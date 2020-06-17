Harry Potter oyuncusu Jessie Cave üçüncü kez hamile

Harry Potter'da Lavender Brown karakterine hayat veren Jessie Cave, üçüncü kez hamile olduğunu duyurdu.

17.06.2020 - 16:10

Harry Potter oyuncusu Jessie Cave üçüncü kez hamile - 1
Rol aldığı Harry Potter serisiyle tanınan Jessie Cave, üçüncü kez hamile olduğunu Instagram sayfasından açıkladı. 


Harry Potter oyuncusu Jessie Cave üçüncü kez hamile - 2
33 yaşındaki yıldız, meslektaşı Alfie Brown ile birlikte bir bebek daha beklediklerini iki çocuğuyla çekilen pozunu paylaşarak mutlu haberi verdi.


Harry Potter oyuncusu Jessie Cave üçüncü kez hamile - 3
Cave paylaşımına "Opps! Yine yaptım" notunu yazdı.


Harry Potter oyuncusu Jessie Cave üçüncü kez hamile - 4
Harry Potter serisinde Lavender Brown karakterine hayat veren genç oyuncu bir de bebeğinin ultrason görüntüsünü paylaştı.


Harry Potter oyuncusu Jessie Cave üçüncü kez hamile - 5
Jessie Cave ile Alfie Brown'un 5 yaşında Donnie adında bir oğlu ve üç yaşında Margot adlı bir de kızı bulunuyor.


Harry Potter oyuncusu Jessie Cave üçüncü kez hamile - 6
Jessica Cave ve Alfie Brown'ın ilişkisi bir ara sallantıya girmişti. Çift, kızları Margot'nun doğumundan 10 ay sonra ayrılık kararı almıştı.

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