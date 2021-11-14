Hangi ünlü nerede görüldü (8-14 Kasım 2021)

Haberler 14.11.2021 - 07:05
Model Chrissy Teigen (35), elindeki Barbie kitabı ve kahvesiyle Los Angeles'taki gündüz partisine hazır görünüyordu. İki çocuk annesi model, pembe tüylü kazağıyla yine renkli ve dikkat çeken bir tarzdaydı.
Süper model Emily Ratajkowski (30), yeni kitabı 'My Body'nin tanıtımı için New York'taki The Drew Barrymore Show’dan çıkarken görüldü. Ratajkowski, kovboy çizmelerinin içine soktuğu kot pantolonu ve blazer ceketiyle son dönemin modasına uyum sağlamış görünüyordu.
Japon manken Rola (31), Batı Hollywood'daki Melrose Ave’de sevimli köpeğiyle gezerken oldukça şık görünüyordu. Model, siyah spor kıyafetlerinin üzerine kahverengi palto giyerek spor şık bir görünüm kazanmıştı.
Londra'daki Heart Radio Studios'tan çıkarken görülen televizyon ve radyo sunucusu Amanda Holden (50), uzun paltosu, Dior marka çantası ve diz boyu çizmeleriyle çok şıktı.
Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Lucy Hale (32), New York'ta yeni AMC serisi Ragdoll'u tanıtmak için Live with Kelly & Ryan programına gelirken objektiflere takıldı. Hale, desenli tulumunun üzerine giydiği püsküllü eteği ve stiletto topuklu ayakkabılarıyla şık görünüyordu.
Amerikalı oyuncu ve müzisyen Donald Glover (38), Tribeca'dan çıkarken şapkası ve kırmızı parlak bomber ceketiyle dikkat çekti.
İnternet dizisi The Boys'un yıldızı Erin Moriarty (27), Batı Hollywood'da Zinque restoranındaki siparişini beklerken görüldü. Moriarty, beyaz gömleği, kot pantolonu ve kahverengi paltosuyla spor şıklık sergiledi.
Ünlü oyuncu Sofia Vergara (49), Beverly Hills'te gezerken kırmızı üstü, kot pantolonu ve siyah çantasıyla gayet şık görünüyordu. Görünüşe göre Vergara ayağını incitmiş ve rahat bir terlik giymeyi tercih etmişti.
Sevilen çift Megan Fox (35) ve Machine Gun Kelly (31) Yunanistan'ın Santorini kentinde romantik bir kaçamak yaparken görüldü. Cehennem Melekleri 4 filminin çekimlerine ara veren ünlü ikili, keyifli bir kahve sonrası retorandan çıkarken görüntülendi.
ABD’li oyuncu Rachel McCord (32), Melrose Place'de alışverişini bitirdikten sonra, arabasını yanlış yere park eden görevliye fena sinirlenmiş görünüyor.
Cara Santana (37), Batı Hollywood’da bir arkadaşıyla Cha Cha Matcha'da bir şeyler içerken görüldü. Santana hem çok şık hem de oldukça keyifli görünüyordu.
Amerikalı oyuncu Laura Dern (54) ve kızı Jaya Harper (16), Manhattan'ın West Village bölgesinde öğle yemeği yedikten sonra alışveriş yaparken görüldü. Laura, ceket pantolon takım tercih ederken, Jaya daha rahat kıyafetler tercih etmişti.
Amerikalı aktris ve yapımcı Mila Kunis (38), Santa Monica’da telefon görüşmesi yaparken görüldü. Kunis güneş gözlükleri ve spor giyimiyle dikkatleri çekiyordu.
Amerikalı oyuncu Jake Gyllenhaal (40), Beverly Hills'teki kuaföründen çıkarken yeni kestirdiği saçlarıyla tüm gözleri üzerinde topladı.
ABD'li model Cara Santana (37), antrenman çıkışı görüldü.
Amerikalı oyuncu Melora Hardin (54), Dancing with the Stars’ın stüdyosuna gelirken keyifli halleriyle dikkat çekti.
İsveçli aktör Alexander Skarsgard (45), Manhattan NoHo’da işlerini hallederken şapkası, güneş gözlüğü ve siyah giyimiyle oldukça rahattı.