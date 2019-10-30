Harper's Bazaar Yılın Kadınları Ödülleri sahiplerini buldu

ntv.com.tr 30.10.2019 - 11:24 Son Güncelleme : 30.10.2019 - 11:35
Harper's Bazaar dergisinin İngiltere edisyonu, dün akşam Londra'daki Claridge's Hotel'de düzenlenen törenle Yılın Kadınları Ödülleri'ni dağıttı.
Rosie Huntington-Whiteley Editörün Seçimi Ödülü'nü kazandı.
Whiteley, törene eşi ünlü oyuncu Jason Statham ile birlikte katıldı.
Ünlü oyuncu Cate Blanchett, Yılın Yardımseveri Ödülü'nü kazandı.
Cate Blanchett, törende Armani Privé imzalı tulumuyla boy gösterdi.
Blanchett, geceye birlikte katıldığı eşi Andrew Upton'la böyle poz verdi.
Dominic West, Helena Bonham Carter'a sahnede İngiliz İkon Ödülü'nü takdim etti.
Adwoa Aboah, Letitia Wright'a Yeni Yetenek Ödülü'nü verdi.
Jorja Smith, Yılın Müzisyeni Ödülü'nün sahibi oldu. Zuhair Murad imzalı elbisesiyle de büyük beğeni topladı.
Ruth Wilson, TV İkonu Ödülü'yle onurlandırıldı.
Ruth Hunt, Jeanette Winterson'a Yılın Yazarı Ödülü'nü takdim etti.
Tabitha Simmons, Aksesuar Tasarımcısı Ödülü'nü kazandı.
Alexa Chung, Yeni Tasarımcı Ödülü'nü aldı.
Celia Paul, En İyi Ressam Ödülü'nün sahibi oldu.
İngiliz oyuncu Gala Gordon, Giorgio Armani kıyafetiyle geceye katıldı.
İngiliz koşucu Dina Asher-Smith, Area imzalı elbisesiyle dikkat çekti.
İngiliz model Cressida Bonas, Giorgio Armani tulumuyla beğeni topladı.
İngiliz çevreci ve yazar Sheherazade Goldsmith, The Vampire's Wife'tan mavi kadife elbisesiyle boy gösterdi.