Harvard'lı Ece Hakim'den 'soytarı' diyen kullanıcıya yanıt

1 ABD'nin Harvard Üniversitesi'ni kazanarak oyunculuğa ara veren Ece Hakim, öğrenci arkadaşlarıyla çektiği bir kareyi sosyal medyadan yayınladı.

2 Hakim'in paylaşımının ardından bir sosyal medya kullanıcı, "Sadece okulunla ve derslerinle ilgilen Ece'cim. Ailen seni bu soytarılıklara, bu gereksiz aktivitelere katılman için göndermedi. Ailen sen orada okuyabil diye burada kim bilir neler çekiyor neler yaşıyor bunları unutma. Ve kafanı derslerinden kaldırma" mesajını yazdı.

3 20 yaşındaki Hakim bu mesaja şu sözlerle yanıt verdi: "Bunları yazarken keşke bu fotoğrafta gorduğünüz tüm öğrencilerin Harvard’a gelebilmek için 'neler çektiğini' de göz önünde bulundursanız."

4 "Ben Harvard’a gelmeden önce de sizin 'gereksiz' bulduğunuz aktivitelere katılıyordum, hala da katılıyorum."

5 "Hedeflediğim okulda okuduğuma göre de, bu 'gereksiz' aktivitelerin eğitimime engel olduğunu düşünmüyorum. Ben sizin tam aksiniz görüşündeyim."