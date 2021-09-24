Harry Potter oyuncusu Tom Felton bir anda yere yığıldı

Efsane fantastik film serisi Harry Potter'da Draco Malfoy karakterini canlandıran Tom Felton, golf sahasında yere yığıldı. Oyuncuya tıbbi müdahalede bulunuldu.

24.09.2021 - 12:46

Harry Potter oyuncusu Tom Felton bir anda yere yığıldı - 1
Harry Porter’ın ünlü oyuncusu Tom Felton, Wisconsin’da gerçekleştirilen The 2020 Ryder Cup golf turnuvası için bir antrenmana katıldı.

Harry Potter oyuncusu Tom Felton bir anda yere yığıldı - 2
Felton’un bir süre sonra yere oturmuş ve etrafı çevirili halde olduğu görüntülere yansıdı.

Harry Potter oyuncusu Tom Felton bir anda yere yığıldı - 3
Metro’da yer alan habere göre, oyuncuya tıbbi müdahalede bulunuldu. Felton, bir arabanın arkasına yerleştirilen sedye ile sahadan ayrıldı.

Harry Potter oyuncusu Tom Felton bir anda yere yığıldı - 4
Oyuncunun neden tıbbi yardım aldığı konusunda net bilgi verilmedi.


Harry Potter oyuncusu Tom Felton bir anda yere yığıldı - 5

İşte Tom Felton'ın sahadan golf arabasıyla götürülme anları... 

Harry Potter oyuncusu Tom Felton bir anda yere yığıldı - 6
Harry Potter oyuncusu Tom Felton bir anda yere yığıldı - 7
Harry Potter oyuncusu Tom Felton bir anda yere yığıldı - 8
Harry Potter oyuncusu Tom Felton bir anda yere yığıldı - 9
Harry Potter oyuncusu Tom Felton bir anda yere yığıldı - 10

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