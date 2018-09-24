Harvard'lı Ece Hakim'den kendisine 'soytarı' diyen kullanıcıya yanıt
Harvard Üniversitesi'ni kazanan ve ardından rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar dizisinden ayrılarak ABD'ye giden Ece Hakim, öğrenci arkadaşlarıyla fotoğraf paylaştı. Hakim paylaşımın ardından, "Ailen seni bu soytarılıklara, bu gereksiz aktivitelere katılman için göndermedi" diyen sosyal medya kullanıcısına, "Ben Harvard’a gelmeden önce de sizin 'gereksiz' bulduğunuz aktivitelere katılıyordum" dedi.
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1ABD'nin Harvard Üniversitesi'ni kazanarak oyunculuğa ara veren Ece Hakim, öğrenci arkadaşlarıyla çektiği bir kareyi sosyal medyadan yayınladı.
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2Ece Hakim'in paylaşımının ardından bir sosyal medya kullanıcı, "Sadece okulunla ve derslerinle ilgilen Ece'cim. Ailen seni bu soytarılıklara, bu gereksiz aktivitelere katılman için göndermedi. Ailen sen orada okuyabil diye burada kim bilir neler çekiyor neler yaşıyor bunları unutma. Ve kafanı derslerinden kaldırma" mesajını yazdı.
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320 yaşındaki Hakim bu mesaja şu sözlerle yanıt verdi: "Bunları yazarken keşke bu fotoğrafta gorduğünüz tüm öğrencilerin Harvard’a gelebilmek için 'neler çektiğini' de göz önünde bulundursanız."
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"Ben Harvard’a gelmeden önce de sizin 'gereksiz' bulduğunuz aktivitelere katılıyordum, hala da katılıyorum."
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5"Hedeflediğim okulda okuduğuma göre de, bu 'gereksiz' aktivitelerin eğitimime engel olduğunu düşünmüyorum. Ben sizin tam aksiniz görüşündeyim."
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"Bence ben kafamı kaldırmalıyım, herkes kafasını kaldırmalı ki yalnızca başarılı değil ama ayni zamanda mental sağlığı da yerinde bireyler varolabilsin"