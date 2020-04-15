Harry Styles DSÖ için tişört tasarladı

İngiliz şarkıcı Harry Styles corona virüs salgını nedeniyle zor bir dönemden geçen Dünya Sağlık Örgütü için tişört tasarladı. Ancak sosyal medya kullanıcıları "Para bağışlasaydın" diyerek ünlü şarkıcıya tepki gösterdi.

15.04.2020 - 10:28

Birçok ünlü ismin maddi olarak corona için destek sağlamasının yanısıra İngiliz şarkıcı Harry Styles Dünya Sağlık Örgütü için tişört tasarımına imza attı.


Styles, Dünya Sağlık Örgütü için ‘Stay Home'(Evde Kal), ‘Stay Safe'(Güvende Kal) ve ‘Protect Each Other' (Birbirinizi Koruyun) baskılı tişörtleri sosyal medyadan yayınladı.


Styles, elde edilen geliri ise örgütün dayanışma fonuna bağışlayacak.


Styles, tasarladığı tişörtle ilgili olarak "Böyle zamanlarda, insanların gücünü hatırlamak hiç olmadığı kadar önemli. Eğer yardım edebiliyorsanız lütfen bağışta bulunun” dedi.

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