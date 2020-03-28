Harvard Üniversitesi: Corona virüs kaygısına karşı her sabah yoga yapın

Harvard Tıp Okulu fakültesindem psikiyatrist John Sharp, "Düzenli meditasyon oldukça sakinleştiricidir. Yoga yapan biri değilseniz şimdi denemek için tam zamanı. Bazen yeni şeyler denemek, yararlanabileceğiniz ve keyfini çıkarabileceğiniz yeni aktiviteler keşfetmek sizin için hoş ve sağlıklı bir oyalanma olabilir. Online birçok yoga dersi bulabilirsiniz" dedi.

Kontrollü nefes alma için şunları yapın:



Nefes alın. Yavaşça bir, iki, üç diye sayın. Nefesinizi tutun. Bir, iki, üç. Nefes verin. Bir, iki, üç. Sonra nefesinizi tutun. Bir, iki, üç. Birkaç dakika bunu denedikten sonra kendinizi daha sakin ve daha merkezlenmiş hissedeceksiniz.