Hartley Sawyer paylaşımları nedeniyle kovuldu

Yapılan açıklamada; “Bay Sawyer'ın sosyal medyadaki yayınlarına ilişkin olarak, herhangi bir ırk, etnik köken, ulusal köken, cinsiyet veya cinsel yönelimi hedefleyen aşağılayıcı sözleri tolere etmediğimizi bildirmek isteriz. Bu tür sözler, iş gücümüz için güvenli, kapsayıcı ve üretken bir ortamı teşvik etmek için çabalayan ve gelişen değerlerimize ve politikalarımıza karşı gelmektedir” denildi.





