Hangi ünlü nerede görüldü (8-14 Kasım 2021)

Kırmızı halıda ve davetlerde modaya yön veren elbiseleriyle görüntülenen ünlü isimler, günlük hayatlarında ise doğal halleriyle objektiflere takılıyor. İşte objektifler önünde adete parıldayan ünlülerin sokak stilleri...

Haberler 14.11.2021 - 07:05

Hangi ünlü nerede görüldü (8-14 Kasım 2021) - 1

Model Chrissy Teigen (35), elindeki Barbie kitabı ve kahvesiyle Los Angeles'taki gündüz partisine hazır görünüyordu. İki çocuk annesi model, pembe tüylü kazağıyla yine renkli ve dikkat çeken bir tarzdaydı.

Hangi ünlü nerede görüldü (8-14 Kasım 2021) - 2

Süper model Emily Ratajkowski (30), yeni kitabı 'My Body'nin tanıtımı için New York'taki The Drew Barrymore Show’dan çıkarken görüldü. Ratajkowski, kovboy çizmelerinin içine soktuğu kot pantolonu ve blazer ceketiyle son dönemin modasına uyum sağlamış görünüyordu.

Hangi ünlü nerede görüldü (8-14 Kasım 2021) - 3

Japon manken Rola (31), Batı Hollywood'daki Melrose Ave’de sevimli köpeğiyle gezerken oldukça şık görünüyordu. Model, siyah spor kıyafetlerinin üzerine kahverengi palto giyerek spor şık bir görünüm kazanmıştı.

Hangi ünlü nerede görüldü (8-14 Kasım 2021) - 4

Londra'daki Heart Radio Studios'tan çıkarken görülen televizyon ve radyo sunucusu Amanda Holden (50), uzun paltosu, Dior marka çantası ve diz boyu çizmeleriyle çok şıktı. 

Hangi ünlü nerede görüldü (8-14 Kasım 2021) - 5

Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Lucy Hale (32), New York'ta yeni AMC serisi Ragdoll'u tanıtmak için Live with Kelly & Ryan programına gelirken objektiflere takıldı. Hale, desenli tulumunun üzerine giydiği püsküllü eteği ve stiletto topuklu ayakkabılarıyla şık görünüyordu.

Hangi ünlü nerede görüldü (8-14 Kasım 2021) - 6

Amerikalı oyuncu ve müzisyen Donald Glover (38), Tribeca'dan çıkarken şapkası ve kırmızı parlak bomber ceketiyle dikkat çekti.

Hangi ünlü nerede görüldü (8-14 Kasım 2021) - 7

İnternet dizisi The Boys'un yıldızı Erin Moriarty (27), Batı Hollywood'da Zinque restoranındaki siparişini beklerken görüldü. Moriarty, beyaz gömleği, kot pantolonu ve kahverengi paltosuyla spor şıklık sergiledi.

Hangi ünlü nerede görüldü (8-14 Kasım 2021) - 8

Ünlü oyuncu Sofia Vergara (49), Beverly Hills'te gezerken kırmızı üstü, kot pantolonu ve siyah çantasıyla gayet şık görünüyordu. Görünüşe göre Vergara ayağını incitmiş ve rahat bir terlik giymeyi tercih etmişti.

Hangi ünlü nerede görüldü (8-14 Kasım 2021) - 9

Sevilen çift Megan Fox (35) ve Machine Gun Kelly (31) Yunanistan'ın Santorini kentinde romantik bir kaçamak yaparken görüldü. Cehennem Melekleri 4 filminin çekimlerine ara veren ünlü ikili, keyifli bir kahve sonrası retorandan çıkarken görüntülendi.

Hangi ünlü nerede görüldü (8-14 Kasım 2021) - 10

ABD’li oyuncu Rachel McCord (32), Melrose Place'de alışverişini bitirdikten sonra, arabasını yanlış yere park eden görevliye fena sinirlenmiş görünüyor.

Hangi ünlü nerede görüldü (8-14 Kasım 2021) - 11

Cara Santana (37), Batı Hollywood’da bir arkadaşıyla Cha Cha Matcha'da bir şeyler içerken görüldü. Santana hem çok şık hem de oldukça keyifli görünüyordu.

Hangi ünlü nerede görüldü (8-14 Kasım 2021) - 12

Amerikalı oyuncu Laura Dern (54) ve kızı Jaya Harper (16), Manhattan'ın West Village bölgesinde öğle yemeği yedikten sonra alışveriş yaparken görüldü. Laura, ceket pantolon takım tercih ederken, Jaya daha rahat kıyafetler tercih etmişti.

Hangi ünlü nerede görüldü (8-14 Kasım 2021) - 13

Amerikalı aktris ve yapımcı Mila Kunis (38), Santa Monica’da telefon görüşmesi yaparken görüldü. Kunis güneş gözlükleri ve spor giyimiyle dikkatleri çekiyordu.

Hangi ünlü nerede görüldü (8-14 Kasım 2021) - 14

Amerikalı oyuncu Jake Gyllenhaal (40), Beverly Hills'teki kuaföründen çıkarken yeni kestirdiği saçlarıyla tüm gözleri üzerinde topladı.

Hangi ünlü nerede görüldü (8-14 Kasım 2021) - 15

ABD'li model Cara Santana (37), antrenman çıkışı görüldü.

Hangi ünlü nerede görüldü (8-14 Kasım 2021) - 16

Amerikalı oyuncu Melora Hardin (54), Dancing with the Stars’ın stüdyosuna gelirken keyifli halleriyle dikkat çekti.

Hangi ünlü nerede görüldü (8-14 Kasım 2021) - 17

İsveçli aktör Alexander Skarsgard (45), Manhattan NoHo’da işlerini hallederken şapkası, güneş gözlüğü ve siyah giyimiyle oldukça rahattı.

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