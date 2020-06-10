Hartley Sawyer paylaşımları nedeniyle kovuldu

Ünlü yıldız Hartley Sawyer ortaya çıkan ırkçı ve ayrıştırıcı paylaşımları üzerine diziden kovuldu.
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10.06.2020 - 13:40
Hartley Sawyer sonradan ortaya çıkarılan ve gündem oluşturulan, yıllar önce, diziye katılmadan yayınladığı ırkçı ve kadın düşmanı tweetler serisi üzerine The Flash”adlı yapımından kovuldu.
Haberler, CW ve şovun yapımcıları Warner Bros.Televizyon ve Berlanti Productions tarafından da resmi olarak doğrulandı.
Sawyer, bu durum üzerine The Flash'ın 7. sezonunda yer almayacak.
Yapılan açıklamada; “Bay Sawyer'ın sosyal medyadaki yayınlarına ilişkin olarak, herhangi bir ırk, etnik köken, ulusal köken, cinsiyet veya cinsel yönelimi hedefleyen aşağılayıcı sözleri tolere etmediğimizi bildirmek isteriz. Bu tür sözler, iş gücümüz için güvenli, kapsayıcı ve üretken bir ortamı teşvik etmek için çabalayan ve gelişen değerlerimize ve politikalarımıza karşı gelmektedir” denildi.
Hartley, geçtiğimiz hafta Instagram üzerinden bir özür yayınladı ve “O zamanlarki cehaletim için inanılmaz derecede üzgünüm. Utanç ve hayal kırıklığına uğradım" ifadelerini kullandı.
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