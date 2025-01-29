Harvardlı bilim insanı açıkladı: Eklem ağrısını azaltmak için en iyi uyku pozisyonu

"İlk olarak, bacaklarınızı hafifçe esnetin ve sırtınızın düzgün hizalanmasını sağlamak için dizlerinizin arasına bir yastık koyun. Bu, kalçalarınızda oluşan baskıyı azaltacaktır.

İkinci olarak, uyurken altınızdaki kolu tutarak kendinize hafifçe sarılın. Böylece omurganızın doğal olarak düzleştiğini görebilirsiniz.

2021’de yapılan bir araştırma, bu yöntemleri uygulamayan kişilerin boyun ağrısının daha da kötüleştiğini ortaya koydu.''