Harry Potter oyuncusu Jessie Cave üçüncü kez hamile

Harry Potter'da Lavender Brown karakterine hayat veren Jessie Cave, üçüncü kez hamile olduğunu duyurdu. Rol aldığı Harry Potter serisiyle tanınan Jessie Cave, üçüncü kez hamile olduğunu Instagram sayfasından açıkladı. 33 yaşındaki yıldız, meslektaşı Alfie Brown ile birlikte bir bebek daha beklediklerini iki çocuğuyla çekilen pozunu paylaşarak mutlu haberi verdi. Cave paylaşımına "Opps! Yine yaptım" notunu yazdı. Harry Potter serisinde Lavender Brown karakterine hayat veren genç oyuncu bir de bebeğinin ultrason görüntüsünü paylaştı. Jessie Cave ile Alfie Brown'un 5 yaşında Donnie adında bir oğlu ve üç yaşında Margot adlı bir de kızı bulunuyor. Jessica Cave ve Alfie Brown'ın ilişkisi bir ara sallantıya girmişti. Çift, kızları Margot'nun doğumundan 10 ay sonra ayrılık kararı almıştı.