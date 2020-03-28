Harvard Üniversitesi: Corona virüs kaygısına karşı her sabah yoga yapın
ABD'nin önde gelen üniversitesi Harvard, insanları corona virüs kaygısı ile başa çıkmak
için her sabah yoga yapmaya çağırıyor. Düzenli meditasyonun sakinleştirici olduğunu açıklayan psikiyatrist John Sharp "Şimde denemek için tam zamanı" dedi.
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28.03.2020 - 09:37
Dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olarak gösterilen ABD'deki Harvard Üniversitesi, corona virüs salgınına karşı herkesi yoga yapmaya çağırıyor. Üniversite, COVID-19 kaygısı ile başa çıkmak için yoga, meditasyon ve kontrollü solunum önerdi.
Harvard Tıp Okulu yakın zamanda yoga, meditasyon ve kontrollü nefes almanın “dinlenmek için denenmiş ve gerçek yollar” olduğunu yayınladığı sağlık kılavuzunda dile getirdi. Uzmanlar, yoganın corona virüse yakalanma riskini azaltabileceğine inanıyorlar.
Aslında yoga yapmanın birçok faydası var:
Stres seviyesini azaltır Kan basıncını düşürür Akciğer kapasitesini artırır
Üniversitenin 'Corona virüs kaygısıyla baş etme' isimli makalesi bu hafta yayınladı.
Harvard Tıp Okulu fakültesindem psikiyatrist John Sharp, "Düzenli meditasyon oldukça sakinleştiricidir. Yoga yapan biri değilseniz şimdi denemek için tam zamanı. Bazen yeni şeyler denemek, yararlanabileceğiniz ve keyfini çıkarabileceğiniz yeni aktiviteler keşfetmek sizin için hoş ve sağlıklı bir oyalanma olabilir. Online birçok yoga dersi bulabilirsiniz" dedi.
Kontrollü nefes alma için şunları yapın:
Nefes alın. Yavaşça bir, iki, üç diye sayın. Nefesinizi tutun. Bir, iki, üç. Nefes verin. Bir, iki, üç. Sonra nefesinizi tutun. Bir, iki, üç. Birkaç dakika bunu denedikten sonra kendinizi daha sakin ve daha merkezlenmiş hissedeceksiniz.
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