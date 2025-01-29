Harvardlı bilim insanı açıkladı: Eklem ağrısını azaltmak için en iyi uyku pozisyonu

Doğru uyku pozisyonunu bulmak; omurga sağlığı, solunum, hormon salınımı ve cilt için oldukça önemlidir. Harvard Tıp Fakültesi'nden Dr. Trisha Pasricha'ya göre, uyku pozisyonunda yapılan bazı küçük değişiklikler, kalçalardaki baskıyı azaltabileceği gibi eklem ağrılarından kurtulmanıza da yardımcı olabilir.

Harvardlı bilim insanı açıkladı: Eklem ağrısını azaltmak için en iyi uyku pozisyonu - 1

Sosyal medyadan paylaştığı videoda, en uygun uyku pozisyonunun yan yatmak olduğunu söyleyen Dr. Pasricha, şu ifadeleri kullandı:

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Harvardlı bilim insanı açıkladı: Eklem ağrısını azaltmak için en iyi uyku pozisyonu - 2

"İlk olarak, bacaklarınızı hafifçe esnetin ve sırtınızın düzgün hizalanmasını sağlamak için dizlerinizin arasına bir yastık koyun. Bu, kalçalarınızda oluşan baskıyı azaltacaktır.

İkinci olarak, uyurken altınızdaki kolu tutarak kendinize hafifçe sarılın. Böylece omurganızın doğal olarak düzleştiğini görebilirsiniz.

2021’de yapılan bir araştırma, bu yöntemleri uygulamayan kişilerin boyun ağrısının daha da kötüleştiğini ortaya koydu.''

Harvardlı bilim insanı açıkladı: Eklem ağrısını azaltmak için en iyi uyku pozisyonu - 3

Uzmanlar, yüzüstü yatmanın boynu zorlayabileceğini ve ağrıya neden olabileceğini uzun zamandır belirtiyorlar.

Harvardlı bilim insanı açıkladı: Eklem ağrısını azaltmak için en iyi uyku pozisyonu - 4

SOL TARAFA YATMAK MİDE İÇİN FAYDALI

Dr. Pasricha "Araştırmalar, sol tarafınıza yatmanın, asidin yemek borusuna daha az ulaşmasını sağladığını gösteriyor. Çünkü sırt üstü ya da sağ tarafınıza yattığınızda, mideniz yemek borusunun biraz üzerinde konumlanıyor ve içerikler daha kolay bir şekilde yemek borusuna sızabiliyor'' dedi.

Harvardlı bilim insanı açıkladı: Eklem ağrısını azaltmak için en iyi uyku pozisyonu - 5

Uzman isim sözlerine "Sağ tarafa yatmanın da bazı avantajları var. Johns Hopkins Üniversitesi'nin 2022'deki araştırmasına göre, sağ tarafa yatmak ilaçların emilimini 13 dakika kadar hızlandırabiliyor'' şeklinde devam etti.

Harvardlı bilim insanı açıkladı: Eklem ağrısını azaltmak için en iyi uyku pozisyonu - 6

The Sleep Charity'nin yaptığı bir anket, her on kişiden dokuzunun bir tür uyku sorunu yaşadığını ve bu sorunların çoğunun, yüksek riskli veya tehlikeli davranışlarla sonuçlanabildiğini gösterdi.

Harvardlı bilim insanı açıkladı: Eklem ağrısını azaltmak için en iyi uyku pozisyonu - 7

Kötü uyku; kanser, felç ve kısırlık gibi pek çok ciddi sağlık sorununu beraberinde getiriyor.

Uzmanlar, yetersiz uykunun öfke problemleri, odak kaybı, obezite, kalp hastalığı ve diyabet gibi problemlere yol açabileceği konusunda da uyarıyor.

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