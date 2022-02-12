Hangi ünlü nerede görüldü (7-12 Şubat 2022)

Haberler - ntv.com.tr 12.02.2022 - 09:22
ABD'li oyuncu Sydney Sweeney (24) sevimli köpeğiyle Los Angeles'ta fotoğraf çekimi sırasında görüntülendi. Sweeney, triko büstiyer şort takımı ve uzun beyaz kabanıyla kendine özgü stilini yansıttı.
Hailey Bieber (25), Batı Hollywood'daki The Nice Guy restorandan çıkarken fotoğraflandı. Bieber, turuncu desenli deri ceketi, içindeki deri yeleği ve bol kesim kot pantolonuyla gece şıklığı sergiledi.
Kanye West (44), tüm yüzünü kaplayan siyah maskesiyle haftanın en ilginç stilleri arasındaydı. West'in deri ceketi,eldiveni ve botları da kombininde öne çıkan parçalardandı.
ABD’li sunucu ve oyuncu Lisa Rinna (58), Beverly Hills’de yemeğe giderken obtektiflere yansıdı. Rinna, kot desenli takımını, Balenciaga çantasıyla tamamladı.
ABD’li model ve oyuncu Evan Mock (24), Gossip Girl dizisinin setinde kaykay yaparken görüntülendi. Mock, spor giyim tarzıyla öne çıktı.
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Joe Jonas (32), Los Feliz’de eşi Sophie Turner (25) ve kızı Willa Jonas (1) ile vakit geçirirken görüntülendi. Jonas'ın kombininde öne çıkan parçalar ise ceketi, beresi ve kolyesi oldu.
ABD’li oyuncu ve model Kaia Gerber (20), yeni erkek arkadaşı Austin Butler (30) ile köpeklerini gezdirirken görüntülendi. Çiftin, sportif tarzı ve birbiriyle uyumu dikkat çekti.
Cindy Crawford'un modellik yapan oğlu Presley Gerber (22), yeni kız arkadaşıyla Malibu’da gezerken görüldü.
Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Jessica Alba (40), ofisine giderken kameralara yansıdı. Alba'nın sokak stilinde blazer ceketi, yırtık kot pantolonu ve botları dikkat çekti.
ABD’li oyuncu Miles Teller (34), spor antrenmanı sonrası görüntülendi.
ABD'li oyuncu ve şarkıcı Lucy Hale (32), iki köpeğini gezdirirken objejtiflere yansıdı. Hale, yüksek bel kot pantolonu, çizgili gömleği ve Converse spor ayakkabılarıyla stilini yansıttı.
Kanadalı oyuncu ve model Malin Akerman (43), Los Angeles’ta güzel havanın tadını çıkartırken, siyah deri kovboy çizmeleri ve siyah beyaz dökümlü bir elbisesiyle dikkat çekti.
Kendall Jenner (26), pilates antrenmanı sonrası Batı Hollywood'da siyah spor büstiyeri ve taytıyla kameralara yansıdı.