Harry Potter yıldızları Emma Watson ve Tom Felton arasında aşk söylentisi
Hary Potter filminin çocuk yıldızları Emma Watson ve Tom Felton’un aşk yaşamaya başladığı iddia edildi.
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Hary Potter’ın çocuk yıldızları olarak ünlenen Emma Watson ve Tom Felton’un paylaştığı tatil fotoğrafı sonrasında aşk yaşamaya başladıkları iddia edildi.
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Güney Afrika tatiline çıkan 31 yaşındaki Felton, 29 yaşındaki Watson’a gitar çalmayı öğretirken çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından, "Hızla öğreniyor” notuyla paylaştı.
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Daha sonra Watson da Felton’un plajda çekilen bir fotoğrafını paylaştı. İkilinin paylaşımlarını yakalayan Harry Potter hayranları, 17 yıl sonra oyuncuların arasında aşk başlamış olabileceğine işaret etti.
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Bu, iki İngiliz oyuncu hakkında çıkan ilk söylenti değil. Watson’un Kasım 2018’de ve geçtiğimiz şubat ayında yaptığı Felton’lu paylaşımlar, ilişki yaşadıkları haberlerinin çıkmasına yol açmıştı.
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Watson, son olarak teknoloji CEO’su Brendan Wallace ile ilişki yaşamıştı. Daha önce de Glee’nin yıldız Chord Overstreet ile birlikteydi. İkili, Mayıs 2018’de ayrılmıştı.