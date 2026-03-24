Hannah Montana 20 yıl sonra geri döndü. Miley Cyrus'tan özel bölüm galasında şaşırtan itiraf
24.03.2026 10:00
NTV - Haber Merkezi
Miley Cyrus'a şöhreti getiren "Hannah Montana" seneler sonra ekranlara döndü. Dizinin 20'nci yıl özel bölümü galasında Cyrus'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.
2006-2011 yılları arasında izleyiciyle buluşan Hannah Montana, özel bir bölümle geri döndü. Miley Cyrus'un başrol oynadığı ve bir döneme damga vuran dizi, 20'nci yıl dönümünü özel bir bölümle kutluyor.
Dizinin hem yıl dönümü kutlaması hem de bir saygı duruşu niteliği taşıyan ve bugün izleyici ile buluşan özel bölümün galası, dün akşam Los Angeles'taki El Capitan Tiyatrosu'nda gerçekleşti.
Özel bölümün galasına, Miley Cyrus'un yanı sıra Hannah Montana dizisinin oyuncuları; Anna Maria Perez de Tagle, Cody Linley, Jason Earles, Mateo Arias, Mitchel Musso, Moises Arias ve Shanica Knowles katıldı.
"YORULDUM"
Galada konuşan 33 yaşındaki Cyrus, dört sezon boyunca yayınlanan Hannah Montana'yı ekranlara geri getirmeyi düşünecek kadar enerjisi olmadığını söyledi.
Hannah Montana'nın yeniden çekilmesi sorusuna yanıt veren ünlü isim, "Ben şimdiden yoruldum, Bu zaten (özel bölümü kastederek) yeterince yorucu oldu" dedi.
Stewart ailesinin oturma odasından, Hannah Montana'nın gardırobuna birçok mekanın orijinal haliyle yeniden oluşturulduğu Hannah Montana 20'nci yıl özel bölümünde; görülmemiş arşiv görüntülerinin yanı sırasa Cyrus'ın Alex Cooper ile bir röportajı da yer alıyor. Ünlü şarkıcı, özel bölümde, dizinin en popüler şarkılarından bazılarını da seslendiriyor.
"HANNAH MONTANA HAYATIMI ŞEKİLLENDİRDİ"
Dört kez Emmy adaylığı kazanan Hannah Montana dizisinde, çift hayat yaşayan genç bir kız olan Miley Stewart'ı canlandıran Miley Cyrus, dizinin kendisi için önemini şu sözlerle ifade etmişti:
"Hannah Montana her zaman kim olduğumun bir parçası olacak. Bir dizi olarak başlayan şey, benim hayatımı ve milyonlarca hayranın hayatını şekillendiren ortak bir deneyime dönüştü. Aradan geçen bunca yıla rağmen insanların hala buna değer vermesi gurur duyduğum bir şey. 'Hannahversary', 20 yıldır yanımda duran hayranlarıma teşekkür etme yöntemim."
OSMENT AÇIKLADI: 20'NCİ YIL ÖZEL BÖLÜMÜNDE NEDEN YOK?
Öte yandan Hannah Montana dizisinde Miley Stewart'ın en yakın arkadaşı Lilly Truscott'u canlandıran Emily Osment da neden 20'inci yıl özel bölümünde yer almadığını açıkladı.
Şimdilerde "Georgie and Mandy's First Marriage" adlı dizide rol alan Osment, setten bir video paylaşarak "İşte bu yüzden 20'inci yıl buluşmasına katılamadım çünkü burada dizimizin çekimlerini yapıyoruz. Ama bunca yıldır yanımızda olan herkese teşekkür etmek istedim. Hepinizin bu diziyi hala sevmesinden dolayı minnettarım. Bunun bir parçası olmaktan gurur duyuyorum" dedi.
Emily Osment, Hannah Montana dizisinin hayatını değiştirdiğini ve kendisine birçok şey kattığını da söyledi.