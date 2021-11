Hangi ünlü nerede görüldü (8-14 Kasım 2021)

Süper model Emily Ratajkowski (30), yeni kitabı 'My Body'nin tanıtımı için New York'taki The Drew Barrymore Show’dan çıkarken görüldü. Ratajkowski, kovboy çizmelerinin içine soktuğu kot pantolonu ve blazer ceketiyle son dönemin modasına uyum sağlamış görünüyordu.