Harry Potter oyuncusu Jessie Cave üçüncü kez hamile

Rol aldığı Harry Potter serisiyle tanınan Jessie Cave, üçüncü kez hamile olduğunu Instagram sayfasından açıkladı.

33 yaşındaki yıldız, meslektaşı Alfie Brown ile birlikte bir bebek daha beklediklerini iki çocuğuyla çekilen pozunu paylaşarak mutlu haberi verdi.

Harry Potter serisinde Lavender Brown karakterine hayat veren genç oyuncu bir de bebeğinin ultrason görüntüsünü paylaştı.

Jessie Cave ile Alfie Brown'un 5 yaşında Donnie adında bir oğlu ve üç yaşında Margot adlı bir de kızı bulunuyor.





