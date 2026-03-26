Harry Potter geri dönüyor. Merakla beklenen dizi hakkında bilmeniz gereken her şey

"Harry Potter ve Felsefe Taşı" adıyla ekranlara gelecek olan dizinin ilk fragmanında; Harry Potter'ın hikayesinin en başından ele alınması dikkat çekti. Tanıtımda; Harry'nin Dursleyler tarafından kötü muamele görmesinden, Hagrid ile tanışmasına ve Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'na ulaşmasına kadar olan süreç gözler önüne serildi.

Öte yandan filmlerdeki Harry'nin gözlüğü, yara izi, seçmen şapka, asa yapımcısı Garrick Ollivander, Harry, Hermione ve Ron'un trende ilk karşılaşması gibi pek çok detaya sadık kalınan fragmanda; Harry Potter'ın bir Muggle okuluna gittiği sahne de daha önce görülmemiş anlara dair ipuçları verdi.