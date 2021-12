Hangi ünlü nerede görüldü (6-11 Aralık 2021)

ABD'li oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez (29), oyuncu arkadaşı Martin Short (71) ile New York'ta “Only Murders In The Building” dizisinin çekimlerinde objektiflere yakalandı. Gomez, siyah pelerin tarzı kürk ceketi ve kahverengi botlarıyla adeta kış şıklığı sergilemiş.