Harry Potter dizisine geri sayım. Warwick Davis'ten ilk ipuçları

03.01.2026 09:42

NTV - Haber Merkezi

Yazar J. K. Rowling'in romanlarından sinemaya uyarlanan Harry Potter serisi, dizi oluyor. Projede rol alan Warwick Davis, diziyle ilgili ilk ipuçlarını verdi.

NTV

HBO imzalı "Harry Potter" dizisi için hazırlıklar sürüyor. Orijinal kitaplara sadık kalınarak hazırlanan projenin çekimleri İngiltere'de devam ediyor.

Harry Potter dizisine geri sayım. Warwick Davis'ten ilk ipuçları 1
IMDB

2027 yılında izleyici karşısına çıkması beklenen dizide başrolleri Dominic McLaughlin (Harry Potter), Alastair Stout (Ron Weasley) ve Arabella Stanton (Hermione Granger) üstlenecek. 

Harry Potter dizisine geri sayım. Warwick Davis'ten ilk ipuçları 2
IMDB

John Lithgow, Nick Frost, Paapa Essiedu, Janet McTeer, Paul Whitehouse, Warwick Davis ve Luke Thallon gibi isimlerim de kadroda yer alacağı dizinin her sezonunda bir kitap işlenecek.

Harry Potter dizisine geri sayım. Warwick Davis'ten ilk ipuçları 3
IMDB

10 yılı aşkın süreceği açıklanan projede Harry Potter filmlerinde canlandırdığı Profesör Flitwick karakterine hayat verecek olan Warwick Davis, diziyle alakalı konuştu.

HİKAYE DAHA AYRINTILI ANLATILACAK 4
AFP

HİKAYE DAHA AYRINTILI ANLATILACAK

Dizide kitaplara çok sadık kalındığını belirten usta oyuncu, "Şu anda üzerinde çalışıyoruz, ancak bu harika hikayeleri daha önce görülmemiş bir derinlik ve ayrıntıyla yeniden anlatacağımızdan başka bir şey söyleyemem" dedi.

"SETTE BENZER ANLAR YAŞIYORUZ" 5
AFP

"SETTE BENZER ANLAR YAŞIYORUZ"

Aynı hikayeyi anlattıkları için sette benzer anlar yaşadıklarını söyleyen Warwick Davis, "Yıllar sonra aynı stüdyolara geri dönüp her şeyi yeniden yapmak garip, çünkü Leavesden filmleri çektiğimiz yer" ifadelerini kullandı.

"TIPKISININ AYNISI" 6
IMDB

"TIPKISININ AYNISI"

Öte yandan Harry Potter serisinin ilk iki filmini çeken Chris Columbus dizi uyarlamasıyla ilgili eleştirilerde bulunmuştu.

 

Hagrid'i canlandıran Nick Frost'un yeni Harry Potter'la fotoğraflarını gördüğünü söyleyen ünlü yönetmen, Bizim tasarladığımız Hagrid kostümünün aynısını giyiyor. İçimden bir ses 'Bunun ne anlamı var?' dedi. Her şeyin farklı olacağını düşünmüştüm ama tıpkısının aynısı" ifadelerini kullanmıştı.

Harry Potter dizisine geri sayım. Warwick Davis'ten ilk ipuçları 7
IMDB

Senaryosunu Francesca Gardiner'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Mark Mylod'un üstlendiği Harry Potter dizisi, 2027 yılında izleyiciyle buluşacak. Serinin yazarı J.K. Rowling de projede yürütücü yapımcı olarak yer alıyor.