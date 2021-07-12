Harry Kane İngiltere-İtalya maçı sonrası ağlayan eşini teselli etti

KAPTAN EŞİNİN GÖZYAŞLARI

Çok başarılı bir turnuva geçiren İngiltere, öne geçmesine rağmen İtalya karşısında üstünlüğünü koruyamadı. Bonucci'nin golüyle avantajı kaybeden İngilizler penaltı atışları sonunda 3-2 yenilerek şampiyonluğa uzanamadı. 55 senedir büyük organizasyonlarda kupa kazanamayan İngiltere, dün geceyi de mağlup kapattı. Penaltılar sonrasında İngiltere kaptanı Harry Kane'in eşi Kate, büyük bir üzüntü yaşadı.