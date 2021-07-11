Hangi ünlü nerede görüldü (5-11 Temmuz 2021)

11.07.2021 - 07:34
New York'ta gezintiye çıkan Olivia Palermo, siyah uzun elbisesiyle buzlu kahve içerken görüldü.
Yeni anne olan süper model Naomi Campbell, çarşamba sabahı pilatesten çıkarken görüldü.
Eiza Gonzales'de Hollywood'ta bir spor salonundan çıkarken NEU marka takımıyla görüntülendi.
Shanna Moakler ve Transseksüel güzellik kraliçesi Kataluna Enriquez yürüyüş yaparken görüldü.
Malibu'daki Vintage Grocers'ta bir arkadaşını ziyaret etmeye giden Lady Gaga baştan aşağı beyaz bir kombin tercih etti.
'The Hills' yıldızı Brody Jenner vegizemli bir kadın, Malibu Country Mart'ta öğle yemeği yedi.
Whitney Port, Batı Hollywood'daki Dermalogica Spa'da kendini şımarttığı bir seanstan çıkarken görüldü.
Hailey Bieber, Beverly Hills'deki en sevdiği cilt bakım merkezinden çıkarken ekose pantolonu ve kahverengi üstüyle görüntülendi.
Kit Harington ve Rose Leslie, Manhattan'ın şehir merkezindeki romantik bir yürüyüş yaparken görüldü. Mutlu çift, 2 saatlik öğle yemeğinin ardından uzun bir yürüyüşe çıktı.
Isla Fisher, parlak mavi taydı ve siyah deri ceketiyle parkta vakit geçirirken fotoğraflandı.
Jonathan Cheban, Beverly Hills'de günlük işlerini hallederken görüldü.
Model Charlotte McKinney, Erewhon'da yiyecek bir şeyler alırken görüntülendi.
Sofia Richie ve erkek arkadaşı Elliot Grainge, bu öğleden sonra alışveriş için Saks Fifth Avenue'ye giderken görüldü.
Scout Willis ve köpeği, kısa bir ziyaretten sonra arkadaşının evinden çıkarken görüldü.