Harvardlı bilim insanı açıkladı: Eklem ağrısını azaltmak için en iyi uyku pozisyonu
Doğru uyku pozisyonunu bulmak; omurga sağlığı, solunum, hormon salınımı ve cilt için oldukça önemlidir. Harvard Tıp Fakültesi'nden Dr. Trisha Pasricha'ya göre, uyku pozisyonunda yapılan bazı küçük değişiklikler, kalçalardaki baskıyı azaltabileceği gibi eklem ağrılarından kurtulmanıza da yardımcı olabilir.
Sosyal medyadan paylaştığı videoda, en uygun uyku pozisyonunun yan yatmak olduğunu söyleyen Dr. Pasricha, şu ifadeleri kullandı: