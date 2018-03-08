Harry Potter yıldızı yeni rolü için tanınmaz halde (Rolleri uğruna değişen oyuncular)
ntv.com.tr
Harry Potter serisinin çocuk yıldızı olarak tanınan ve seyircilerin gözü önünde büyüyen Daniel Radcliffe, yeni filmi için tanınmaz hale geldi. Rolü için değişen tek ünlü Radcliffe değil. İşte rollerini inandırıcı hale getirmek için güzelliklerinden ve görünümlerinden ödün vermekten gocunmayan diğer ünlü oyuncular...
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DANIEL RADCLIFFE
Harry Potter serisinin yıldızı Daniel Radcliffe, yeni filmi Escape From Pretoria için tanınamayacağı bir görünüme büründü.
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Harry Potter’ın çocuk yıldızı olarak beyazperdede büyüyen 29 yaşındaki oyuncu, yeni filminin Avustralya’daki setinde görüntülendi.
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1970’lerin Güney Afrika’sına uygun olarak dekore edilen sette Radcliffe de 70’li yılların kıyafetleri içinde görülüyor. Aynı isimli kitaptan sinemaya uyarlanan gerçek yaşam öyküsünde Radcliffe, özgürlük savaşçısı ve siyasi tutuklu Tim Jenkin’i canlandırıyor. Ünlü oyuncu uzun saçları ve sakallarıyla tanınmaz halde görünüyor.
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JON TRAVOLTA
Ünlü oyuncu John Travolta, imajını değiştirdi.
64 yaşındaki ABD’li aktör, saçlarını tamamen kazıtarak 2019’a farklı bir imajla girdi.
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Yeni halini Instagram hesabında paylaşan Travolta, “Herkese harika bir yeni yıl dilerim” notunu yazdı.
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6Travolta’nın yeni imajının yeni rolü için olduğu düşünülüyor.
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EMMA STONE
Oscar ödüllü Amerikalı oyuncu Emma Stone, İngiliz müzik grubu The Beatles'ın dört üyesinden biri olan müziğin efsanevi isimlerinden Paul McCartney’in yeni şarkısı Who Cares’in klibinde oynadı.
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8Brantley Gutierrez’in yönetmenliğini üstlendiği klipte Stone, McCartney’in canlandırdığı ‘Davranışsal Hipnotizma Meteorolojist’ini ziyarete giden birine hayat verdi.
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930 yaşındaki oyuncu, mizahi bir dille çekilen klipteki ağır makyajıyla tanınmaz haldeydi.
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OZAN GÜVEN
Ozan Güven, 14 yıl aradan sonra tiyatro sahnesine döndü. Günay Karacaoğlu ile birlikte başrolleri paylaştığı Baba Sahne’nin yeni prodüksiyonu Don Kişot’um Ben oyunu için görünümünü değiştirdi.
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Güven, saçlarının görünümüyle her zamankinden farklı olan görünümünü sosyal medya hesabından paylaştı.
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RUSSELL CROWE
Russell Crowe, New York’ta film setinde objektiflere takıldı. 2019’da başlayacak yeni dizisi The Loudest Voice in the Room için makyajla değişen aktör tamamen tanınmaz haldeydi.
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Yüzü makyajla kilolu hale getirilen 54 yaşındaki Oscar’lı oyuncu gerçek halinden oldukça farklı görünüyordu.
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14Crowe'un yanı sıra Naomi Watts ve Sienna Miller'ın rol aldığı yapım, TV yapımcısı Roger Ailesi'nin yükselişini ve düşüşünü anlatacak.
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ANGELINA JOLIE
43 yaşındaki ABD’li oyuncu Angelina Jolie, Peter Pan ve Alice Harikalar Diyarında hikayelerinin öncesini konu edinen yeni fantastik filminde sarışın oldu.
Jolie’nin rol arkadaşı David Oyelowo, Jolie’nin de aralarında yer aldığı film ekibi fotoğrafını sosyal medyada payalaşarak, ünlü oyuncunun rolü için dikkat çekici değişimini gözler önüne serdi.
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NICOLE KIDMAN
Nicole Kidman’ın yeni filmi Destroyer’ın fragmanı yayınlandı. Kidman, yeni filminde saç ve makyajıyla tanınmaz halde.
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Kidman, gerilim-dram türündeki filmde genç polislik yıllarında tarikat tarzı bir gangster çetesinde gizli görev yapmış Los Angeles Polis Departmanı'ndaki dedektif Erin Bell’i canlandırıyor.
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JOAQUIN PHOENIX
Joaquin Phoenix’in başrolde yer aldığı The Joker filminin çekimleri ABD’nin Newark şehrinde yapılıyor.
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43 yaşındaki Phoenix, palyaço kostümüyle sokak çekimlerinde görüntülendi.
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ABD'li oyuncu, palyaço makyajıyla tanınmaz haldeydi.
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Yönetmenliğini Todd Phillips’in, yapımcılığını Martin Scorsese’nin üstlendiği, Scorsese’nin King of Comedy ve Taxi Driver’ından ilham alan filmde, Joker’in Joker olmadan evvelki hali gösterilecek. Arthur Fleck karakterine hayat veren Phoenix, başarısız bir komedyeni canlandırıyor.
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CHARLIE HUNNAM
Kral Arthur: Kılıç Efsanesi filmi ve Sons of Anarchy dizisiyle yıldızı parlayan İngiliz oyuncu Charlie Hunnam ekim ayında vizyona girecek olan Papillion filmi için 17 kilo verdi.
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1973 yapımı filmin aynı adla yeniden çevrimi olan Papillon, gerçek yaşam hikayesinden sinemaya uyarlanan bir film. Steve McQueen ve Dustin Hoffman’ın başrolleri paylaştığı orijinal filmden sonra yeniden çevrimde Hunnam’ın rol arkadaşı Rami Malek. Kaçmanın imkansız olduğu bir hapishaneden firar etmeye çalışan iki mahkumun öyküsünü anlatan filmde rolünün inandırıcı olması için 38 yaşındaki oyuncu kilo vermeken kaçınmadı.
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CHRISTIN BALE
Christian Bale yeni filmi Ford v. Ferrari’nin çekimlerine başladı. Ünlü aktörün film setinden ilk fotoğrafları yayınlandı.
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44 yaşındaki İngiliz oyuncu, Los Angeles’taki sette rolü için zayıflamış halde objektife yansıdı.
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Rolü uğruna gözle görülür şekilde kilo alıp vermesiyle tanınan oyuncu, aralık ayında gösterime girecek olan Backseat filmindeki Dick Cheney rolü için aldığı kilolarla dikkat çekmişti.
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Bale’in yeni filmi Ford v. Ferrari, Ford ve Ferrari arasında 1966 yılında geçen Le Mans yarışı mücadelesini konu edinen gerçek hilayeye dayanıyor. Film, 2019 yılında vizyonda olacak.
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NATALIE PORTMAN
Natalie Portman'ı, Noah Hawley’in ilk uzun metrajlı filmi Pale Blue Dot'ta bir uzay kaptanını canlandırıyor.
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Fox Searchlight, çekimleri devam eden filmin setinden bir kare paylaştı. Daha önce Black Swan filmiyle Oscar kazanan Portman, filmde Lucy Cola rolüne bürünürken görünümünü tamamen değiştirdi.
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BENEDICT CUMBERBATCH
Sherlock Holmes serisiyle tüm dünyada yıldızı parlayan İngiliz aktör Benedict Cumberbatch, önceki gün yeni dizisinin Londra Hyde Park'taki çekimleri sırasında objektiflere takıldı.
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31Brexit adlı bir televizyon dizisinde; İngiltere'de Avrupa Birliği karşıtı kampanyanın direktörü Dominic Cummings'i canlandıran Benedict Cumberbatch, rolü için saçlarının üst kısmını kazıttı.
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2019’da ekrana gelecek olan diziden paylaşılan ilk fotoğrafta Cumberbatch, saçlarıyla dikkat çekmişti.
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GEMMA CHAN
Captain Marvel'ın yıldızı Gemma Chan'den set karesi geldi. Filmdeki sahnelerinin çekimlerini tamamlayan güzel yıldız, müjdeli haberi vermek için setten bir kareyi takipçileri ile sosyal medya üzerinden paylaştı.
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34Gelen set karesinde stüdyodaki sandalyesinde oturan yıldızın uzun saçlarını kestirdiği ve makyaj stilini değiştirdiği görüldü. Chan, filmde Kree ırkından Minn-Erva karakterine hayat verecek. İnsanlığın arasına sızdığında Doktor Minnerva adını alan Kree casusu ve genetikçi Minn-Erva, Captain Marvel'ınkine benzer güçlere sahip olan bir karakter.
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TOM HARDY
Tom Hardy, Instagram'da tanınmayacak haldeki fotoğraflarını paylaştı. İngiliz oyuncunun bu değişimi elbette yeni rolü içindi.
Oscar adayı oyuncu, bu kez de mafyanın kitabını yazmış olan İtalyan asıllı Amerikalı mafya lideri Al Capone'a hayat verecek. Fonzo ismini taşıyan biyografiden gelen karelerde ünlü oyuncu tanınmayacak kadar değişmiş görünüyor.
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KEANU REEVES
Hollywood'un en ünlülerinden biri olup da şöhretler dünyasındaki yaşam tarzının dışında bir hayat sürdüren oyuncu Keanu Reeves, New York'ta sokağın köşesindeki bir binanın önünde otururken görüntülendi.
Bakımsız bir görüntüsü olan Reeves, bir yandan elindeki içeceği yudumlarken bir yandan da etrafı seyretti. İlk anda bu haliyle hayranlarını üzen Reeves'in görüntüsünün ardındaki gerçek de sonradan ortaya çıktı. 53 yaşındaki oyuncu rol aldığı John Wick serisinin üçüncü filminin bir sahnesi için bekliyordu. Reeves, içeceğini yudumlayıp dinlerinken de kamera arkası ekibi seti çekime hazırladı.
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LIZ HURLEY
İngiliz oyuncu Liz Hurley, 2015 yılından bu yana rol aldığı ‘The Royal’ dizisinin setinde tanınmaz halde görüntülendi.
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52 yaşındaki oyuncu, dizide gelinini canlandıran oyuncuyu çikolata kazanının içinde boğmaya çalışırken tamamen çikolaya bulanmış hale geldi.
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39Tam adı Elizabeth Hurley olan oyuncu, modellikle başladığı kariyerinde kozmetik markalarının reklam yüzü de oldu.
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JOHN TRAVOLTA
ABD'li aktör John Travolta, yönetmenliğini Fred Durst’ın üstlendiği yeni filmi Moose’un Hollywood’daki setinde görüntülendi. John Travolta, beyazlayan saç ve sakalı ile tanınmaz haldeydi.
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41Psikolojik problemleri olan bir karakteri canlandıran 64 yaşındaki aktörün, kilo aldığı da gözden kaçmadı.
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VANESSA HUDGENS
"Gimme Shelter" adlı filmde Agnes Bailey rolünde yer alan Hudgens, evden kaçan ve umutsuz hayatında yaşam mücadelesi veren bir kadını canlandırdı. Rolü için saçlarını kestirdi ve asi bir görünüme büründü.
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MIA WASIKOWSKA
Anı adlı romandan sinemaya uyarlanan "Jane Eyre"de, Jane Eyre rolünü canlandırdan Wasikowska, kendisine köle gibi davranan halası tarafından yoksul kızların gittiği katı disiplinli bir yatılı okula gönderilen karakteri için güzelliğinden taviz verdi.
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44CHRIS PRATT
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PENELOPE CRUZ
"Kal, Gitme" adlı filmde Italia adlı karaktere hayat veren oyuncu, film için saçlarını kestirdi. Film, Penélope Cruz’un en çirkin halini sergilediği yapım olarak adlandırıldı.
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46MATTHEW FOX
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ANNE HATHAWAY
Anne Hathaway, "Sefiller" filmindeki Fantine rolü için saçlarından oldu. Müzikal filmde oyuncu, para için saçlarını satmak zorunda kalan kadını canlandırdı.
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RENEE ZELLWEGER
"Bridget Jones'un Günlüğü" filmindeki Bridget Jones rolü için ünlü oyuncu 10 kilo aldı. Filmin çekimlerinin ardından sıkı bir diyete girdi.
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NATALIE PORTMAN
"V for Vendetta"da Evey Hammond olarak karşımıza çıkan Portman, film için saçlarını kazıttı. Bu cesur davranışıyla üstesinden geldiği rolü ona dünya çapında bir başarı getirdi.
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HELENA BONHAM CARTER
"Büyük Balık" adlı filmde bir cadıyı oynayan Carter, yaşlandırılmış ve çirkinleştirilmiş görünümüyle her zamanki güzelliğinden çok uzak bir imajla beyazperdede boy gösterdi.
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51JARED LETO
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JAKE GYLLENHAAL
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HILARY SWANK
"Milyonluk Bebek" filminde Maggie Fitzgerald adlı bir boksör rolünü oynayan Swank, karakterin inandırıcılığı için yüzünü kan revan içinde bırakmaktan çekinmedi.
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MATTHEW MCCONAUGHEY
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AMERICA FERRERA
America Ferrera, "Çirkin Betty"deki Betty rolü için diş telleri takan çirkin bir kız görünümüyle seyirci karşısına çıkmakta tereddüt etmedi.
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MAYIM BIALIK
"The Big Bang Theory" adlı dizide zeki ama dış görünümüne pek önem vermeyen, Sheldon Cooper'ın (Jim Parsons) sevgilisi Amy Farrah Fowler adlı karakteri canlandıran Bialik, gerçek hayatta bakımlı ve şık görünümüyle dikkat çekiyor.
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CYNTHIA NIXON
"Wit" adlı filmde kansere yakalandığı için kemoterapi alan Vivien Baring karakterini canlandıran Nixon, rolü için saçlarını kazıtmaktan çekinmedi.
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KATE WINSLET
"Okuyucu" adlı filmde Hanna Schmitz karakterine hayat veren Winslet, yaşlandırılmış yüzüyle her zamanki güzelliğinden çok uzaktaydı.
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GWENDOLINE CHRISTIE
Game of Thrones'ta savaşçı Brienne rolünü canlandıran Christie, dizide, gerçek hayattaki feminen görünümünden oldukça uzak bir görünüme sahip.
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J.K. SIMMONS
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EDEN SHER
Eden Sher, "The Middle" adlı dizide Sue Heck adlı ergenlik çağındaki bir kızı canlandırıyordu. Oyuncu, dişlerine tel takmış haliyle ekranlardaydı.
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MARGOT ROBBIE
Margot Robbie, "Suicide Squad (Gerçek Kötüler) filminde de canlandırdığı Harley Quinn rolü için tamamen farklı bir imaja bürünmüştü. Yüzünde rengarenk ve kirli görünümlü makyajıyla her zamanki güzelliğinin çok uzağında bir görüntü vermişti.
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CHRISTIAN BALE
ABD'li aktör Christian Bale yeni filminde canlandıracağı eski ABD Başkanı George W.Bush'un yardımcısı Dick Cheney rolü için formunu bir kez daha bozdu. Kariyeri boyunca bir çok rol için defalarca 20 kilo ve üzerinde değişim yaşayan Bale'in son halinin yeni bir kilo rekoru olduğu tahmin ediliyor.
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Renee Zellweger, rolü için kolylıkla değişebilmesiyle tanınan bir oyuncu. Bu defa çok farklı biri haline geldi.
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Yeni biyografik filminde 1940’lı yılların efsane oyuncusu ve şarkıcısı Judy Garland’i canlandıran Zellweger’in ilk fotoğrafı yayınlandı.
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Zellweger’in fotoğrafı, 1969 yılında aşırı doz sakinleştirici ilaçtan yaşamını yitiren Garland’in ölümünden bir yıl önce, sağlık sorunlarına rağmen Londra’da konser verdiği anı canlandırıyor.
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CHARLIZE THERON
Kırmızı halıdaki fit görünümüyle bilinen Hollywood’un ünlü oyuncusu Charlize Theron, yeni filmi için geçirdiği değişimle dikkat çekti.
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6842 yaşındaki Oscar’lı oyuncu, üç çocuk annesi bir kadını canlandırdığı ‘Tully’ adlı film için kilo aldı.
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69Çocukları arasından biri yeni doğmuş yorgun bir anneyi oynayan Theron, film için 15 kilo aldı.
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Theron, kendisine En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını getiren 2003 yapımı ‘Monster’ (Cani) filmi için de 15 kilo almış, sonra kilolarından kurtulmuştu.
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ROLÜ İÇİN DEĞİŞTİ, OSCAR'I ALDI
Theron, 2004 yılında En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını kazandığı ‘Monster’ (Cani) filminde böyle görünüyordu.
İşte tıpkı Theron gibi rolü uğruna güzelliğinden taviz vermekten çekinmeyen diğer ünlüler...
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BLAKE LIVELY
‘The Rhythm Section’ filminde Stephanie Patrick karakterine hayat veren oyuncu, ailesinin ölümüne yol açan uçak kazasını planlayan kişilerden intikam aldı. Lively, 1940’larda geçen gerilim türündeki yapımda, kızıl saçlı bir suikastçi rolüne büründü.
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73Oyuncu, rolü için alamet-i farikası olan uzun sarı saçını kestirdi.
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74Kısa bir model tercih eden ve siyaha boyatan Lively’nin bu hali, şaşırttı. Film için büyük bir fedakârlık yapan oyuncu, 22 Şubat 2019’da vizyonda hayranlarıyla buluşacak.
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JENNIFER GARNER
ABD'li soyuncu Jennifer Garner, XX adlı film için erkek kılığına girdi. Sanatçı bu halinin fotoğrafını sosyal medyada 'Yeni yıl yeni ben' notu ile paylaştı. Güzel oyuncu bu haliyle İngiliz aktör Eddie Redmayn'e benzetildi.
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NICOLE KIDMAN
Big Littles Lies dizisindeki rolüyle Altın Küre Ödülü'ne aday olan Nicole Kidman, yeni filmi 'Destroyer'da bir dedektifi canlandırdı. Kidman, karakteri gereği taktığı peruk ve kirli makyajıyla tanınmaz haldeydi.
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NICOLE KIDMAN
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Robbie, Esquire dergisi tarafından 2017’nin yaşayan en seks kadını seçilmişti.
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Leonardo DiCaprio ile başrolleri paylaştığı ‘Para Avcısı’ (Wolf of Wall Street) filmiyle yıldızı parlayan 27 yaşındaki Avustralyalı oyuncu, 2018 yılında gösterime girecek olan ‘Mary Queen of Scots’ filminin çekimlerini Londra’da sürdürüyor.
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Yeni rolü için Robbie’ye yapılan makyajla alnının açık ve yüzünün lekeli hale getirilmesi dikkat çekti.