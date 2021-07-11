Hangi ünlü nerede görüldü (5-11 Temmuz 2021)

Corona virüs pandemisi sanat ve eğlence dünyasının önde gelen isimlerini de etkiledi. Daha önce sık sık kırmızı halıda; bakımlı halleri ve modaya yön veren elbiseleriyle görüntülenen ünlü isimler, artık daha doğal halleriyle objektiflere takılıyor. İşte sosyal mesafe koşullarında görüntülenen ünlü isimlerden bazıları... (Fotoğraflar: BACKGRID USA)

11.07.2021 - 07:34

Hangi ünlü nerede görüldü (5-11 Temmuz 2021) - 1

New York'ta gezintiye çıkan Olivia Palermo, siyah uzun elbisesiyle buzlu kahve içerken görüldü.

Hangi ünlü nerede görüldü (5-11 Temmuz 2021) - 2

Yeni anne olan süper model Naomi Campbell, çarşamba sabahı pilatesten çıkarken görüldü.

Hangi ünlü nerede görüldü (5-11 Temmuz 2021) - 3

Eiza Gonzales'de Hollywood'ta bir spor salonundan çıkarken NEU marka takımıyla görüntülendi.

Hangi ünlü nerede görüldü (5-11 Temmuz 2021) - 4

Shanna Moakler ve Transseksüel güzellik kraliçesi Kataluna Enriquez yürüyüş yaparken görüldü.

Hangi ünlü nerede görüldü (5-11 Temmuz 2021) - 5

Malibu'daki Vintage Grocers'ta bir arkadaşını ziyaret etmeye giden Lady Gaga baştan aşağı beyaz bir kombin tercih etti.

Hangi ünlü nerede görüldü (5-11 Temmuz 2021) - 6

'The Hills' yıldızı Brody Jenner vegizemli bir kadın, Malibu Country Mart'ta öğle yemeği yedi.

Hangi ünlü nerede görüldü (5-11 Temmuz 2021) - 7

Whitney Port, Batı Hollywood'daki Dermalogica Spa'da kendini şımarttığı bir seanstan çıkarken görüldü.

Hangi ünlü nerede görüldü (5-11 Temmuz 2021) - 8

Hailey Bieber, Beverly Hills'deki en sevdiği cilt bakım merkezinden çıkarken ekose pantolonu ve kahverengi üstüyle görüntülendi.

Hangi ünlü nerede görüldü (5-11 Temmuz 2021) - 9

Kit Harington ve Rose Leslie, Manhattan'ın şehir merkezindeki romantik bir yürüyüş yaparken görüldü.  Mutlu çift, 2 saatlik öğle yemeğinin ardından uzun bir yürüyüşe çıktı.

Hangi ünlü nerede görüldü (5-11 Temmuz 2021) - 10

Isla Fisher, parlak mavi taydı ve siyah deri ceketiyle parkta vakit geçirirken fotoğraflandı.

Hangi ünlü nerede görüldü (5-11 Temmuz 2021) - 11
Olivia Culpo, Çarşamba sabahı Batı Hollywood'da Pilates dersinden çıkarken  görüldü.
Hangi ünlü nerede görüldü (5-11 Temmuz 2021) - 12
Heidi Klum, Batı Hollywood'da kocası Tom Kaulitz ve kızları 17 yaşındaki Leni ve 11 yaşındaki Lou ile beraber alışverişte görüldü.
Hangi ünlü nerede görüldü (5-11 Temmuz 2021) - 13
Şarkıcı ve söz yazarı Camila Cabello, Los Angeles'ta sıcak bir günde annesi Sinuhe Estrabao ile yürüyüşe çıktı.
Hangi ünlü nerede görüldü (5-11 Temmuz 2021) - 14
Drake, güvenlik ekibiyle Hollywood'daki bir stüdyoya girerken Lakers formasıyla görüntülendi.
Hangi ünlü nerede görüldü (5-11 Temmuz 2021) - 15

Jonathan Cheban, Beverly Hills'de günlük işlerini hallederken görüldü.

Hangi ünlü nerede görüldü (5-11 Temmuz 2021) - 16

Model Charlotte McKinney, Erewhon'da yiyecek bir şeyler alırken görüntülendi.  

Hangi ünlü nerede görüldü (5-11 Temmuz 2021) - 17

Sofia Richie ve erkek arkadaşı Elliot Grainge, bu öğleden sonra alışveriş için Saks Fifth Avenue'ye giderken görüldü.

Hangi ünlü nerede görüldü (5-11 Temmuz 2021) - 18

Scout Willis ve köpeği, kısa bir ziyaretten sonra arkadaşının evinden çıkarken görüldü.

Hangi ünlü nerede görüldü (5-11 Temmuz 2021) - 19
Aktris Isla Fisher, Sidney'in pijama aloşverişi yaparken görüntülendi.

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