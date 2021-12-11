Hangi ünlü nerede görüldü (6-11 Aralık 2021)

Haberler 11.12.2021 - 09:05
Amerikalı model ve televizyon ünlüsü Holly Madison (41), yağmurlu havada alışverişe giderken görüldü. Madison, mini eteği, sırt çantası ve spor ayakkabılarıyla öğrencilik yıllarına dönmüş gibi görünüyor.
Kanadalı başarılı oyuncu Ryan Reynolds (45), Manhattan'da dolaşırken görüldü. Reynolds, koyu renk montu, şapkası ve güneş gözlüğüyle spor şık bir görünüm yakalamış.
ABD’li oyuncu Scout Willis (30), kahve keyfi sonrası görüldü. Willis, kahverengi blazer ceketi ve desenli çantasıyla şık görünüyor.
Alman manken ve oyuncu Heidi Klum (48) ve eşi Tom Kaulitz (32), Beverly Hills'deki Rodeo Drive'da Noel alışverişi yaparken görüldü. Klum, daha renkli ve şık bir kombin tercih ederken, Kaulitz spor kıyafetleriyle oldukça sade.
ABD’li oyuncu Ashley Benson (31), Los Feliz'deki (Los Angeles) Coffee Bean'den kahve alırken görüldü. Benson, tayt ve bol eşofman üstüyle spor bir görünüm tercih etmiş.
ABD’li oyuncu Alexandra Daddario (35), toplu saçları ve spor kıyafetleriyle Los Angeles'taki yoga seansına giderken görüldü.
ABD'li oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez (29), oyuncu arkadaşı Martin Short (71) ile New York'ta “Only Murders In The Building” dizisinin çekimlerinde objektiflere yakalandı. Gomez, siyah pelerin tarzı kürk ceketi ve kahverengi botlarıyla adeta kış şıklığı sergilemiş.
Hollywood'un tanınan çiftlerinden Harry Hamlin ile Lisa Rinna'nın kızı Amelia Gray Hamlin (20), elinde kahvesiyle yürüyüş yaparken görüldü. Hamlin, renkli ceketi, kot pantolonu ve kahverengi botlarıyla oldukça canlı bir tarz yakalamış.
ABD’li oyuncu Olivia Wilde (37), Los Feliz'deki bir restoranda öğle yemeğinden çıkarken görüldü. Wilde, Harry Styles’ın Love On Tour ceketiyle de dikkat çekiyor.
ABD’li oyuncu Kate Hudson (41), Beverly Hills'de gezerken görüldü. Kate, New York yazılı kazağı, yeşil beresi ve kare desenli pantolonuyla dikkatleri çekti.
ABD’li model ve oyuncu Shanna Moakler (46), erkek arkadaşı Matthew Rondeau ile Woodland Hills’deki bir estetik kliniğinden çıkarken görüldü. Birlikte botoks yaptırmaya gelen çift şık ve uyumlu tarzlarıyla da dikkatleri çekiyor.
İngiliz aktör Robert Pattinson (35) oyuncu ve model sevgilisi Suki Waterhouse (29) ile New York'ta el ele yürüyüş yaparken dikkatleri çekti. Çift, soğuk havaların gelmesiyle en kalın kıyafetlerini tercih etmiş gibi görünüyor.
ABD’li oyuncu Hailee Steinfeld (24), Hollywood'da stüdyoya gelirken görüldü. Steinfeld, şişme ceketi, beyzbol şapkası ve botlarıyla sportif görünüyor.
Ünlü oyuncu Julia Roberts (54), Avustralya'nın Gold Coast bölgesinde tatil yaparken, kendisine şapka bakıyor. Roberts, siyah tulumu ve renki hasır çantasıyla tatil şıklığı yakalamış.