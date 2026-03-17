Hapiste olsa da milyonlar kazanıyor. Simge Barankoğlu'nun aylık kazancı dikkat çekiyor
17.03.2026 15:08
Son Güncelleme: 17.03.2026 15:27
NTV - Haber Merkezi
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Simge Barankoğlu'nun dijital platformlardaki abonelik gelirinin devam ettiği belirtiliyor. Barankoğlu'nun ayda yaklaşık 1,3 milyon TL kazanmaya devam ettiği ifade ediliyor.
Sosyal medya ünlülerine yönelik geçtiğimiz ay düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda gözaltına alınan Simge Barankoğlu, cezaevindeyken bile milyonlar kazanıyor.
SuperHaber'de yer alan habere göre; operasyon sonrası takipçi ve abone sayısı düşse de Barankoğlu'nun hala 40 bin abonesi bulunuyor.
Tutuklanarak cezaevine gönderilmeden önce ayda yaklaşık 5 milyon TL kazandığı ifade edilen sosyal medya ünlüsünün takipçi sayısıyla beraber kazancı düşse de hala milyonlar kazanıyor.
Barankoğlu'nun şu anki aboneliklerinden aylık 1,3 milyon TL kazandığı tahmin ediliyor.
Sosyal medya ünlülerine yönelik uyuşturucu ve fuhuş suçlamalı soruşturmada geçtiğimiz şubat ayında yeni bir operasyon yapılmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında altı şüpheli hakkında gözaltı kararı vermiş bu isimler arasında da Simge Barankoğlu bulunuyordu.
Gözaltı sonrası sulh ceza hakimliğine sevk edilen 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
SUÇLAMALAR NELER?
Gözaltına alınan isimlere kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, fuhuş için yer ve imkan sağlamak ve uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirme, kolaylaştırma suçlamaları yönetiliyor.
INTAGRAM'DA ABONELİK NEDİR?
Instagram aboneliği, içerik üreticilerin takipçilerine özel içerikler (hikaye, canlı yayın, gönderi, Reels) sunarak aylık düzenli gelir elde etmelerini sağlayan bir özellik olarak tanımlanıyor.