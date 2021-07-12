Harry Kane İngiltere-İtalya maçı sonrası ağlayan eşini teselli etti

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) kapsamında dün akşam oynanan final maçında İtalya karşısında yenilerek kupaya uzanamayan İngiltere, tribünleri hüzne boğdu. İngiliz Milli Takım kaptanı Harry Kane'in eşi de gözyaşlarını tutamayanlar arasındaydı. Maç sonrası eşini teselli etmek de Harry Kane'e düştü.

12.07.2021 - 16:25

Harry Kane İngiltere-İtalya maçı sonrası ağlayan eşini teselli etti - 1

Dün akşam İngiltere ile İtalya arasında oynanan Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) final maçı sonrasına İngiliz Milli Takım kaptanı Harry Kane'nin eşinin gözyaşları damga vurdu.

Harry Kane İngiltere-İtalya maçı sonrası ağlayan eşini teselli etti - 2

KAPTAN EŞİNİN GÖZYAŞLARI

Çok başarılı bir turnuva geçiren İngiltere, öne geçmesine rağmen İtalya karşısında üstünlüğünü koruyamadı. Bonucci'nin golüyle avantajı kaybeden İngilizler penaltı atışları sonunda 3-2 yenilerek şampiyonluğa uzanamadı. 55 senedir büyük organizasyonlarda kupa kazanamayan İngiltere, dün geceyi de mağlup kapattı. Penaltılar sonrasında İngiltere kaptanı Harry Kane'in eşi Kate, büyük bir üzüntü yaşadı.

Harry Kane İngiltere-İtalya maçı sonrası ağlayan eşini teselli etti - 3

TESELLİ ETTİ

Sırtında Kane yazan formasıyla maçı izleyen ve maç sonunda gözyaşlarına boğulan Kate Kane'i Harry Kane teselli etti.

Harry Kane İngiltere-İtalya maçı sonrası ağlayan eşini teselli etti - 4

"DAHA FAZLASINI VEREMEZDİK"

Kane kullandığı ilk penaltı atışını gole çevirirken penaltı atmak için oyuna giren Rashford ve Sancho penaltıları gole çeviremedi.

Maç sonunda konuşan Kane, "Daha fazlasını veremezdim. Çocuklar daha fazlasını veremezdi. Penaltıları kaybetmek dünyadaki en kötü duygulardan biri" dedi. 

Harry Kane İngiltere-İtalya maçı sonrası ağlayan eşini teselli etti - 5

ÇOCUKLUK AŞKI

İngiltere'nin final maçını kaybetmesi sonucu derin bir üzüntü yaşayan Kate Kane, Harry Kane'in çocukluk aşkı. İkilinin 4 yaşında Ivy Jane, 2 yaşında Vivienne Jane ve 6 aylık Louis Harry adlarında üç çocuğu bulunuyor.

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