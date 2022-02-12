Hangi ünlü nerede görüldü (7-12 Şubat 2022)

Kırmızı halıda ve davetlerde modaya yön veren elbiseleriyle görüntülenen ünlü isimler, günlük hayatlarında ise doğal halleriyle objektiflere takılıyor. İşte objektifler önünde adeta parıldayan ünlülerin sokak stilleri... (Fotoğraflar: Backgrid USA)

Haberler - ntv.com.tr 12.02.2022 - 09:22

Hangi ünlü nerede görüldü (7-12 Şubat 2022) - 1

ABD'li oyuncu Sydney Sweeney (24) sevimli köpeğiyle Los Angeles'ta fotoğraf çekimi sırasında görüntülendi. Sweeney, triko büstiyer şort takımı ve uzun beyaz kabanıyla kendine özgü stilini yansıttı.

Hangi ünlü nerede görüldü (7-12 Şubat 2022) - 2

Hailey Bieber (25), Batı Hollywood'daki The Nice Guy restorandan çıkarken fotoğraflandı. Bieber, turuncu desenli deri ceketi, içindeki deri yeleği ve bol kesim kot pantolonuyla gece şıklığı sergiledi.

Hangi ünlü nerede görüldü (7-12 Şubat 2022) - 3

Kanye West (44), tüm yüzünü kaplayan siyah maskesiyle haftanın en ilginç stilleri arasındaydı. West'in deri ceketi,eldiveni ve botları da kombininde öne çıkan parçalardandı.

Hangi ünlü nerede görüldü (7-12 Şubat 2022) - 4

ABD’li sunucu ve oyuncu Lisa Rinna (58), Beverly Hills’de yemeğe giderken obtektiflere yansıdı. Rinna, kot desenli takımını, Balenciaga çantasıyla tamamladı.

Hangi ünlü nerede görüldü (7-12 Şubat 2022) - 5

ABD’li model ve oyuncu Evan Mock (24), Gossip Girl dizisinin setinde kaykay yaparken görüntülendi. Mock, spor giyim tarzıyla öne çıktı. 

Hangi ünlü nerede görüldü (7-12 Şubat 2022) - 6

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Joe Jonas (32), Los Feliz’de eşi Sophie Turner (25) ve kızı Willa Jonas (1) ile vakit geçirirken görüntülendi. Jonas'ın kombininde öne çıkan parçalar ise ceketi, beresi ve kolyesi oldu.

Hangi ünlü nerede görüldü (7-12 Şubat 2022) - 7

ABD’li oyuncu ve model Kaia Gerber (20), yeni erkek arkadaşı Austin Butler (30) ile köpeklerini gezdirirken görüntülendi. Çiftin, sportif tarzı ve birbiriyle uyumu dikkat çekti.

Hangi ünlü nerede görüldü (7-12 Şubat 2022) - 8

Cindy Crawford'un modellik yapan oğlu Presley Gerber (22), yeni kız arkadaşıyla Malibu’da gezerken görüldü. 

Hangi ünlü nerede görüldü (7-12 Şubat 2022) - 9

Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Jessica Alba (40), ofisine giderken kameralara yansıdı. Alba'nın sokak stilinde blazer ceketi, yırtık kot pantolonu ve botları dikkat çekti.

Hangi ünlü nerede görüldü (7-12 Şubat 2022) - 10

ABD’li oyuncu Miles Teller (34), spor antrenmanı sonrası görüntülendi. 

Hangi ünlü nerede görüldü (7-12 Şubat 2022) - 11

ABD'li oyuncu ve şarkıcı Lucy Hale (32), iki köpeğini gezdirirken objejtiflere yansıdı. Hale, yüksek bel kot pantolonu, çizgili gömleği ve Converse spor ayakkabılarıyla stilini yansıttı.

Hangi ünlü nerede görüldü (7-12 Şubat 2022) - 12

Kanadalı oyuncu ve model Malin Akerman (43), Los Angeles’ta güzel havanın tadını çıkartırken, siyah deri kovboy çizmeleri ve siyah beyaz dökümlü bir elbisesiyle dikkat çekti.

Hangi ünlü nerede görüldü (7-12 Şubat 2022) - 13

Kendall Jenner (26), pilates antrenmanı sonrası Batı Hollywood'da siyah spor büstiyeri ve taytıyla kameralara yansıdı.

YAŞAM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER