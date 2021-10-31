Harry Styles Oz Büyücüsü esintili kıyafetiyle sahnede

Haberler 31.10.2021 - 16:46
Ünlü şarkıcı Harry Styles, New York’taki Madison Square Garden’da verdiği konsere Cadılar Bayramı kostümüyle çıktı.
27 yaşındaki İngiliz şarkıcı, 1939 yılı klasiği olan Oz Büyücüsü filmindeki Dorothy Gale karakterinden esinlenerek hazırlanan kıyafetle hayranlarını şaşırttı.
Styles, mini elbise, kırmızı çorap, saçındaki fiyongu ve yanaklarını ön plana çıkarak makyajıyla ilgi çekti.
Filmdeki Dorothy Gale de saçındaki fiyonklar ve kareli elbisesiyle hafızalara kazınmıştı.
Eski One Direction grubu üyesi olan Styles, sahnede enerjik duruşuyla hayranlarını coşturdu.
Styles, en son, Angelina Jolie’nin başrolde yer aldığı Marvel filmi Eternals’ta Thanos’un kardeşi Eros olarak sürpriz bir çıkış yaptı.
Oscar’lı yönetmen Chloé Zhao’nun filmindeki Harry Styles haberini, Variety dergisi “büyük sürpriz” diyerek duyurdu.
Harry Styles, yaptığı işler kadar seçtiği cesur kıyafetlerle de adından söz ettiriyor. Feminen kıyafetlerle poz vermekten kaçınmayan Styles, 2019 MET Gala’ya tül detaylı bir kıyafet giyerek katılmıştı.
Vogue dergisinin Aralık 2020 sayısına elbise ile kapak pozu vermekten de kaçınmamıştı.
Styles, bu yılın başında, Amerikalı ünlü oyuncu Olivia Wilde ile başladığı birliktelik haberleriyle gündeme gelmişti. İki çocuğunun babası, oyuncu Jason Sudeikis’ten geçen yıl ayrılan 37 yaşındaki Wilde ile Styles, ünlü şarkıcının menajeri Jeff Azoff’un California’daki düğününde el ele görülmüştü.