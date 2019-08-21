NTV

Harry Potter yıldızları Emma Watson ve Tom Felton arasında aşk söylentisi

Hary Potter filminin çocuk yıldızları Emma Watson ve Tom Felton’un aşk yaşamaya başladığı iddia edildi.

  • 1

    Hary Potter’ın çocuk yıldızları olarak ünlenen Emma Watson ve Tom Felton’un paylaştığı tatil fotoğrafı sonrasında aşk yaşamaya başladıkları iddia edildi.

  • 2

    Güney Afrika tatiline çıkan 31 yaşındaki Felton, 29 yaşındaki Watson’a gitar çalmayı öğretirken çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından, "Hızla öğreniyor” notuyla paylaştı.

  • 3

    Daha sonra Watson da Felton’un plajda çekilen bir fotoğrafını paylaştı. İkilinin paylaşımlarını yakalayan Harry Potter hayranları, 17 yıl sonra oyuncuların arasında aşk başlamış olabileceğine işaret etti.

  • 4

    Bu, iki İngiliz oyuncu hakkında çıkan ilk söylenti değil. Watson’un Kasım 2018’de ve geçtiğimiz şubat ayında yaptığı Felton’lu paylaşımlar, ilişki yaşadıkları haberlerinin çıkmasına yol açmıştı.

  • 5

    Watson, son olarak teknoloji CEO’su Brendan Wallace ile ilişki yaşamıştı. Daha önce de Glee’nin yıldız Chord Overstreet ile birlikteydi. İkili, Mayıs 2018’de ayrılmıştı.

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin