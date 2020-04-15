Harry Styles DSÖ için tişört tasarladı

Birçok ünlü ismin maddi olarak corona için destek sağlamasının yanısıra İngiliz şarkıcı Harry Styles Dünya Sağlık Örgütü için tişört tasarımına imza attı.

Styles, tasarladığı tişörtle ilgili olarak "Böyle zamanlarda, insanların gücünü hatırlamak hiç olmadığı kadar önemli. Eğer yardım edebiliyorsanız lütfen bağışta bulunun” dedi.