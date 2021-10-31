Harry Styles Oz Büyücüsü esintili kıyafetiyle sahnede

Cesur kıyafet tercihleriyle adından söz ettirmeyi başaran ünlü şarkıcı Harry Styles, New York'ta verdiği konserde, Oz Büyücüsü filmindeki Dorothy Gale karakterinden esinlenerek hazırlanan Cadılar Bayramı kıyafetiyle sahne aldı.

Haberler 31.10.2021 - 16:46

Harry Styles Oz Büyücüsü esintili kıyafetiyle sahnede - 1

Ünlü şarkıcı Harry Styles, New York’taki Madison Square Garden’da verdiği konsere Cadılar Bayramı kostümüyle çıktı.

27 yaşındaki İngiliz şarkıcı, 1939 yılı klasiği olan Oz Büyücüsü filmindeki Dorothy Gale karakterinden esinlenerek hazırlanan kıyafetle hayranlarını şaşırttı.

Harry Styles Oz Büyücüsü esintili kıyafetiyle sahnede - 2

Styles, mini elbise, kırmızı çorap, saçındaki fiyongu ve yanaklarını ön plana çıkarak makyajıyla ilgi çekti.

Harry Styles Oz Büyücüsü esintili kıyafetiyle sahnede - 3

Filmdeki Dorothy Gale de saçındaki fiyonklar ve kareli elbisesiyle hafızalara kazınmıştı.

Harry Styles Oz Büyücüsü esintili kıyafetiyle sahnede - 4

Eski One Direction grubu üyesi olan Styles, sahnede enerjik duruşuyla hayranlarını coşturdu.

Harry Styles Oz Büyücüsü esintili kıyafetiyle sahnede - 5

Styles, en son, Angelina Jolie’nin başrolde yer aldığı Marvel filmi Eternals’ta Thanos’un kardeşi Eros olarak sürpriz bir çıkış yaptı.

Harry Styles Oz Büyücüsü esintili kıyafetiyle sahnede - 6

Oscar’lı yönetmen Chloé Zhao’nun filmindeki Harry Styles haberini, Variety dergisi “büyük sürpriz” diyerek duyurdu.

Harry Styles Oz Büyücüsü esintili kıyafetiyle sahnede - 7

Harry Styles, yaptığı işler kadar seçtiği cesur kıyafetlerle de adından söz ettiriyor. Feminen kıyafetlerle poz vermekten kaçınmayan Styles, 2019 MET Gala’ya tül detaylı bir kıyafet giyerek katılmıştı.

Harry Styles Oz Büyücüsü esintili kıyafetiyle sahnede - 8

Vogue dergisinin Aralık 2020 sayısına elbise ile kapak pozu vermekten de kaçınmamıştı.

Harry Styles Oz Büyücüsü esintili kıyafetiyle sahnede - 9

Styles, bu yılın başında, Amerikalı ünlü oyuncu Olivia Wilde ile başladığı birliktelik haberleriyle gündeme gelmişti. İki çocuğunun babası, oyuncu Jason Sudeikis’ten geçen yıl ayrılan 37 yaşındaki Wilde ile Styles, ünlü şarkıcının menajeri Jeff Azoff’un California’daki düğününde el ele görülmüştü.

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