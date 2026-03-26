Harry Potter geri dönüyor. Merakla beklenen dizi hakkında bilmeniz gereken her şey
26.03.2026 10:18
NTV - Haber Merkezi
Heyecanla beklenen Harry Potter dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. 2026 sonunda yayınlanacak olan dizideki değişiklikler ve sadık kalınan detaylar.
Yazar J. K. Rowling'in romanlarından sinemaya uyarlanan Harry Potter serisi genişliyor. Orijinal kitaplara sadık kalınarak hazırlanan HBO imzalı Harry Potter dizisinin ilk fragmanı yayınlandı.
Başrolleri Dominic McLaughlin (Harry Potter), Alastair Stout (Ron Weasley) ve Arabella Stanton'ın (Hermione Granger) paylaştığı dizinin tanıtımı sonrası dizideki değişiklikler ve benzerlikler sosyal medyada gündem oldu.
TANITIMDA DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR
"Harry Potter ve Felsefe Taşı" adıyla ekranlara gelecek olan dizinin ilk fragmanında; Harry Potter'ın hikayesinin en başından ele alınması dikkat çekti. Tanıtımda; Harry'nin Dursleyler tarafından kötü muamele görmesinden, Hagrid ile tanışmasına ve Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'na ulaşmasına kadar olan süreç gözler önüne serildi.
Öte yandan filmlerdeki Harry'nin gözlüğü, yara izi, seçmen şapka, asa yapımcısı Garrick Ollivander, Harry, Hermione ve Ron'un trende ilk karşılaşması gibi pek çok detaya sadık kalınan fragmanda; Harry Potter'ın bir Muggle okuluna gittiği sahne de daha önce görülmemiş anlara dair ipuçları verdi.
SEVERUS SNAPE KARAKTERİ İÇİN TEPKİLER BİTMİYOR
Dizinin başrol oyuncularının orijinal film kadrosuna olan benzerliği kadar, filmlerde Alan Rickman'ın canlandırdığı Severus Snape karakterini Paapa Essiedu'nun oynaması gündem oldu. Snape için siyahi bir oyuncu seçilmesi bazı hayranlar tarafından eleştirildi ve alakasız bulundu.
Hatta dizi uyarlamasının Snape'i Paapa Essiedu, son röportajında nefret yorumları hatta ölüm tehdidi bile aldığını açıkladı. “Kimse işini yaptığı için bununla karşılaşmamalı” diyen ünlü oyuncu, “Diziyi bırak yoksa seni öldürürüm” gibi mesajlar aldığını itiraf etti. Essiedu, tepkilerin rolüne karşı motivasyonunu artırdığını da belirtti.
VOLDEMORT'U KİM OYNAYACAK?
Öte yandan HBO'nun patronu Casey Bloys, dizide Lord Voldemort'u oynayacak ismin henüz belli olmadığını da kısa süre önce doğruladı. Voldemort rolünü sinema filmlerinde usta oyuncu Ralph Fiennes canlandırmıştı.
Ayrıca kadrosunda; John Lithgow, Nick Frost, Paapa Essiedu, Janet McTeer, Paul Whitehouse, Lox Pratt, Katherine Parkinson, Warwick Davis ve Luke Thallon gibi isimlerim de kadroda yer alacağı dizinin her sezonunda bir kitap işlenecek.
Senaryosunu Francesca Gardiner'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Mark Mylod'un üstlendiği Harry Potter dizisinde serinin yazarı J.K. Rowling de yürütücü yapımcı olarak yer alıyor.
Birçok Harry Potter hayranının fragmanı çok beğendiğini ve daha da heyecanlandığını söylediği “Harry Potter ve Felsefe Taşı” dizisi, Aralık 2026'da izleyiciyle buluşacak.