Hangi ünlü nerede görüldü (5-10 Nisan 2021)
Corona virüs pandemisi sanat ve eğlence dünyasının önde gelen isimlerini de etkiledi. Daha önce sık sık kırmızı halıda; bakımlı halleri ve modaya yön veren elbiseleriyle görüntülenen ünlü isimler, artık daha doğal halleriyle objektiflere takılıyor. İşte karantina koşullarında bu hafta daha çok spor stilleri ile görüntülenen ünlü isimlerden bazıları... (Fotoğraflar: BACKGRID USA)
Scott Disick ve Amelia Gray Hamlin, Miami'de bir mücevher mağzasına giderken görüldü.
Rumer Willis, West Hollywood'da spor salonu çıkışında arabasına giderken görüldü.
New York'ta alışverişe çıkan Georgina Burke, şıklığıyla dikkat çekti.
Makyajsız dışar çıkan şarkıcı Camila Cabello, annesiyle birlikte objektife yansıdı.
Yeni anne-baba olan Ashley Tisdale ve Christopher French, kızları Jupiter Iris ve iki köpeğiyle Los Feliz'de gezerken görüldü.
Avril Lavigne ve Mod Sun, Santa Monica'da akşam yemeğine giderken görüntülendi.
Scott Disick ile Amelia Gray Hamlin, Miami'de arkadaşlarıyla öğle yemeği için buluşmaya giderken objektiflere takıldı.
Arnold Schwarzenegger, Brentwood'da en sevdiği restoranlardan biri olan R+D Kitchen'dan çıkarken görüldü.
Evlenecekleri söylentisi yayılan multi milyoner yetenek avcısı Patrick Whitesell ve kız arkadaşı Pia Miller, Beverly Hills'te mücevher mağazasına girerken görüntülendi.
Eski Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio, bir arkadaşıyla spor salonuna giderken çevredeki kişilerin dikkatlerini üzerine çekti.
Kendall Jenner, yakın arkadaşı Hailey Bieber işe birlikte spor yapmaya giderken görüldü.
Model Devon Windsor, köpeği Winston'ı Güney Florida'da sabah gezisine çıkarttı.
TikTok yıldızı Addison Rae, pembe Tesla'sıyla Los Angeles'ta bir ofise giderken görüldü.
Teodora Djuric, Hollywood Park'ta koşu yaparken objektife takıldı.
Kourtney Kardashian, arkadaşı Stephanie Shepherd ile Malibu sokaklarında...
Sofia Richie, Beverly Hills sokaklarında karın kaslarını ortaya koyan kıyafetiyle dikkat çekti.
Madison Beer ve yeni erkek arkadaşı Nick Austin ile ünlülerin uğrak noktası Il Pastaio adlı mekana girerken görüldü.
Eiza Gonzalez, Los Angeles'ta sabah sporundan çıkarken görüldü.
Demi Moore, kızı Rumer Willis ile Los Angeles'ta birlikte pilates dersine giderken görüldü.