Stephanie Shepherd ile Malibu sokaklarında...
Hangi ünlü nerede görüldü (5-10 Nisan 2021) - 16
Sofia Richie, Beverly Hills sokaklarında karın kaslarını ortaya koyan kıyafetiyle dikkat çekti.
Hangi ünlü nerede görüldü (5-10 Nisan 2021) - 17
Madison Beer ve yeni erkek arkadaşı Nick Austin ile ünlülerin uğrak noktası Il Pastaio adlı mekana girerken görüldü.
Hangi ünlü nerede görüldü (5-10 Nisan 2021) - 18
Eiza Gonzalez, Los Angeles'ta sabah sporundan çıkarken görüldü.
Hangi ünlü nerede görüldü (5-10 Nisan 2021) - 19
Demi Moore, kızı Rumer Willis ile Los Angeles'ta birlikte pilates dersine giderken görüldü.

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